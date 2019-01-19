الفاسي: المنظمات الشبابية الدولية مفتاح المغرب لصناعة المواقف

حاوره: مبارك بوعلي

بعد تسع سنوات من اشتغاله في هياكل الاتحاد الدولي للشباب الديمقراطي باسم منظمة الشبيبة الاستقلالية، استطاع عبد المجيد الفاسي، البرلماني المغربي الشاب، أن ينتزع منصب رئيس هذا الاتحاد الشبابي الدولي المكون من جمهوريين أمريكيين ومحافظين وشبيبات أحزاب ديمقراطية أوروبية ودولية، والذي اعتبره ربحا سياسيا للمغرب في المجال الديمقراطي.

من خلال هذا الحوار، يحدثنا عبد المجيد عن أهداف الاتحاد الدولي للشباب الديمقراطي ودوره في طرح القضايا الدولية ومحاولة التأثير فيها، وعن الديبلوماسية الشبابية واتساع مساحات اشتغالها عكس الديبلوماسية الرسمية المقيدة بالأعراف والبرتوكولات.

هل من تعريف للاتحاد الدولي للشباب الذي انتخبتم رئيسا له؟

الاتحاد الدولي للشباب الديمقراطي هو الذراع الشبابي للاتحاد الدولي الديمقراطي، وهو أممية للشبيبات الحزبية الوسط-يمينية، والمهم في الأمر أن هذه الأممية الشبابية خلقت قبل الأممية الحزبية، فعادة الأحزاب هي التي تسبق التنظيمات الشبابية، ولكن الاتحاد الدولي للشباب أسس سنة 1981 وبعد سنتين، سنة 1983، انشأت الأممية الحزبية. وهذا يظهر الثقل الذي تمتاز به هذه المنظمة ودورها من أجل الدفاع عن العديد من القضايا الشبابية الدولية.

كيف جاء انتخابكم رئيسا لهذه المنظمة الدولية؟

انتخبت رئيسا لهذه المنظمة في مؤتمر هلسينكي بفنلندا في نونبر 2018، وأمثل الشبيبة الاستقلالية في هذه المنظمة. وكان أول نشاط شاركت يعود إلى سنة 2010، أي تسع سنوات من الحضور والمشاركة المستمرة في الأنشطة الدولية وربط علاقات مع شباب من مختلف دول العالم، وأنتم تعلمون أن العمل الديبلوماسي يتطلب جهدا جبارا.

وكذلك تجدر الإشارة إلى أن العلاقات الإنسانية هي أساسية في العمل الديبلوماسي، فعلا سبيل المثال، على مستوى الديبلوماسية الشبابية، الأمر يكون سهلا للدفاع عن القضايا التي يدافع عنها المغرب، فكلنا نعلم أن الديبلوماسية الرسمية هي دائما مقيدة، عكس الشباب الذي يلتقي بشباب آخرين من دول أخرى ومنظمات أخرى ممكن محاورتهم بكل حرية وإقناعهم بأطروحتنا، وممكن أن يتبنوها ويدافعوا عنها في بلدانهم ومجتمعاتهم، وهذا الأمر نعطيه أهمية كبرى في اشتغالنا داخل المنظمة.

ثم هناك رسالة أخرى من انتخابي على رأس المنظمة، فبعد تسع سنوات من العمل، استطاع المغرب أن يترأس هذا الاتحاد الدولي الشبابي؛ هذا الانتخاب هو اعتراف من أعضاء المنظمة بكون المغرب يمتلك مقومات الديمقراطية ويحترم مبادئ حقوق الإنسان، ونحن نعلم أن هذه المنظمة مكونة من ممثلين عن الجمهوريين الأمريكيين وكذلك المحافظين البريطانيين، أي ديمقراطية موجودة منذ قرون خلت، فانتخابهم للمغرب هو اعتراف منهم بأن له مكانة في البلدان الديمقراطية.

من هم أهم أعضاء هذه المنظمة الشبابية؟

المنظمة تتكون من عدد من الشبيبات الحزبية؛ فهناك الجمهوريون من الولايات المتحدة الأمريكية، والمحافظون من بريطانيا، و"Parti populaire" من إسبانيا، و"Forza Italia" من إيطاليا، وغيرهم... ثم هناك شبيبات بلدان تعتبر في مسار الديمقراطية. إذن، هي منظمة دولية بامتياز تعتبر من أهم وأكبر التنظيمات الشبابية في العالم اليوم.

هل من تأثير لصفتكم البرلمانية على رئاستكم للاتحاد الدولي للشباب الديمقراطي أو العكس؟

فعلا، صفتي كنائب برلماني تسمح لي بطرح قضايا الشباب المغربي والشباب الدولي أيضا التي نتداولها في المنظمة داخل البرلمان والدفاع عنها بشكل مباشر، ويمكن أن يكون هناك تأثير على القوانين بصفة مباشرة مع مراعاة بطبيعة الحال المساطر الكلاسيكية والتحالفات الموجودة في البرلمان، ولكن تواجدي داخل البرلمان هو فرصة أستطيع من خلالها التعبير والدفاع عن قضايا الشباب تحت قبة البرلمان الذي هو مؤسسة دستورية تتيح لي طرح قضايا ومواقف تكون مشتركة بين المغرب والبلدان المشاركة في هذه المنظمة الدولية.

ما هي الأنشطة التي تنظمونها على المستوى الدولي؟

ننظم العديد من الأنشطة السنوية، منها ما هو ثابت كالمؤتمر الذي ننظمه بشكل سنوي، وهناك على سبيل المثال تقديم ملاحظات بخصوص أجواء الانتخابات، بحيث نرسل مراقبين للانتخابات للمشاركة في عملية مراقبة عمليات الاقتراع. لكن من الأولويات الآن العمل على إعداد "newsletter"، أي خلق صحافة للاتحاد للحديث عن أهم الأخبار والأحداث والوقائع التي تهم الدول المشاركة في هذه المنظمة، سواء في المجال الدبلوماسي أو السياسي أو الثقافي.

كذلك، لأننا أممية، لا نهتم فقط بما هو سياسي، وإنما بالعديد من المجالات التي يمكن أن تهم الشباب. أيضا من أهم أهداف الاتحاد الدولي للشباب الانفتاح على البلدان التي يمكن تصنيفها بلدانا ليست ديمقراطية؛ وذلك للمساهمة في انتشار مبادئ الديمقراطية داخلها بشرط أن تكون لها رغبة في ذلك، ولكن نعاني من بعض الصعوبات.

هل يمكن لهذه المنظمات الشبابية الدولية التأثير في صناعة القرار الدولي؟

بطبيعة الحال المنظمات الدولية لها قدرة للتأثير في القرار السياسي على المستوى الدولي؛ فعلى سبيل المثال، نحن في الاتحاد الدولي للشباب الديمقراطي كان لنا تدخل في موضوع الفتاة الباكستانية "أسيا بيبي" التي عاشت تهديدا من طرف بعض المتطرفين في باكستان، وقد أرسلنا رسالة رسمية إلى الحكومة الباكستانية عبرنا فيها عن ضرورة توفير الشروط اللازمة لهذه الشابة من أجل أن تعيش في سلم وحياة كريمة.

كلمة أخيرة

أريد التأكيد على أهمية تواجد المغرب في مثل هذه المنظمات الشبابية الدولية لما لها من قدرة كبيرة على طرح العديد من القضايا الدولية للنقاش على المستوى الدولي، وكذلك التأثير في صناعة المواقف، ليست السياسية فقط، ولكن الديبلوماسية والاقتصادية والمالية والثقافية كذلك.