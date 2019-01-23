المنقاري: "حقوق المؤلف" يتصدر إفريقيا .. و"سمعة المكتب" دولية

هسبريس ـ نورالدين إكجان

قال إسماعيل المنقاري، مدير المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، إن المؤسسة غيرت جلدها بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية، حيث قطعت مع الشركة الفرنسية لإنتاج الموسيقى التي كانت تتحكم فيها، مضيفا أن ذلك مكن المكتب في ظرف سنة واحدة من تغيير واقعه بصفة نهائية واستثنائية، حيث انتقل من الرتبة 26 إفريقيا، بالتساوي مع أضعف الدول الإفريقية، إلى الرتبة الثالثة نهاية سنة 2017.

وأضاف المنقاري، في حوار مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن حقوق المؤلفين أصبحت واضحة، وأنه صار من حقهم معرفة التوزيعات والاستخلاصات، كما أصبحوا يتوفرون على هيئات ممثلة داخل المكتب تعرف كل شيء عن أوضاع الفنانين، مشيرا إلى تحسن مداخيلهم كثيرا بفضل النسخة الحالية للمكتب.

إليكم نص الحوار:

بداية، سجلنا أن المغاربة لا يعرفون الكثير عن المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، هل يمكن أن تعطينا لمحة عن النسخة الحالية للمكتب؟

المكتب تأسس بموجب مرسوم 8 مارس 1965، وبعد ذلك بسنوات قليلة أقيمت شراكة بين المكتب والشركة الفرنسية لإنتاج الموسيقى. وقد بقي المكتب قابعا في هذه الوضعية إلى غاية 2017، حيث توليت مهمة رئاسته.

وفي أبريل 2017 اجتمع المكتب المغربي بوفد عن الشركة الفرنسية، وبينت خلال الاجتماع أن أزمات المكتب المحلي تأتي من كونه لا يتمتع بالصفة المعنوية ولا بالوضع القانوني الملائم، وأضفت أن الوضعية غير مفيدة للمؤلف المغربي. وقد تقرر خلال ذلك الاجتماع، الذي انعقد على مستوى وزارة الاتصال، فك الارتباط بالشركة من جهة واحدة هي المكتب.

وقد تم الطعن في ذلك. لكن الشراكة فُكت رسميا في أكتوبر 2017، وبعدها كان لا بد من إعادة تقييم الأمور، وكانت أول مسألة هي توزيع وطني يفضي إلى مغربة القطاع، وقد تم ذلك بالشروط نفسها التي كان يتم بها، حيث تمكنا من إنهاء الوضع السابق. وبعد ذلك تمت هيكلة المصالح الخارجية، كما تم تدعيم الفريق بأطر شابة.

موازاة مع ذلك تم تعزيز التنسيق مع المؤسسات الدولية، التي لم تكن تعير المكتب اهتماما كبيرا، حيث طلبنا إعانة تقنية خاصة بتدبير شؤون حقوق المؤلف في المغرب، فضلا عن التعاقد مع المنظمة الدولية للملكية الفكرية، على عكس الفترة السابقة التي لم تشهد أي تعاون مع المنظمات الدولية، لأن من كان عضوا بالنيابة عن المغرب هو الشركة الفرنسية.

ما هي طبيعة الإضافات التي قدمها التنسيق الدولي للمكتب؟

المنظمة العالمية للملكية الفكرية، التابعة للأمم المتحدة، قامت بتكوين الأطر المغربية ومنحتنا لوجيسييل لمعالجة وتدبير حقوق المؤلف. كما انطلقنا في اشتغالنا الرقمي، ووجدنا لدى المنظمة الآذان الصاغية، حيث أبدت استعدادها لمساعدتنا، وهو ما زال إلى حدود اليوم.

وبعد أن لم تكن الشركة الفرنسية تبذل أي مجهود من أجل تكوين المكتب، سواء على مستوى استخلاص الحقوق أو توزيعها، تعاونا مع مكاتب صديقة كثيرة، ضمنها المكتب البلجيكي والمكتب البرتغالي، وهو ما مكننا من الاشتغال بطريقة تلائم المعايير الدولية.

وفي ظرف سنة تمكنّا من تغيير واقع المكتب بصفة نهائية واستثنائية، حيث انتقل من الرتبة 26 إفريقيا، بالتساوي مع أضعف الدول الإفريقية، إلى الرتبة الثالثة نهاية سنة 2017، وأصبحنا دولة مهمة موازاة مع الجزائر وجنوب إفريقيا، وشكل هذا في الحقيقة مفاجأة بالنسبة إلينا، إذ كنا ندرك بأننا تقدمنا، لكن لم نتوقع التقدم بهذه السرعة.

وعلى المستوى العالمي انتقلنا من الرتبة 127 عالميا إلى الرتبة 49، وحللنا في رتب متقدمة مقارنة ببعض الدول الأوروبية، كما تعدت أرقامنا أحيانا الخيال، حيث ضاعفناها ست مرات مقارنة بسنة 2016، ونحن نقوم بـ6 توزيعات، إذ كل شهرين نجري توزيعا، حيث تم الانتقال من 300 توزيع إلى 850 توزيعا إلى 1000 توزيع.

ماذا استفاد المؤلفون المغاربة من عمل المكتب؟

حقوقهم أصبحت واضحة، لهم حق النظر ومعرفة التوزيعات والاستخلاصات، ولهم هيئات ممثلة داخل المكتب تعرف كل شيء عن أوضاع الفنانين، بل تحسنت مداخيلهم كثيرا بفضل النسخة الحالية للمكتب التي تخلصت من المشاكل التدبيرية، وهو ما اعتبرته المنظمات العالمية تحولا سريعا، رغم احتفاظنا بالوضع القانوني نفسه المؤطر للعمل.

لوحتم باللجوء إلى القضاء غير ما مرة، هل لكم دعاوى في محاكم المملكة؟

اللجوء إلى القضاء من بين النقاط الاستراتيجية في التعامل مع استخلاصات حقوق المؤلف، حيث إن المشرع خص المكتب المغربي بحق التقاضي، وهذا لم يكن معتمدا بحكم الوضع السابق للمكتب.

لذا قمنا بالتنسيق مع النيابة العامة والسلطة القضائية، وأصبحت محاضر المعاينة مطابقة للقانون وتوازي محاضر الشرطة والدرك. كما تم إجراء عملية التحليف الوطني، وهو ما أعطى المشتغلين في المكتب الصفة الضبطية في المعالجات التي يقومون بها في الشارع العام. لكن اللجوء إلى القضاء لا يتم سوى في حالات خرق حقوق المؤلف، ومع الأسف، لنا في كل محاكم المغرب دعاوى قضائية ضد من يستغل حقوق المؤلف بدون ترخيص.

ومن أجل تفادي الأمر على الجميع طلب الإذن من المكتب لاستغلال جميع الملكيات، سواء كانت وطنية أم دولية، فهذه التصنيفات غير مهمة لأن المكتب يوجد فوق التراب الوطني، ومن حقه البت في جميع القضايا، ولتدارك ما يحصل نظمنا العديد من اللقاءات التحسيسية، آخرها بمدينة الجديدة.

أنطلق من نهايتك، العديد من المغاربة غير واعون بخرقهم حقوق المؤلفين.

المستغلون لحقوق المؤلف هم ملاك المقاهي والفنادق والنوادي الليلية والمراقص والمهرجانات والشركات السمعية البصرية.. كل هذه الهيئات لا يمكن أن تشتغل بدون برامج أو موسيقى أو دراما أو مباريات رياضية. هذه الأمور ملك لأصحابها، ومن الضروري أن يعيشوا على عائدات هذه الإنتاجات الإبداعية.

هذا الميدان مرتبط أساسا بحقوق الإنسان، والمادة 27 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على الحق في الملكية الفكرية، ووضعتها في نفس رتبة الحياة والتعلم وغيرها، بل نجد حتى التقرير السنوي يتضمن مسألة الملكية الفكرية، فعلى سبيل المثال، جميع الفنانين الذين يشاركون في المهرجات الوطنية لهم حقوق المؤلف، ونحن إلى اليوم نطالب بالأمر، لكن العديد من المؤسسات لا تؤدي هذه الحقوق.

لا أعني الجمهور بصفة عامة، بل المهنيين بصفة محددة. تأتي الحقوق من الاستغلال العمومي وليس الشخصي. في الهاتف يمكن مشاهدة أي شيء، لكن صاحب المقهى حين يشغل الموسيقى، مثلا، يفعل ذلك من أجل جذب الزبناء، وهذه ليست ضريبة، بل هي حقوق الناس، فالمشرع أعطى الإبداع عمر الفنان زائد 70 سنة في المغرب، فأبوة العمل لا تموت، حتى في حالة بيع المنتوج للمرة الثانية.

وبخصوص الوضع المالي للمكتب، ما هي مستجداته؟

المكتب المغربي غير جلده. واقعه المالي أنهى العيش على عقد البرنامج الذي تخصصه وزارة الاتصال. فمنذ وصولي إلى المكتب لم نعد نأخذ من سلطة الوصاية ولو درهما واحدا. علاوة على ذلك، أصبحنا نشتغل أكثر، ونظمنا لقاء إفريقيا في يوليوز الماضي تحت رعاية الملك محمد السادس، انتهى بإعلان الرباط، الذي أسس منظمة إفريقية جديدة اسمها "مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية في الملكية وحقوق المؤلف"، وأنا هو رئيسها.

في هذا الباب، هل تشتغلون داخل القارة الإفريقية، التي كانت تشهد بشكل من الأشكال سيطرة الجزائر وجنوب إفريقيا؟

كنا نود مرافقة سياسة الملك محمد السادس في القارة، من خلال التنسيق مع المجموعة الاقتصادية "سيدياو"، لكن أعضاء المنظمة قرروا العمل أيضا من داخل المركز، الذي أسس بالعاصمة المغربية الرباط.

وفي الإطار نفسه أصبح المغرب عضوا في اللجنة التنفيذية الإفريقية محل الجزائر، التي مثلت شمال إفريقيا مدة طويلة. كما تقرر استضافة المؤتمر الإفريقي في الصيف المقبل، ويتم التعامل معنا كدولة قوية في القارة.

وفضلا عن كل هذا، سيتم إحداث ماستر دولي في الملكية الفكرية وحقوق المؤلف بالجامعة المغربية ابتداء من السنة المقبلة، وسيكون تنسيقه من قبل المكتب المغربي وتمويله دولي صرف.