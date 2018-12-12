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الحقاوي: الروح الانهزامية لن تساعد على محاربة العنف ضد المغربيات

الحقاوي: الروح الانهزامية لن تساعد على محاربة العنف ضد المغربيات
حاورها: محمد الراجي
الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 12:00

تُوازي الجهودَ المبذولة من طرف الحكومة منذ سنوات لوقف العنف ضد النساء والفتيات جهودُ الجمعيات المدافعة عن حقوق النساء؛ لكنَّ منظور الطرفيْن إلى ما تحقّق من مكتسبات في هذا المضمار مختلف حدّ التناقض.

الحكومة مُمثَّلة في وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ترى أنّ ثمّة تقدما ملموسا حصل في مشوار وقف العنف ضد النساء، بينما تقول الجمعيات إنّ ما تحقق هزيل، وإن كانت تعترف بأن ثمّة جهودا تٰبذل لحماية النساء من العنف.

تُجيب بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، في هذه الدردشة مع جريدة هسبريس الإلكترونية، عن ثلاثة أسئلة تتعلق بانتقادات الجمعيات النسائية للقانون 103.13، ولشعار "العنف ضد النساء ضسارة" الذي اختير لحملة وقف العنف ضد النساء هذه السنة.

انتهت الحملة السادسة عشرة لوقف العنف ضد النساء، لكن هذه الظاهرة تسير في منحى تصاعدي، حسب الجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة. كيف تفسرين هذه المفارقة؟

هذا غير صحيح. هناك أرقام رسمية نُضمّنها التقريرَ السنوي للمرصد الوطني للعنف ضد النساء، وهو تقرير يُدوّن ويجمع المعطيات التي تأتي من مصادرَ حقيقية، كخلايا الاستماع إلى النساء ضحايا العنف بالمستشفيات والمحاكم، ومعطيات الأمن الوطني والدرك الملكي، وفق بروتوكول يجمع هذه القطاعات ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة.

من خلال هذه المصادر تُبنى منظومة المعطيات المتعلقة بنسب انتشار العنف ضد النساء في المغرب. هذه هي المعطيات الحقيقية.

المعطيات الرقمية المُستجمعة من المصادر التي ذكرتها تؤكّد أن العنف ضدّ النساء في بلدنا ينخفض سنة بعد أخرى، وليس العكس. لكنْ هناك أنواعا جديدة من ممارسات العنف ضد النساء تبرز وتجعل تمظهرات العنف أكثر سواء من حيث تنوعها أو أشكالها.

لقد وقفنا على أنّ العنف يمارَس أكثر على النساء في الأماكن العمومية، لذلك ركزنا على هذه الأماكن على مدى السنتين الأخيرتين، حيث أطلقنا حملة لمحاربة العنف في الفضاءات المفتوحة ووسائل النقل وغيرها...

نحن نتوقف عند معطيات وأرقام المراصد التي تتوفر على المعطيات الحقيقية، ونتخذ القرارات بناء على هذه المعطيات.

محاربة العنف ضد النساء ورش كبير يتداخل فيه عمل المرصد الوطني للعنف ضد النساء، وتنزيل القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء 103.13، وبلورة إستراتيجية جديدة لمحاربة هذه الظاهرة، ودعم مراكز الاستماع إلى النساء ضحايا العنف، وإرساء منظومة للتكفل بهن؛ فضلا عن الحملة التحسيسية السنوية التي لا تنقطع في الواقع، ولكنها تأخذ حجما أكبر في محطة 25 نونبر و10 دجنبر .

لقد حققنا نتائج مهمة لكنّ المسار طويل والعمل التحسيسي ضروري على مدار السنة لوقف العنف ضد النساء، لأن المجتمع في حاجة إلى التأطير وإلى نشر ثقافة المساواة والإنصاف والاحترام. نُدرك أن ثمّة عملا مُمتدّا ينتظرنا، ونحن مستعدون لتوفير الشروط وأدوات الاشتغال الجماعي لوقف العنف ضد النساء.

الجمعيات تقول إن القانون 103.13 لن يوفّر الحماية المنشودة للنساء. ما ردُّك؟

إذا دخلتِ الجمعيات إلى معركة وقف العنف ضد النساء بهذه النفسية المنهزمة فلن تستطيع أن تساهم مع باقي الأطراف في محاربة هذه الظاهرة بالآليات القانونية، ولكن إذا دخلت باستعداد نفسي وذهني وإرادة قوية، فإنها ستساهم بدورها مع الحكومة ومع باقي الشركاء في وقف العنف ضد النساء.

نحن كطرف حكومي مستعدون ومتفائلون، ونراهن على ترسانتنا القانونية المتكاملة وعلى القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، لأنه يتوفر على جميع الأبعاد التي تحقق الحماية والوقاية والزجر والتكفل بالنساء ضحايا العنف.

الجمعيات اعتبرت أن في شعار "العنف ضد النساء ضَسارة.." تشجيعا على ممارسة العنف ضد النساء. ألا تريْن أن هذا الشعار لم يكن مُوفّقا بالفعل؟

كلّا؛ في السنوات السابقة استعملنا شعارات قد تُوصَف بأنها استفزازية، مثل "العنف نذالة"، و"هل تريد أن تكون شماتة؟".. في الواقع رفعنا شعارات استفزازية.

هذه السنة أردْنا أن نخوض معركة وقف العنف ضد النساء بنوع من "السِّلْم" في إطار الحملة التواصلية من أجل أن نساهم جميعا في محاربة هذه الظاهرة، سواء الضحايا، أو الأشخاص الذين يمارسون العنف ضد النساء. لكنّ الشعار الحقيقي لحملة هذه السنة هو "التعبئة الجماعية والمجتمعية لمحاربة العنف ضد النساء".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - حميميد الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 12:07
اوا 20 درهم ماشي حتى هيا زوينة حسبنا الله ونعم الوكيل باز مهم غادي اجي واحد اليوم او تعرفي ولكن راك عارفة عند الله غادي تعرفي سنتيم بسنتيم حكرة الله ياخد فيك الحق
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2 - المهدي الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 12:21
حكومة الكارطون يضخمون مواضيع ويختلقونها فينفخون فيها لحجب وتغطية فشلهم والهروب من مواجهة المشاكل الحقيقية للمواطن رجلاً كان أو امرأة .. العنف الحقيقي هو عنف الزلط والحزقة والتهميش والحكرة وتدني الخدمات وانعدامها .. العنف ضد المرأة الذي ينبغي التصدي له هو عنف الوقوف في " الموقف " في انتظار فرصة للاستعباد مقابل جوج فرانك دبصّح هو افتراش الحامل للضّص في إسطبلات الولادة هو الشوهة في معبر باب سبتة .. هو .. هو .. واللائحة لن تنتهي وكفى من دموع التماسيح فمثل هذه المواضيع في دول اخرى تتكفل بها المنظمات غير الحكومية وليس وزيرة وضعت في منصبها لمعالجة ما هو أكبر ..
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3 - أحمد الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 12:27
القانون فوق الجميع سواء على رجل أم إمرأة . لأن العنف لا يعني فقط الضرب كيف ماكان. هناك القدف و السب و الإهانة الكلامية هي أعنف من الضرب عندما تأتي من إمرأة لزوجها فتحقره و تهينه أمام أبنائه لكونه ليس بإستطاعته تلبية رغبات الزوجة المادية أو لم يسيتطيع على القوامة لأنه لم يجد عمل أو عاجز أو متقاعد و ما يجود به الضمان الإجتماعي لا يفي بحاجيات الأسرة. فيتعرض لقلة الإحترام من زوجته المحترمة بكلام نابي صباح مساء مما ينتج عنه حالة رد الفعل و الفعل المضاد فيضطر للرحيل من محيط أسرته خوفا من نعرضه للضرب أو يدخل السجن بدعوة قضاءية طلب الطلاق و المطالبة بالنفقة . و لهذا السبب يعزف عدد كبير من الشياب أو الرجال على طلب الزواج خوفا من السجن و الإهانة. فالمشكل إقتصادي سيدتي
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4 - وحدوي الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 12:29
ما اجمل ماضينا ...ما اروع تلك الاسرة الكبيرة التي كانت تجمع افرادها باجيالها الثلاثة ..زوجة وام وجدة وابناء وحفدة ...الكل يعيش بسلام واحترام ...نساء محترمات حنونات ورجال متحكمون صحيح ان الكلمة كلمتهم داخل البيت لكن ذلك لم يفسد في الود قضية ....هذه الاسرة انتجت باعرافها المحافظة دكاترة وعلماء واساتذة ووزراء وايضا ملوك وامراء ..لكن الان في ظل جمعيات تستمذ افكارها من الغرب وتؤسس للاسرة النووية مشتتة الاسر المحافظة باسم حقوق المراة ...حقوق جعلت المراة تتمرد على اعراف ومبادي اسلامية من قبيل العفة و الاحترام وستر العورة وعدم رفع صوتها ولو بذكر الله ...هذه الجمعيات هي من اشعلت فتيل الصراع والعنف الاسري فكثرت حالات الطلاق والاطفال المتخلى عنهم و اطفال الزنا والعشق الممنوع ... اليوم بات العنف ضد الرجال اكثر مما تتعرض له النساء من قبيل النگير والحگرة والاطاحة بشخصية الرجل المتزن المحافظ فالمراة لا يرضيها سوى زوج يتنكر لامه ويرميها ولزوج متفتح بمعنى السماح لها بالتبرج و زوج ياتي من العمل مرهقا وعليه ان يدخل الى المطبخ باسم الاسرة العصرية ....خرجتو على القيم والتقاليد
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5 - martin pres du kiss الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 12:30
comme ministre de la famille.vous avez trouvez 1
sujet qui ne vous coûtera que votre salive et quelques phrases copiés sur d'autres femmes que l'homme devient leur ennemi public.et qui s'acharnent sur cette personne que DIEU à créé et fait créé cette femme ingrate de la chair de cet homme...mais madame la ministre en suivant ce dialogue depuis une semaine vous avez oublié de dire par l'occasion qu'est ce que vous avez fais pour cette "pauvre "femme que vous prenez la defence t
alors que sur nos montagnes lointaines. des femmes qui n'ont de la femme que le nom.. elle triment sous la pluie et les neiges..elles accouche chez elles..pas de medecins pas d'hôpitaux.. pas de routes pour accéder en hiver vers leur douar..et vous parlez de la violence contre elle...s'il y'a à vraiment violence .votre gouvernement est le 1er responsable..
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6 - الوطنية الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 12:31
العنف هو لي سببو الحزب ديالكم حتى ولا الرجل بالفقر يعنف مرتو والمراة تعنف راجلها
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7 - إنهزامي الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 12:38
محاربة العنف ضد النساء !!! هل تريدون تعميم حالات معزولة على كل المغاربة، أتريدون خلق إمرأة ذكر؟؟؟ ورجل أنثى؟؟؟ أو "لاذكور" و"لا إناث"؟ لقد إعتمد الغرب على قمع الرجل بحجة أنه قوي عضليا على المرأة فسلبوه خصيتيه وأحكموا وثاق يديه ونزعوا عنه صفته، فكما أن كيدهن عظيم وكيد الشيطان ضعيفا ، لأتفه الأسباب يطردون الزوج من بيته ويحرمونه من مرقده ومن النظرإلى أطفاله وفلذات كبده وكما أن الحرية الفردية والعشرة الرضائية مقننة تأتي الزوجة بخليلها إلى فراشها والزوج على الرصيف يحمل ملابسه وتطل عليه الزوجة ´{"المعنفة"} متشفية فيه ، كثيرات قتلن لهذه الأسباب ،، تتبعوا الإحصاآت ،،، وكفى زندقة وتفاهات.
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8 - مومو الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 12:41
حسب نتائج الإحصاء العام للسكان لسنة 2014 المنشور في موقع المندوبية السامية للتخطيط، قد تم تقدير نسبة النشاط عند النساء ب20.4% مقابل 75% عند الرجال. و الشخص النشيط هو الشخص الذي يعمل أو يبحث عن عمل، أما غير النشيط فهو الذي لا يريد العمل.
إذن فحولاي 79.6% من النساء لا يعملن و لا يبحثن عن عمل، بمعنى أنهن تعشن على نفقة شخص آخر، أغلبهن تحت نفقة الزوج أو الأب أو الأخ. و هؤلاء النسوة أكثر عرضة للتعنيف لأنهن تحت رحمة من ينفق عليهن.
لنفترض جدلا أننا جهزنا ترسانة قانونية شاملة لكل أنواع العنف، تعاقب بشدة كل من عنف امرأة، عندما سنرسل الزوج أو الأخ أو الأب المعنف إلى السجن، فإن ذلك سيكون أيضا حكما على المرأة المعنفة التي كانت تحت نفقته بالتشرد. لن يستغرب أحدن إذن إن تنازلت النساء من ضحايا التعنيف عن متابعة المعنفين قضائيا، حفضا لقوت يومهن.
حل إشكال التعنيف يكون بتشجيع المرأة على الاستقلال المادي، و عندها فإن عقوبة جناية الضرب و الجرح كافية، لكن إن كانت أكثر النساء غير مستقلات ماديا، فإن كل قوانين و جمعيات العالم لن تجدي شيئا.
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9 - محمدبرزوك الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 12:43
كي تنجح الحملة التى تقوم بهاالحكومة لمحاربةالعنف ضدالنساءيجب عليهااولاان تحث المرأةالمساهمةفى انجاح هذه الحملةوان تلعب دورالبطل فيهالان فى الحقيقةان المرأةهي اساس الفتنة المؤدية لكل عنف.
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10 - محمد الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 12:46
انتي يا حقاوي تتقاضى 7 مليون . اما الرئيس الحكومة السيد العثماني الدي قال ان المغرب احسن من فرنسا فهو على الصواب لان السيد العثماني يتقاضى الاجر اكبر من الرئيس الحكومة الفرنسية . لولا انجزات محمد السادس بما فيها القطار السريع الطاقة الشمسية الميناء المتوسطي لكنا اسفل سافلين. مادا قدموا لنا الحكومات السابقة الا خدمة لمصالحهم ومصالح اولادهم . نتمنى من الله ان يتدخل جلالة الملك حفضه الله لرفع الاجور ومطالب المتصرفين وغيرهم من القطاعات اخرى .كيف يعقل القطاع المالية وحده الدي يستفيد من التعويضات الخيالية مادا قدموا للمغرب ان كان الشعب يعاني ادن المالية ليس لها اي دور ايجابي لم يستطيعوا ان يجمعوا الضرائب ليوفروا اموال للخزينة الدولة ادن الموظفون المالية لن يحقوا لهم التعويضات الخيالية حتى اجرتهم لانهم لن يقومةا اي مجهود .المجهود الوحيد هو حين يقرر العثماني ان يحقق مطلب المتصرفين تتدخل الوزارة المالية وتدعي ان الميزانية الدولة لن تستطيع دالك اما تعويضاتهم محفوظة لن يطرا لها اي تغيير انانيين .
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11 - رشيد الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 12:54
الراجل اللي يعنف مراتو ماشي راجل... والمراة اللي تعنف راجلها ما تستحق الاحترام. ملي تبغيو توعيو لعيالات وريوهن كيفاش يحافظو على ديورهم ماشي كيفاش يخليو عشتهم بيدهم... راه شحال من مراة كتسمع الهضرة وتفهمها مغلوطة واخا يكون الراجل مزيان وتصدق مريبة كولشي. شي جمعيات نسائية راه كيتاجرو فالجهل ديال لعيالات يكولو ليها دعيه وحنا نوقفو معاك حتى تصدق خاسرة كولشي
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12 - mosi. الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 12:55
في الواقع ا لالة الحقاوي يجب عليكم ان تسنوا برنامجا مستعجلا من اجل محاربة جهل بعض النساء المغربية حيث يرتكبن مجازر مع سبق الاصرار و الترصد في حق ازواجهن و ابناء و بنات جيرانهن و حتى بعضهن البعض من خلال فنون السحر و الشعودة..فمم من تلميذ امسى مجتهدا واصبح مجنونا و كم من زوج بات في صحة و نشاط و اضحى مجمكا كالضبع تكلمه و هو فاغر فاهه كانه جلمود صخر منقوش...
متى ستقوم حكومة و مجتمع مدني بمحاربة هذه الظاهرة المقززة و المثيرة لإشمئزاز....مات رجال اصلاد بامراض غريبة و جن او انتحر خيرة شباب الوطن بطرق مشبوهة...فإلى متى ستقوم الحكومات المتعاقبة بتجاهل هذه الظاهرة المشينة.
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13 - مندر الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 12:57
وزراء قرارتهم وخرجاتهم مخجلة لا تمت للواقع بشيء الشعب في واد وهم يهيمون في واد الشعب يريد الشغل والتعليم والصحة والعيش الكريم وهم يقترحون امورا تافهة لا تقدم ولا تاخر مع تمسكهم بالمناصب والاصرار على نجاح برامجهم الخجولة
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14 - عبدو بن المغرب الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 12:59
العنف الزوجي سببه الزوجة في 99%من الحالات وعليهن الاعتراف بذلك ، 1% سببه الزوج إما أن لايصرف على بيته أو السكر والمخدرات أو تواجده مع والديه اللذين أوصى الله ببرهما وقرنهما بإسمه عز وجل
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15 - عاصم الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 13:01
شتان بين الزعيق و النعيق تحت قبة البرلمان و تحمل المسؤولية في المحكومة، كنت اظن ايام اللحية الكثيفة و اللباس المتواضع بدون ربطات العنق و اكل البيصارة و الزهد عن السيارة الفارهة ووو.. ان هذه السيدة هي انجيلا ميركل المغربية لكن بدأ الشك يساورني بعد اول لقاء صحفي لها مع صحفي الجزيرة و تأكدت من نفاقها و ضعف شخصيتها بعدها.
فلنغمض أعيننا و نساير هذه الوزيرة و لنقل انها فعلا ستموت من اجل كرامة المرأة المغربية.. ما رأيك سيدتي في ما حدث لنساء كاريانات عين السبع؟! المتشردات في الشارع الان؟!! اليس من واجبك الوقوف الى جانبهن؟!! و ماذا عن المرأة الحرة عزيزة التي صدحت حنجرتها بقول الحق و تم إرسالها إلى السجن لمدة سنتين بتهمة ملفقة؟!! اين التضامن يا وزيرة؟ اقول لك ان ذنبهن في عنقك الى يوم القيامة.
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