بوعشرين: متابعة حامي الدين تعكس تناقض فصول القانون الجنائي

هسبريس- مصطفى شاكري (صور: محمد اكريمي)

أَسَال قرار متابعة عبد العالي حامي الدين، المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، بتهمة "المشاركة في القتل العمد"، في قضية آيت الجيد محمد بنعيسى، وإحالته على غرفة الجنايات، الكثير من المداد، بين من اعتبره "مسًّا بليغا بقواعد المحاكمة العادلة وسابقة تهدد استقرار وسيادة الأحكام القضائية"، ومن رأى في إحالة الملف على غرفة الجنايات "رفعا للسرية، حيث صار بإمكان الجميع تتبع المحاكمة التي يُعتبر المتهم في ظلها بريئا، إلى حين إدانته بقرار مكتسب لقوة الشيء المقضي ومستنفد لجميع طرق الطعن".

يُحاول عبد اللطيف بوعشرين، النقيب السابق لهيأة المحامين بالدار البيضاء، في حوار أجرته معه جريدة هسبريس الإلكترونية، أن يجيب عن سؤال محوري يتعلق بإمكانية إعادة متابعة قضاء التحقيق لشخص معين بناءً على ظهور أدلة جديدة.

أصل هذا الخلاف يعود، وفق بوعشرين، إلى "التجاذب" على مستوى بعض النصوص التي يطبعها "الاصطدام" في قانون المسطر الجنائية، بدءا بالمادة الرابعة التي تنص على سقوط الدعوى العمومية بصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به، مرورا بالمادة 369 التي تؤكد أن كل متهم حُكِم ببراءته أو إعفاءه، لا يمكن أن يتابع بعد ذلك من أجل الوقائع نفسها ولو وصفت بوصف قانوني آخر، وانتهاءً بالمادة 229 التي تُشدد على أنه يمكن لقاضي التحقيق أن يحرك دعوى عمومية جديدة، إذا ثبت ظهور أدلة جديدة.

بداية، كيف يمكن تفسير الجدل الدائر حاليا داخل الأوساط السياسية والقانونية بخصوص قضية حامي الدين؟

إن الجدل الدائر حاليا هو جدل قانوني وليس بسياسي، لذلك فإن التوضيح المطلوب منِّي هو توضيح قانوني صِرف، متجرّد ومتحلّل من أي جهة أو فئة أو حزب، بحيث سأحاول إبداء وجهة نظري على المستوى القانوني، وفق ضوابط القانون الوضعي المغربي.

جوابا على سؤال: هل يمكن لقضاء التحقيق أن يعيد متابعة شخص بناء على ظهور أدلة جديدة؟، أقول إن النص القانوني المتمثل في المسطرة الجنائية لا يُسْعِف في ظاهره، بالرجوع إلى الفقرة الثانية من الفصل 369، التي تنص على أن كل متهم حُكِم بالبراءة أو بالإعفاء من العقوبة لا يمكن أن يُتابع بعد ذلك من أجل نفس الأفعال، ولو وصفت بأوصاف مخالفة أو مغايرة، ما معناه أن ظاهر النص يَحْظر على أي جهة قضائية، خاصة التحقيق، أن تُعيد تكييف الفعل للمرَّة الثانية وإلا كان سببا من أسباب الطعن.

إن الخلاف يهُم الجانب التأويلي، لأن هنالك فقرات أخرى تُخوِّل إعادة متابعة شخص غابت الأدلة الحاسمة إبان المحاكمة؛ بمعنى ظهور أدلة جديدة وعنصر جديد لم يكن متوفرا إبان المحاكمة الأولى، وهي واردة في المادة 229 من المسطرة الجنائية، الأمر الذي يفسر هذا الاصطدام.

حينما نرجع لأسباب سقوط الدعوة العمومية في الفصل الرابع، فقد وردت فيه أسبقية البت في حكم اكتسب حجة المقضي به، بينما يرفض البعض الآخر ذلك بمبّرر الرجوع إلى مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 369، التي تقول إنه يطلق فورا سراح المتهم المحكوم في حالة البراءة أو الإعفاء أو بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ ما لم يكن معتقلا لسبب آخر رغم كل استئناف أو طعن؛ بمعنى يجب أن يكون الشخص حُكِمَ إما بالبراءة أو الإعفاء، بينما توجد حالات ليست فيها أي براءة أو إعفاء، من قبيل الجنحة كالمشاجرة المؤدية إلى الوفاة، فهي لم ترد في صياغة النص، وبالتالي لا يشملها قضية سقوط الدعوى اعتبارا لأسبقية البت.

يقول الفقهاء القانونيين إن "الأصل في الأشياء الإباحة". من الذي منع المُشرِّع من القول: لما يكون الإعفاء أو البراءة، ويذكر في ذات النص ما لم تكن جنحة، لكن طالما لم يذكرها النص فلا يمكننا التوسع، لأن الفقهاء يؤكدون على ضرورة تضييق النصوص القانونية، وهي إرادة المشرع، لذلك لا يمكن التوسع فيها بالمطلق.

متى يمكن أن نَحْتَكِم إلى الفصل 229؟

بعد مرور زمن لم يمض عليه أجل التقادم على بت المحكمة أو حفظ الملف، إذ توجد مدد حصرية بالنسبة للجنح والجنايات يجب مراعاتها، فإذا لم تمر المدة توجد إمكانية الاحتكام إلى الفصل 229، الذي حصر الأدلة الجديدة في شهادة الشهود؛ أي إذا ظهر شاهد جديد يقول إن الشخص اقترف جرما معين، حينئذ يجب على قاضي التحقيق أن يُحَرك متابعة جديدة، أو إذا ظهرت فيها عناصر لم تكن متوفرة لديه أو مستندات أو محاضر لم يكن في الإمكان عرضها على قضاء التحقيق، حيث لم يتم دراستها وبالتالي من شأنها تعزيز الأدلة السابقة.

هذا النص إذا أخذناه على حاله، فهو يجيز إعادة التحقيق، لكنه يصطدم بأمرين اثنين هما؛ الأول يتمثل في المادة الرابعة التي تفيد أن الحُكْم اكتسب حجية المقضي به، فكيف لنا أن نحيد عنه؟، أما الثاني فيكمن في كون المحكمة التي أصدرت الحكم بإعادة التكييف من جنائي إلى جنحة، يجعل القضاء ملزما بتطبيق القانون الأصلح للمتهم، في حين أن الحالة التي نحن بصدد مناقشتها، لا يصلح لها القانون ولا يخدمها.

جاءت الفقرة الأخيرة من المادة 369 واضحة بشكل كبير، فكل متهم حُكِم ببراءته أو بإعفائه لا يمكن أن يُتابع من أجل نفس الأفعال ولو وصفت بوصف قانوني آخر؛ ذلك أن الحالة التي لدينا وُصفت بوصف قانوني آخر؛ بحيث كنا في المشاجرة وأصبحت الآن عبارة عن القتل العمد مع سبق الإصرار، يُضَاف إليها الفصل الرابع الذي أكد أن الحكم الصادر الذي اكتسب حجة المقضي به، يترتب عنه سقوط الدعوى العمومية.

كيف يمكن إحياء الدعوى العمومية بمقتضى الفصل 368 بينما تسقط بمقتضى الفصل الرابع؟

أظن أنه يوجد تجاذب على مستوى النصوص؛ وهو الأمر الذي خلق هذا النقاش بين مجموعة من الزملاء، ذلك أنني أتكلم هنا بصفة جهاز القانون، لأنه يوجد إشكال اصطدام مجموعة من النصوص القانونية، وهي حالة من الحالات التي تفرض إيجاد صيغة موحدة، لاسيما أننا في طور مرحلة تعديل قانون المسطرة الجنائية. هل صدور حكم نهائي بات حائز لقوة الشيء المقضي به يحول بصفة قطعية عن إمكانية تحريك دعوى عمومية جديدة في ذات الوقائع؟، خاصة أن هنالك سبب من أسباب النقض الخمس، التي من ضمنها صدور حكمين اثنين متناقضين في ذات النازلة. أكيد أن محكمة النقض ستُفعّل هذا المقتضى؛ بمعنى أنها ستقضي ببطلان ذلك الحُكْم.

شخصيا، أرى أنه لا يمكن أن يحاكم الشخص من أجل نفس الأفعال مرتين اثنتين، طالما أن المحكمة قد أصدرت حكما نهائيا باتا حائزا لقوة الشيء المقضي به، وذلك حفاظا على الحماية القانونية والدستورية، إذ لا يمكن أن تحاكمني وتُغيِّر الوصف والقانون يقول لا يمكن تغيير الوصف، بحيث أحال قاضي التحقيق الملف على الغرفة الجنائية التي بتت فيه. صحيح لديها هذه الإمكانية، أي إعادة تكييف الفعل الذي قد يكون جناية وتحوله إلى جنحة والعكس صحيح، فالنص يمنع ذلك رغم تكييف الأفعال، لأنه لا يمكن تحريك دعوى عمومية ثانية بصرف النظر عن مصالح الأشخاص، وهنا أتكلم عن الحالة القانونية الصرفة.

يجب الحسم في هذا الباب، من خلال البحث عن صياغة تجمع بين المتناقضين، لتجعل منها صيغة مقبولة وغير متناقضة، إذ لا يمكن أن نبقى أمام المادة الرابعة التي تنص على سقوط الدعوى العمومية بصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به، ثم إمكانية تحريك الدعوى العمومية في حالة ظهور أدلة جديدة لم تكن متوفرة لدى قاضي التحقيق سابقا.