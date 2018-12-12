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كُتّاب وآراء
الحقاوي: الروح الانهزامية لن تساعد على محاربة العنف ضد المغربيات
تُوازي الجهودَ المبذولة من طرف الحكومة منذ سنوات لوقف العنف ضد النساء والفتيات جهودُ الجمعيات المدافعة عن حقوق النساء؛ لكنَّ منظور الطرفيْن إلى ما تحقّق من مكتسبات في هذا المضمار مختلف حدّ التناقض.
الحكومة مُمثَّلة في وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ترى أنّ ثمّة تقدما ملموسا حصل في مشوار وقف العنف ضد النساء، بينما تقول الجمعيات إنّ ما تحقق هزيل، وإن كانت تعترف بأن ثمّة جهودا تٰبذل لحماية النساء من العنف.
تُجيب بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، في هذه الدردشة مع جريدة هسبريس الإلكترونية، عن ثلاثة أسئلة تتعلق بانتقادات الجمعيات النسائية للقانون 103.13، ولشعار "العنف ضد النساء ضسارة" الذي اختير لحملة وقف العنف ضد النساء هذه السنة.
انتهت الحملة السادسة عشرة لوقف العنف ضد النساء، لكن هذه الظاهرة تسير في منحى تصاعدي، حسب الجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة. كيف تفسرين هذه المفارقة؟
هذا غير صحيح. هناك أرقام رسمية نُضمّنها التقريرَ السنوي للمرصد الوطني للعنف ضد النساء، وهو تقرير يُدوّن ويجمع المعطيات التي تأتي من مصادرَ حقيقية، كخلايا الاستماع إلى النساء ضحايا العنف بالمستشفيات والمحاكم، ومعطيات الأمن الوطني والدرك الملكي، وفق بروتوكول يجمع هذه القطاعات ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة.
من خلال هذه المصادر تُبنى منظومة المعطيات المتعلقة بنسب انتشار العنف ضد النساء في المغرب. هذه هي المعطيات الحقيقية.
المعطيات الرقمية المُستجمعة من المصادر التي ذكرتها تؤكّد أن العنف ضدّ النساء في بلدنا ينخفض سنة بعد أخرى، وليس العكس. لكنْ هناك أنواعا جديدة من ممارسات العنف ضد النساء تبرز وتجعل تمظهرات العنف أكثر سواء من حيث تنوعها أو أشكالها.
لقد وقفنا على أنّ العنف يمارَس أكثر على النساء في الأماكن العمومية، لذلك ركزنا على هذه الأماكن على مدى السنتين الأخيرتين، حيث أطلقنا حملة لمحاربة العنف في الفضاءات المفتوحة ووسائل النقل وغيرها...
نحن نتوقف عند معطيات وأرقام المراصد التي تتوفر على المعطيات الحقيقية، ونتخذ القرارات بناء على هذه المعطيات.
محاربة العنف ضد النساء ورش كبير يتداخل فيه عمل المرصد الوطني للعنف ضد النساء، وتنزيل القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء 103.13، وبلورة إستراتيجية جديدة لمحاربة هذه الظاهرة، ودعم مراكز الاستماع إلى النساء ضحايا العنف، وإرساء منظومة للتكفل بهن؛ فضلا عن الحملة التحسيسية السنوية التي لا تنقطع في الواقع، ولكنها تأخذ حجما أكبر في محطة 25 نونبر و10 دجنبر .
لقد حققنا نتائج مهمة لكنّ المسار طويل والعمل التحسيسي ضروري على مدار السنة لوقف العنف ضد النساء، لأن المجتمع في حاجة إلى التأطير وإلى نشر ثقافة المساواة والإنصاف والاحترام. نُدرك أن ثمّة عملا مُمتدّا ينتظرنا، ونحن مستعدون لتوفير الشروط وأدوات الاشتغال الجماعي لوقف العنف ضد النساء.
الجمعيات تقول إن القانون 103.13 لن يوفّر الحماية المنشودة للنساء. ما ردُّك؟
إذا دخلتِ الجمعيات إلى معركة وقف العنف ضد النساء بهذه النفسية المنهزمة فلن تستطيع أن تساهم مع باقي الأطراف في محاربة هذه الظاهرة بالآليات القانونية، ولكن إذا دخلت باستعداد نفسي وذهني وإرادة قوية، فإنها ستساهم بدورها مع الحكومة ومع باقي الشركاء في وقف العنف ضد النساء.
نحن كطرف حكومي مستعدون ومتفائلون، ونراهن على ترسانتنا القانونية المتكاملة وعلى القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، لأنه يتوفر على جميع الأبعاد التي تحقق الحماية والوقاية والزجر والتكفل بالنساء ضحايا العنف.
الجمعيات اعتبرت أن في شعار "العنف ضد النساء ضَسارة.." تشجيعا على ممارسة العنف ضد النساء. ألا تريْن أن هذا الشعار لم يكن مُوفّقا بالفعل؟
كلّا؛ في السنوات السابقة استعملنا شعارات قد تُوصَف بأنها استفزازية، مثل "العنف نذالة"، و"هل تريد أن تكون شماتة؟".. في الواقع رفعنا شعارات استفزازية.
هذه السنة أردْنا أن نخوض معركة وقف العنف ضد النساء بنوع من "السِّلْم" في إطار الحملة التواصلية من أجل أن نساهم جميعا في محاربة هذه الظاهرة، سواء الضحايا، أو الأشخاص الذين يمارسون العنف ضد النساء. لكنّ الشعار الحقيقي لحملة هذه السنة هو "التعبئة الجماعية والمجتمعية لمحاربة العنف ضد النساء".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
sujet qui ne vous coûtera que votre salive et quelques phrases copiés sur d'autres femmes que l'homme devient leur ennemi public.et qui s'acharnent sur cette personne que DIEU à créé et fait créé cette femme ingrate de la chair de cet homme...mais madame la ministre en suivant ce dialogue depuis une semaine vous avez oublié de dire par l'occasion qu'est ce que vous avez fais pour cette "pauvre "femme que vous prenez la defence t
alors que sur nos montagnes lointaines. des femmes qui n'ont de la femme que le nom.. elle triment sous la pluie et les neiges..elles accouche chez elles..pas de medecins pas d'hôpitaux.. pas de routes pour accéder en hiver vers leur douar..et vous parlez de la violence contre elle...s'il y'a à vraiment violence .votre gouvernement est le 1er responsable..
إذن فحولاي 79.6% من النساء لا يعملن و لا يبحثن عن عمل، بمعنى أنهن تعشن على نفقة شخص آخر، أغلبهن تحت نفقة الزوج أو الأب أو الأخ. و هؤلاء النسوة أكثر عرضة للتعنيف لأنهن تحت رحمة من ينفق عليهن.
لنفترض جدلا أننا جهزنا ترسانة قانونية شاملة لكل أنواع العنف، تعاقب بشدة كل من عنف امرأة، عندما سنرسل الزوج أو الأخ أو الأب المعنف إلى السجن، فإن ذلك سيكون أيضا حكما على المرأة المعنفة التي كانت تحت نفقته بالتشرد. لن يستغرب أحدن إذن إن تنازلت النساء من ضحايا التعنيف عن متابعة المعنفين قضائيا، حفضا لقوت يومهن.
حل إشكال التعنيف يكون بتشجيع المرأة على الاستقلال المادي، و عندها فإن عقوبة جناية الضرب و الجرح كافية، لكن إن كانت أكثر النساء غير مستقلات ماديا، فإن كل قوانين و جمعيات العالم لن تجدي شيئا.
متى ستقوم حكومة و مجتمع مدني بمحاربة هذه الظاهرة المقززة و المثيرة لإشمئزاز....مات رجال اصلاد بامراض غريبة و جن او انتحر خيرة شباب الوطن بطرق مشبوهة...فإلى متى ستقوم الحكومات المتعاقبة بتجاهل هذه الظاهرة المشينة.
فلنغمض أعيننا و نساير هذه الوزيرة و لنقل انها فعلا ستموت من اجل كرامة المرأة المغربية.. ما رأيك سيدتي في ما حدث لنساء كاريانات عين السبع؟! المتشردات في الشارع الان؟!! اليس من واجبك الوقوف الى جانبهن؟!! و ماذا عن المرأة الحرة عزيزة التي صدحت حنجرتها بقول الحق و تم إرسالها إلى السجن لمدة سنتين بتهمة ملفقة؟!! اين التضامن يا وزيرة؟ اقول لك ان ذنبهن في عنقك الى يوم القيامة.