القويدر: "الديسليسكيا" يمنع الأطفال من التعلم ويستلزم إعادة التأهيل

حوار: أمال كنين

يعاني عدد من الأطفال بمدارس المملكة من مشاكل تعيق تعلمهم، وغالبا ما لا يعرف السبب، فهم أطفال يعانون من اضطرابات تعلمية خارجة عن إرادتهم، وهو ما يعرف بالديسليسكيا.

في هذا الحوار، تشرح زهور القويدر، رئيسة الجمعية المغربية لاضطرابات وصعوبات التعلم، معنى الديسليسكيا، وتوضح طريقة التعامل معها، وتدعو إلى ضرورة التعاون بين وزارتي الصحة والتعليم في هذا الإطار.

أولا ما هو تعريف الديسليسكيا؟

الديسليسكيا هي اضطراب ناتج عن خلل عصبي بيولوجي يؤثر على تعلم القراءة والكتابة، فالأطفال الذين يعانون من هذا الاضطراب لا يعرفون تحديد الكلمات، وبالتالي يتعثر فهمهم لها، والأمر لا يتعلق بمرض يمكن علاجه بالأدوية، بل هو اضطراب يستلزم إعادة التأهيل، لكنه لا يختفي، بل يستمر مع المرء حتى آخر عمره.

كيف يظهر لدى الأطفال؟

يكون هناك أطفال لديهم صعوبات دراسية، ليس كل هؤلاء الأطفال يعانون من الديسليسكيا، لكن يمكن اعتبارهم كذلك حينما يكون هناك تدخل بيداغوجي لكنه لا يأتي أكله، وحتى مع إعادة تعليم الطفل، فإن المشكل يظل قائما.

يكون لدى هؤلاء الأطفال تفاوت فيما يتعلق بتعلم القراءة بحوالي 18 شهرا مقارنة مع طفل طبيعي، وأول من يتعرف على أنهم يعانون من خطب ما هم الآباء، إضافة إلى المعلمين.

على المدرسين الانتباه إلى الأطفال الذين لديهم تأخر في تعلم القراءة على الرغم من وجود نوع من الذكاء؛ إذ يكون الطفل قادرا على التعلم لكنه لا يستطيع ذلك في الآن نفسه.

هل هناك أرقام تحدد عدد التلاميذ المصابين بهذا الاضطراب؟

وزارتا الصحة والتربية الوطنية لم يسبق أن قامتا بدراسات في هذا الإطار من أجل الحصول على أرقام، لكن على مستوى جمعيتنا التي كانت سباقة إلى هذا الأمر، فقد قمنا بفحص ودراسات مسحية همت 12 ألف طفل متفرقين ما بين الدار البيضاء والرباط وتمارة والقصر الكبير والنواصر، وحصلنا على معدل يتراوح ما بين 12 و13 بالمائة من الأطفال الذين يعانون اضطرابات في التعلم، مع العلم أن التعرف على هؤلاء الأطفال يتطلب مراحل، هي المراقبة والفحص والتشخيص.

ما هي أهم الإجراءات الممكنة لمساعدة هؤلاء الأطفال؟

أولا، يجب أن نعلم حاجيات ونقاط قوة كل شخص مصاب بالديسليسكيا على حدة، فالحالات تكون منفردة ولا تتشابه ولكل شخص نقاط القوة ونقاط الضعف الخاصة به، وبالتالي يجب القيام بعملية الفحص والتشخيص للتعرف على قدرات الطفل وتطويرها.

هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى تقويم النطق، إضافة إلى ترويض نفسي، والخضوع لعلم النفس العصبي الذي يعد تخصصا مهما، سواء من حيث التشخيص أو التقويم.

نحن نستلهم تجارب الدول الأجنبية، سواء العربية أو الأوروبية والأنغلوساكسونية، من أجل إيجاد طرق للتعامل مع هؤلاء الأطفال.

أيضا من يقوم بعلاج هذه الحالات هم أطباء الأطفال، أو أطباء الأطفال المتخصصون في المجال العصبي، وفي جمعيتنا نحاول البحث عن تخصصات جديدة، من قبيل تخصص التربية العلاجية، وهو تخصص جد مهم من أجل تمكين هؤلاء الأطفال من التعلم.

كيف يمكن أن تساعد وزارة التربية الوطنية في تعليم هؤلاء الأطفال؟

أولا، على وزارة التربية الوطنية أن تنصب نفسها كطرف في هذا المشكل، فالوزارات إلى حد الساعة ليست طرفا، فمثلا على مستوى الاشتغال بمنطقة الحي الحسني بالدار البيضاء، هم يعملون على مساندتنا، وبدونهم لن نتمكن من النجاح، إلا أنه لا بد من بذل المزيد على مستوى المملكة ككل.

من الواجب أن يكون أطر وزارة التربية الوطنية على دراية بهذا المشكل، فمنذ سنوات ونحن نسمع بمحاربة الهدر المدرسي، لكن ما الذي تم القيام به في هذا الإطار؟

إذا ما قمنا أولا بالتعرف على مشاكل هؤلاء الأطفال، فذلك أمر سيساعد على محاربة الهدر المدرسي، كما يجب أن يتوفر الأساتذة على تكوين يمكنهم من التعرف على هؤلاء الأطفال، وعلى هذا النوع من الاضطرابات، ناهيك عن ملاءمة برامج التعليم مع مشاكل هؤلاء التلاميذ، كما يجب الاشتغال بشكل مشترك بين وزارتي الصحة والتعليم، وليس الاشتغال بشكل منفصل.