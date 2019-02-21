البراهمة: "المقاربة الإطفائية" فاشلة .. والحكومة تحقق نتائج عكسية

حاوره: مصطفى شاكري (صور: محمد اكريمي)

قال مصطفى البراهمة، الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي، إن "الحكومة الحالية تدبر الأوضاع القائمة بشكل متخلف في جميع المجالات"، مضيفا أن "الفوترة الإلكترونية غير قابلة للتطبيق"، معتبرا أن "الدولة تحاول الركوب على خفوت الحركة الأمازيغية، ما يستدعي تحيين العلاقات الواسعة والعريضة للحركة الأمازيغية، ثم إدخال معطيات سياسية تضم مسألة التقسيم الجغرافي والسلطة، وكذلك تدبير خصوصياتها، والاهتمام بالأرض التي يتربص بها اللوبي العقاري".

وشدد البراهمة، في حوار أجرته معه جريدة هسبريس الإلكترونية، على أن التشدد الديني معطى قديم بالمغرب، "استغله السلاطين للحصول على المشروعية، وهي مسألة مستمرة إلى حدود اليوم، من خلال كون الملك أمير المؤمنين، حيث انتشرت الجمعيات الممولة التي تروّج للفكر الوهابي السعودي منذ السبعينات من القرن الماضي، وكذلك حذف معهد السوسيولوجيا وإلغاء الفلسفة، مقابل إدخال مادة الدراسات الإسلامية. والدولة الآن تجني ثمار ما زرعته".

وإليكم نص الحوار كاملا:

ما تقييمك للسياسة التواصلية للحكومة بخصوص "أنفلونزا الخنازير"؟

أرى أن الحكومة، التي توجد الدولة وراءها طبعا، تدبر الأوضاع القائمة بشكل متخلف، حيث ألهت قفشات بنكيران وحجاب ماء العينين بعض القوانين الجوهرية التي مررتها، من قبيل تعديل قانون سنة 1919 الذي يمكّن من تفويت أراضي الجموع والأراضي السلالية التي كانت ملكا للقبائل في الأصل رغم وصاية وزارة الداخلية، لكن المستعمر الفرنسي منع تفويتها، ذلك أن نحو 15 مليون هكتار يعيش منه 11 مليون مغربي، وفي هذا الصدد تأتي احتجاجات الحركة الأمازيغية التي ستنظم مظاهرة يوم 17 فبراير الجاري، لأن الأرض هي التي تعطي معنى للهوية.

هنالك ارتجال في التدبير الصحي، مما تسبب في إفلاس المنظومة برمتها والغياب الحقيقي للحماية الصحية، ثم فتح الباب لمؤسسات الخواص لاستنزاف الفئات الوسطى في ظل غياب سياسة عمومية صحية، على اعتبار أن الدولة الناجحة تقوم على أساس التغطية الصحية والاجتماعية وتوفر مبادئ الديمقراطية.

الدولة لم تستعد جيدا، حيث نفت الموضوع في البداية، لأن السياسة الحقيقية هي كشف الواقع الموضوعي، فهي ليست بوضعية وبائية، لكننا في القرن 21، علما أنها قابلة للانتشار؛ كما لا يوجد الدواء في الصيدليات، في وقت وجدت فيه رخص إنتاجه بأثمنة مناسبة، وهذا مرده إلى الاحتكارات الأجنبية والمحلية في مجال السياسة الدوائية، ما يؤكد أن أرواح المغاربة ليست لديها قيمة لدى الدولة.

ما رأيك في نقاش الفوترة الإلكترونية للتجار؟

قرار جاء في ظل الأوضاع المالية للدولة، بعدما ضعفت موارد الخليج والاقتصاد، لكن الأصل هو التهرب الضريبي للكبار، في حين يتم اقتطاع الضريبة من المنبع بالنسبة إلى المأجورين. الفوترة الإلكترونية لا توجد حتى لدى الشركات الكبرى؛ إذ حاولت تنظيم معاملات التجار الصغار (البيع والشراء) لكي تفرض عليها ضريبة محددة، لكن كيف ستتعامل مع التجار الصغار في المناطق القروية؟ هذا مرده إلى كون المسؤولين يجهلون جغرافية وواقع المغرب في الأصل، لأنه إجراء غير قابل للتطبيق، ومن ثمة فالدولة تتخبط في الموضوع ولا تدري كيف تتعامل مع المغاربة بشكل أعم.

ما موقف النهج الديمقراطي من التراجعات الخطيرة التي عرفتها القضية الأمازيغية؟

النهج الديمقراطي، منذ سنين، من خلال النقاش الطويل مع الراحل أبراهام السرفاتي طوّر مواقف متقدمة بخصوص القضية الأمازيغية، بحيث ربط بين القضايا الطبقية في المجتمعات الرأسمالية والقضايا ذات الطبيعة الهوياتية، وهي القضايا التي يجب استحضارها في الصراع القائم والإجابة عنها. لذلك، طرحنا الأمازيغية في هذا الصدد، من خلال ترجمتها على المستوى السياسي، بحيث تحدثنا-آنذاك-عن إعطاء قدر من الاستقلال السياسي للمناطق ذات الخصوصية، من قبيل الريف من جهة، ثم تكتل ثان يضم سوس ماسة من جهة ثانية، وتكتل ثالث يضم زمور وزيان من جهة ثالثة على الأقل. ومن ثمة، فإن الجهوية الحقيقية يجب أن تبرز الهويات وتدمجها في الهوية العامة للشعب.

لقد ساندنا الحركة الأمازيغية بشكل عام، حيث ركزت في مرحلة أولى على الثقافة لتنفتح على المسألة اللغوية، لكن بعد دسترتها تخلفت الحكومة عن إنجاز القوانين التنظيمية، مُحاولة تبرير ذلك بالنقاش حول الحرف الأمازيغي، ويمكن تفسير ذلك بمحاولة الدولة الركوب على خفوت الحركة الأمازيغية، ما يستدعي في نظري تحيين العلاقات الواسعة والعريضة للحركة الأمازيغية، ثم إدخال معطيات سياسية تضم مسألة التقسيم الجغرافي والسلطة، وكذلك تدبير خصوصياتها، والاهتمام بالأرض التي يتربص بها اللوبي العقاري.

ما تصوركم للنموذج التنموي البديل؟

بداية، هل نتوفر على نموذج معلن عنه من ذي قبل؟ فقد توفرت الدولة على اختيارات وسياسات كانت تدار بشكل يومي فقط، ميزتها التبعية للإمبريالية الفرنسية في المجال الاقتصادي، بحيث حاول عبد الله إبراهيم بناء اقتصاد وطني مستقل، لكن تم إفشال التجربة التي لم تتعد سنة ونصف، بالرغم من كونها أخرجت إلى حيز الوجود أجود القوانين والمؤسسات.

ونهجت الدولة سياسة الريع للحفاظ على الولاءات واحتكار السوق وشراء النخب، مما أدى إلى تفقير الطبقات الشعبية. كما التحقت الفئات المتوسطة بالفئات الفقيرة، مسنودة في ذلك بقوانين قمعية لدولة لا ديمقراطية تروم التضييق على الحريات العامة والفردية والنقابية والحق السياسي.

ونشير إلى الأجور الهزيلة وغياب الإرادة الحقيقية؛ إذ بخلاف ما يقال عن كون أصل المشكل يعود إلى إلتقائية القطاعات، وهي مسألة صحيحة، لكنه أعمق في الحقيقة، لأن العقل المدبر يقوم بتكريس الثروة في أياد قليلة ويقوم بتفقير الأغلبية الساحقة للشعب، ثم غياب الثقة في المؤسسات السياسية، بما فيها الدولة، ما يدل على انفجار خطير محتمل لن تستطيع الدولة احتواءه بفعل استهتارها بذكاء المغاربة.

ونلاحظ غياب صناعة وفلاحة عصرية تتجاوب مع متطلبات الشعب، ثم غياب الديمقراطية التي تستدعي تغيير الدستور الذي يشرعن الاستبداد، ثم القطع مع الاحتكار والريع (إلغاء الكريمات مثلا)، وكذلك بناء سياسة متحررة تتجاوب مع الحاجات الأساسية للشعب، وأيضا الحفاظ على الموارد المالية في ظل التغيرات المناخية، إلى جانب المسائل المرتبطة بالتغطية الصحية والاجتماعية والحد الأدنى للعيش الكريم، ما يجعل النموذج الحالي فاشلا، وما يستدعيه ذلك من ضرورة فتح حوار وطني عمومي تشارك فيه كل القوى الحية بالبلاد، السياسية والاجتماعية والمجتمعية، بينما لم تُبلور اللجنة الملكية أي شيء إلى حد الآن.

كيف تنظر إلى حصيلة حكومة العدالة والتنمية منذ 2011؟

حققت نتائج عكسية ولم تكن في مستوى تطلعات المواطنين، لأنهم جاؤوا أساسا لخدمة الدولة، حيث أجرأت العديد من السياسات في مجالات المقاصة والضرائب، الأمر الذي كانت له انعكاسات وخيمة على المواطنين، إلى جانب قانون التقاعد الذي تم حل معضلته على ظهر الموظفين، ثم تصفية ما تبقى من هويتنا، عبر قانون أراضي الجموع والأراضي السلالية الحمّالة لتاريخ المغرب، في ظل غياب أي مبادرات إيجابية لصالح المواطن، مما يفسر الغضب الشعبي للمغاربة تجاه الدولة، وكذلك عدم ثقتهم في خطابات الحكومة.

ما تفسيرك لظهور بعض بوادر التشدد الديني في المجتمع المغربي؟

موضوع لطالما كان قائما في المجتمع المغربي، استغله السلاطين لإعطاء المشروعية لأنفسهم، وهي مسألة مستمرة إلى حدود اليوم، من خلال كون الملك أمير المؤمنين، حيث انتشرت الجمعيات الممولة التي تروّج للفكر الوهابي السعودي منذ سبعينات القرن الماضي، ثم محاربة اليسار من قبل الشبيبة الإسلامية، مما نتج عنه قيام خطاب ديني يدعو إلى شرع اليد والتكفير، بينما استبطن المغاربة الإسلام الشعبي الذي يرتبط بالإخاء والتآزر، وهي نقط تلاقي جميع الديانات، بخلاف الإسلام الرسمي في الجامعات الذي ينص على طاعة أولي الأمر، وكذلك حذف معهد السوسيولوجيا وإلغاء الفلسفة، مقابل إدخال مادة الدراسات الإسلامية. والدولة الآن تجني ثمار ما زرعته.

ألا ترى أن المقاربة الأمنية لم تنجح في نزع فتيل الحركات الاجتماعية؟

لقد شهد العالم ثورة حقيقية في الوسائط الاجتماعية مكنت الشعوب من تجاوز القوى السياسية والاجتماعية المنظمة من أجل الدفاع عن نفسها بشكل مباشر، من قبيل "السترات الصفراء" و"عشرين فبراير"، بعدما تجاوزت وسائل الضبط التي كانت تقوم بها الدولة عن طريق مؤسسات تسوّغ مجموعة من القضايا. وبالتالي، حافظ دستور 2011 على الطابع المخزني للدولة، ما تسبب في ظهور حِراكات اجتماعية واقتصادية ذات مطالب بسيطة، من قبيل "حراك الريف" و"حراك زاكورة" و"حراك جرادة"، مما جعل الدولة أشبه بـ "بُومْبِية" (دور إطفائي)، فلم تجد بذلك أي حل سوى القمع الذي تجيده، لكن إلى متى؟ فالمقاربة الأمنية لن تحل المشاكل بشكل دائم وقد استنفدت إمكانياتها، لأن المربع الأساسي في السلطة يستند إلى مقاربة القمع فقط.

أين وصلت علاقة النهج الديمقراطي بجماعة العدل والإحسان؟

الإسلام السياسي موضوع قائم، وتصورنا واعتبارنا أن العقبة الأساسية أمام تقدم المغاربة هي الطابع المخزني للدولة، من غير لبوسات الاستعمار التي حافظت عليها الدولة العصرية، لذا نرى أن أي مناهض للمخزن يمكن التلاقي معه موضوعيا في ساحة النضال، مثلما التقينا بجماعة العدل والإحسان في "عشرين فبراير"، إذ أردنا فتح حوار عمومي أمام الملأ للحديث عن الديمقراطية التي صارت تعترف بها بعدما كان يعتبرها عدد من التنظيمات الإسلامية مجرد بدعة، لكن التفاعل سيؤدي إلى تطورهم من الجانب السياسي وتطورنا أيضا، من أجل معرفة ميكانزيمات جبهة شعبية مناهضة للمخزن من جهة، وعريضة سياسيا واجتماعيا من جهة ثانية.

أقدمت السلطات على إغلاق بيوت الجماعة، ما تعليقكم؟

الدولة متخلّفة عن علم الاجتماع والسياسة، لأن المنظومات المعارضة هي جزء من النظام العام، ولا يمكن إلغاء المعارضة التي تخالف آراء الدولة بقرارات وأحكام قمعية، بحيث يوجد تضييق على العدل والإحسان منذ تأسيسها، من خلال المنع من الوجود القانوني والاستمرار في التضييق، في الوقت الذي يجب أن يتمتع فيه الجميع بالحق في التعبير عن نفسه. لذلك، فالنهج الديمقراطي ضد التضييق على العدل والإحسان وغيرها من التوجهات السياسية.

ما هي وجهة نظرك حول علاقة المغرب بالصراع السعودي-القطري؟

السياسة الخارجية تسمها التبعية على المستويين الاقتصادي والسياسي، فهي مرتهنة بالإمبريالية الفرنسية، فضلا عن دول الخليج التي تتوفر على إمكانات مادية تستغلها لشراء الموالاة، لكن المشكل تمظهر في حدوث صراعات داخلية بينها. ومن ثمة، يريد كل طرف أن ينحاز المغرب إلى جانبه بشكل واضح، ما يستدعي فرض سياسة خارجية مستقرة وثابتة ومتحررة لتحقيق مصلحة الشعب المغربي.

ما ردك على الموقف المغربي المساند لرحيل مادورو في فنزويلا؟

موقف خاطئ من وجهة نظري، لأنه من المفروض أن تكون الدولة إلى جانب الشرعية الدولة التي يمثلها اليوم مادورو، لأنه جاء نتيجة انتخابات تعددية نال فيها أكثر من ستين في المائة. ومن ثمة، يجب أن يدافع الموقف المغربي عن الديمقراطية والتحررية ضد الهيمنة الإمبريالية.

الموقف المغربي خاضع، للأسف، لحسابات ضيقة آنية، لن تجدي نفعا من وجهة نظري، لأن مسألة الصحراء بيد الأمم المتحدة التي تتوفر على لجنة لضبط وقف إطلاق النار، فضلا عن المتابعة السياسية من طرف مجلس الأمن، حيث يسعى ممثلها إلى إيجاد حل سياسي سلمي متوافق عليه بين كل الأطراف.

إن الانحياز للطرف غير الشرعي المساند من قبل الإمبريالية الأمريكية خاطئ، لأنها الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى البحث عن تدخل عسكري، على أساسا أنها تنظر لأمريكا اللاتينية من منظور الحديقة الخلفية، في وقت بدأت فيه مجموعة من الشعوب تتحرر من التبعية وتسعى لإقامة أنظمة وطنية تحررية في المنطقة، تقودها أحيانا أحزاب ديمقراطية ويسارية.

ألا ترى أن مشاركتكم في تنصيب مادورو رئيسا لفنزويلا جلبت للنهج الديمقراطي انتقادات لاذعة؟

لم أسمع بأي انتقادات من طرف أي أحد، لأن موقف النهج الديمقراطي من قضية الصحراء ديمقراطي، يتبنى مبدأ تقرير المصير من خلال مفاوضات سياسية بين كل الأطراف المعنية بغرض الوصول إلى حل سياسي يمكن المنظومة المغاربية من انطلاق عملية بناء سوق للتبادل، عبر استحضار العلاقات التاريخية القائمة بين الشعوب التي نسجت في ظل الكفاح الوطني ضد المستعمر، من قبيل التواصل المستمر بين الشعبين المغربي والجزائري رغم الأوضاع التي وسمت المناطق الحدودية، إلى جانب الدستور المتوافق عليه في تونس، بينما تتجه ليبيا نحو إرساء حل سياسي، لكن الصحراء تستعمل عقبة ضد الوحدة المغاربية. لذلك، موقفنا مبني على تحرر الشعوب من غطرسة الإمبريالية العالمية، لا سيما الأمريكية منها.

إلى أي حد نجحت فنزويلا خلال فترة مادورو في محاربة الفقر الاجتماعي رغم أنها تعد ضمن أغنى الدول النفطية في العالم؟

صحيح، لقد جلب لها ذلك الكثير من المتاعب، نظرا لتوفرها على أكبر احتياطي عالمي من النفط وأكبر احتياطي من الذهب في أمريكا اللاتينية، ثم توفرها على موارد كثيرة من الليثيوم الذي يستعمل في الهواتف الذكية، مما جلب أطماع الدول الغربية، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي تريد جعلها إحدى الملحقات، لكن وضعية الفقر والهشاشة جاءت نتيجة التطويق الإمبريالي الأمريكي، على غرار حصار كوبا، من خلال عدم تمكينها من موارد أولية لعيش السكان واللعب على مسألة الأثمان، فضلا عن تطويق تسويق المنتجات، وكذلك التطويق المالي المتمثل في عجز الميزانية والتضخم.

في المقابل، يُلاحظ التفاف الجيش انطلاقا من تقاليده العريقة، مما جعله يندمج ويساند الشعب. ومن ثمة، توجد مقومات الصمود رغم الضربات، بهدف الحفاظ على الصراع السياسي رغم استقواء المنافس المسنود بالإمبريالية الأمريكية، بحيث باتت بعض الدول تفكر بشكل جدي في وضع حد لهيمنة الدولار الأمريكي، بعدما صارت أمريكا تتحكم في العالم بواسطة الأوراق النقدية، وذلك بالاتجاه صوب العملات المحلية. كما أن إيران صارت تلجأت لعملية التبادل بالسلعة دون المرور عبر الدولار، لكن المثير هو تبعية الدول الأوروبية لأمريكا بخلاف النظرة "اليمينية الديغولية"، التي تبحث عن استقلال الإمبريالية الفرنسية عن الغطرسة الأمريكية، إلى جانب كل من الصين وروسيا، بينما توجد دول في الوسط، مثل الهند.