أفكوح: جريمة "شمهروش" تسائل المنظومة الاجتماعية والحقوقية

هسبريس - مصطفى شاكري (صور: محمد اكريمي)

قال مبارك أفكوح، سفير المنظمة الدولية لحقوق الإنسان في شمال إفريقيا، إن "جريمة شمهروش تستدعي الاعتماد على سياسة أمنية وجنائية أكثر ردعا للتطرف، تروم تجفيف منابع الإرهاب، سواء تعلق الأمر بالجانب الفكري أو الثقافي أو الديني أو السياسي، باعتباره الجماعات المتطرفة تعادي قيم الحرية والمساواة والحق في الحياة، إلى جانب إغلاق كل الأماكن المشبوهة التي يجري التخطيط فيها للعمليات الإرهابية، فضلا عن ضرورة زيادة الاهتمام بالمسارح والأندية والسينما، لأن الشباب بات يفتقد وسائل التأطير".

وأشار أفكوح، ممثل القمة العالمية للسلام في المغرب، في دردشة مع جريدة هسبريس الإلكترونية، إلى "وجود جمعيات دخيلة على المجتمع، تؤمن بأفكار متطرفة إلى حد ما، كما تعتبر كتلة انتخابية، ما جعل خطاب التسامح منعدما، نتيجة انغلاق الطفل على ثلاثة عناصر فقط، هي المحيط المدرسي والشارع والأسرة، في ظل غياب أي أندية مواطِنة".

وشدد الفاعل الحقوقي على أن "شباب منطقة إمليل كغيره من المناطق النائية والهامشية في حاجة ماسة إلى تغيير منظومة التفكير، عبر إعادة الاعتبار إلى طرق التربية والتنشئة الاجتماعية التي يجب بنائها على أساس تجنب العنف والإقصاء المجتمعي داخل الأسر والمحيط الخارجي، دون إغفال أهمية تعزيز خطاب السلام واحترام الغير في مختلف وسائل الإعلام الوطنية، ثم إلزامية اهتمام الدولة بالسياسة الاجتماعية في البوادي".

كيف ترون تحول ظاهرة الإرهاب من الحواضر إلى البوادي؟

بادئ ذي بدء، أتقدم بالتعازي إلى أسر الضحيتين الأجنبيتين، وأثمن البيان الصادر عن السفارتين النرويجية والدنماركية، لأنه يشدُّ بحرارة على أيادي المغاربة بخصوص الواقعة. في الحقيقة، أرى أن هذه الجريمة الشنعاء تعيد إلى الأذهان بعض الأحداث التي نفذتها الجماعات الإرهابية بالمملكة، من قبيل ما وقع في "أطلس إسني" وتفجيرات 2003 بالدار البيضاء وغيرها، ويتضح جليا أن خطتها تتغير من حين إلى آخر، تبعا للمتغيرات الوطنية والإقليمية، بعدما قامت بتغيير خريطة تنفيذ الهجمات الإرهابية، لتنتقل من المناطق الحضرية إلى المناطق ذات الطابع القروي التي تغيب فيها المراقبة نوعا ما.

ولا شك أن هذه الجريمة تناقض مبدأ الحق في الحياة الذي ينص عليه الدستور، كما تعارض مختلف المواثيق الدولية التي تخص مبادئ حقوق الإنسان، الأمر الذي يستدعي الوقوف بالمرصاد في وجه مختلف الجماعات التي تمتح من قاموس التطرف والتزمت الديني، وهي المسؤولية التي تقع على كاهل الدولة، من خلال وضع حد للخطابات التي تحث على شرع اليد، والتي يتفوه بها بعض السياسيين، في تحد صريح للقوانين والتشريعات الوطنية، كما تضرب في العمق منظومة المؤسسات.

يجب الاعتماد على سياسة أمنية وجنائية أكثر ردعا للتطرف، تروم تجفيف منابع الإرهاب، سواء تعلق الأمر بالجانب الفكري أو الثقافي أو الديني أو السياسي، على اعتبار أن هذه الجماعات تعادي قيم الحرية والمساواة والحق في الحياة، إلى جانب إغلاق كل الأماكن المشبوهة التي يجري فيها التخطيط للعمليات الإرهابية؛ فضلا عن ضرورة زيادة الاهتمام بالمسارح والأندية والسينما، لأن الشباب بات يفتقد وسائل التأطير.

كيف تفسر غياب مبادرات فعلية من قبل فعاليات المجتمع المدني لمحاربة تطرف الشباب؟

أولا، عن أي مجتمع مدني نتحدث؟ لأن الواقع يكشف أن الأوراق قد اختلطت بشكل كبير، إذ تغيرت طريقة تفكير الجمعيات الحالية بشكل مخالف للسابق، حينما كان المجتمع المدني يساير أوضاع المجتمع المغربي. لكن توجد حاليا جمعيات دخيلة على المجتمع، تؤمن بأفكار متطرفة إلى حد ما أو تعتبر كتلة انتخابية، ما جعل خطاب التسامح منعدما، نتيجة انغلاق الطفل على ثلاثة عناصر فقط، هي المحيط المدرسي والشارع والأسرة، في ظل غياب أي أندية مواطِنة تضطلع بمهمة تكوين الشباب في الجانب الحقوقي والتنويري، الهادف أساسا إلى الدفاع عن الإيخاء والتسامح والتساكن، وهي القيم التي نفتقدها في الوسط التعليمي، سواء تعلق الأمر بالمناهج أو الأطر التعليمية.

يجب إعادة التفكير في طبيعة الأولويات، لأن المنظومة الحالية هي التي أنتجت ما نعيشه في الوقت الحالي، لذلك ينبغي سنّ سياسة اجتماعية عادلة لاجتثاث بؤر التطرف الذي يرتبط بالفقر أيضا، إذ يحز في نفسي أن يتذيل المغرب قائمة الدول من حيث الدخل الفردي السنوي.

ماذا تقترح لإحياء روح السياحة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه في منطقة إمليل؟

أرى أن شباب منطقة إمليل كغيره من المناطق النائية والهامشية، في حاجة ماسة إلى تغيير منظومة التفكير، عبر إعادة الاعتبار إلى طرق التربية والتنشئة الاجتماعية، التي يجب بناؤها على أساس تجنب العنف والإقصاء المجتمعي داخل الأسر والمحيط الخارجي، دون إغفال أهمية تعزيز خطاب السلام واحترام الغير في مختلف وسائل الإعلام الوطنية.

تضاف إلى ذلك إلزامية اهتمام الدولة بالسياسة الاجتماعية في البوادي، التي تفتقر إلى أدنى شروط العيش الكريم، لاسيما أن بعض الشباب يعانون من التفكك الأسري، ما يدفعهم نحو العزلة التي تُذكي التزمت الديني، لأن اللحمة الأسرية والتواصل الدائم بين أفراد العائلة يعد وسيلة أساسية لتجنب هذه الفواجع الإنسانية، ثم توحيد الخطابات التي يتلقاها الشباب بين الشارع والأسرة والمدرسة؛ وهي مسائل أساسية يجب إدراجها في النموذج التنموي الجديد المنشود.