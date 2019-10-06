24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5707:2213:2116:3519:0920:24
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. "المغرب الأخضر" ينجح في نقل الزعفران الحر إلى "قرويات بولمان" (5.00)

  2. المال مقابل الفراش (5.00)

  3. مرشح يحجم عن القيام بحملته الانتخابية في تونس (5.00)

  4. "بنك المغرب" يُلزم المصارف بإقفال الحسابات المتوقفة عن التشغيل (5.00)

  5. حميش يرأب "الصدع الكبير" بين برلمانيين أميين و"مثقفين عارفين" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوارات | بلا فريج: التعديل الحكومي يُغيّر الوجوه فقط .. والسياسات لا تتبدل

بلا فريج: التعديل الحكومي يُغيّر الوجوه فقط .. والسياسات لا تتبدل

بلا فريج: التعديل الحكومي يُغيّر الوجوه فقط .. والسياسات لا تتبدل
حاوره: عبد الرحيم العسري
الأحد 06 أكتوبر 2019 - 10:00

قال عمر بلافريج، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إنه لا ينتظر من التعديل الحكومي أن يُغيّر شيئاً من واقع المغاربة، مشيرا إلى أن "الوجوه هي التي تتغير مقابل استمرار نفس سياسات الدولة".

وأكد بلافريج، في الجزء الثاني من حواره مع هسبريس، أن النقاش الذي يتصدر المشهد السياسي، خصوصا داخل الأحزاب الكبرى، هو كيفية الحصول على مناصب حكومية أو إدارية، مضيفا أن "لا أحد يتكلم اليوم عن النموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه الملك محمد السادس قبل سنتين من الآن".

وبخصوص تقارير المجلس الأعلى للحسابات، دعا القيادي اليساري البرلمان إلى تشكيل مهمات استطلاعية ولجان تقصي الحقائق للوقوف على الاختلالات التي تنخر جسم المؤسسات والقطاعات العمومية.

إليكم الجزء الثاني من الحوار:

مرت الحكومة من مخاض عسير بعد دعوة الملك العثماني إلى إجراء تعديل الحكومي والبحث عن كفاءات جديدة، وصولا إلى انسحاب حزب التقدم والاشتراكية من الحكومة. هل نجحت الحكومة في ترجمة توجيهات الملك؟

بالنسبة إلى حزب التقدم والاشتراكية، فأعتقد أن خروجه من الحكومة مفيد للحياة السياسية، يكفي أنه أمضى حوالي 22 سنة في الحكومة، وبالتالي تموقعه في المعارضة اليوم يُنفس المشهد السياسي.

أما موضوع الكفاءات في علاقته بالتكنوقراط، فأنا لدي وجهة نظر مختلفة تماما. نأخذ نموذج الملكية في بريطانيا، لا يمكن أن تكون وزيرا إلا إذا كُنت عضوا سابقا بالبرلمان؛ وهو الأمر الذي يدفع جميع الكفاءات، سواء تكنوقراط أو بلون سياسي، إلى الترشح في الانتخابات. هذا الشرط السياسي مفيد جداً، يتحول معه البرلمان إلى فضاء للكفاءات والطاقات؛ لكن في المغرب يمكنك أن تصبح وزيرا ولم يسبق لك أن عشت تجربة انتخابية أو تواصلت مع المغاربة عن قرب.

في المغرب، هناك اليوم أمر خطير؛ فمنذ 10 سنوات تقريبا لم نر قيادات أحزاب تترشح في الانتخابات، باستثناء حزب العدالة والتنمية الذي يرشح قياداته، وأنا أحترمه على قراره. لماذا لا تترشح هذه القيادات الحزبية؟ هل تنتظر الحصول على منصب وزاري أو منصب إداري رفيع؟ لا يمكن أن تتطور الديمقراطية إذا لم تتواصل قيادات الأحزاب مع المواطنين، وتقنعهم في الدوائر الانتخابية التي تنتمي إليها. الأكيد أن المغرب بعيد عن مثل هذا التمرين الديمقراطي. قبل الحديث عن حكومة الكفاءات، النموذج التنموي الجديد الذي دعا الملك إلى تغييره، لم نفعل فيه شيئاً وأين وصل..

هل بادرتم في فيدرالية اليسار إلى رفع مقترحاتكم حول النموذج التنموي إلى القصر؟

أول مداخلة لي في البرلمان كانت حول طبيعة النموذج التنموي الذي نريد، نموذج تنموي مختلف عن الموجود حاليا. نريد تعاقدا اجتماعيا جديدا يضخ روح المسؤولية ويزكي التضامن بين الأثرياء والفقراء، في علاقته بتطوير جودة التعليم العمومي؛ حتى يتمكن أبناء الشعب من تحسين تعليمهم.

قبل خطاب الملك حول تغيير النموذج التنموي، لم يكن أحد يتحدث عن ضرورة تغييره.. وعندما دعا الملك إلى ذلك، غيّرت الأحزاب موقفها من النموذج التنموي الحالي. لا يوجد نقاش داخل الأحزاب الكبرى (العدالة والتنمية والأحرار خصوصا)، فعوض أن يناقشوا طبيعة النموذج التنموي والتحولات التي تعرفها البلاد يناقشون توزيع المناصب. وهذا باعتراف آمنة ماء العينين عن "البيجيدي"، التي أكدت في حوار مع "تيل كيل عربي"، أن "الأحزاب مقاتلين على المناصب الوزارية والإدارية".

ماذا عن التعديل الحكومي؟

لا أنتظر من التعديل الحكومي أي جديد أو تغيير. يُمكن أن تتغير الوجوه؛ لكن سياسات الدولة لا تتغير.

طيب، ما تعليقكم على التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات؟

أعتقد أن المجلس الأعلى للحسابات يقوم بدوره على أكمل وجه في إطار صلاحياته الدستورية. يأتي إدريس جطو إلى البرلمان ويناقش تقاريره ويؤكد لنا أنه قام بدوره كمؤسسة، والبقية علينا نحن أن نقوم بها كممثلي الأمة. وهذا صحيح، على البرلمانيين أن يشكلوا مهمة استطلاعية ولجان تقصي الحقائق للوقوف على خروقات المؤسسات والقطاعات العمومية؛ لكن لا أحد يدفع في هذا الاتجاه، ونحن لا نمتلك الأغلبية كما تعلمون.

تقرير المجلس الأعلى للحسابات، في الشق المتعلق بصحة المغاربة، وقف على حقائق خطيرة. مثلا، في المركز الاستشفائي بالدار البيضاء، أدوية تعود إلى سنة 2012 لم يتوصل بها المركز الاستشفائي، وأطباء لم يجروا أية عملية جراحية.. إذن، هؤلاء الأطباء يتهربون من عملهم ويذهبون في المقابل إلى المصحات الخصوصية.

المشكل هو أن الحكومة غير مهتمة بخطورة التقارير، والبرلمان لا يقوم بدوره. الجميع ينتظر "تنزل عليه شي حاجة من لفوق وكلشي خايف على بلاصتو ولا طامع في منصب آخر"، في الوقت "اللي الناس صوتو عليهم باش يديرو شي حاجة للمغاربة وخا تكون خاطئة مهم منبقاوش كنتسناو".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - سمير الأحد 06 أكتوبر 2019 - 10:16
وسير بحالك، بنتي على حقيقتك، باغين هي تزيدو تخرجو على هاد البلاد كثر ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - حسن بن محمد الأحد 06 أكتوبر 2019 - 10:16
( الوجوه هي التي تتغير مقابل استمرار نفس سياسات الدولة ) أول مرة تقول حقا برافو عليك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - مواطنة 1 الأحد 06 أكتوبر 2019 - 10:16
المشكل ليس في الأحزاب ، ليس في المنتخبين ، ليس في البرلمانيين ولا حتى في الوزراء ، المشكل في النسبة الكبيرة من الأميين والمتخلفين الذين يصوتون على كل من هب ودب ، يصوتون مقابل الزردة ، مقابل الزرقة ، مقابل ارضاء الفقهه والمتزمتين . لذلك لن يحصل تغيير وسوف يصوتون على نفس الأحزاب وسوف يبقى الحال على ما هو عليه .... أرجو من الشعب المغربي أن يصوت بكثافة وأن يختار حزب الكفاءات والانفتاح . نريد صحة وتعليم في مستوى العصر الذي نعيش فيه ..... عدم التصويت سوف يؤدي لنفس النتيجة السابقة ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - عادل الأحد 06 أكتوبر 2019 - 10:18
سقط عنك القناع كلكم سواسية تبحتون على المناصب .عقنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - انتهازيين الأحد 06 أكتوبر 2019 - 10:22
يالله عندكم تختارو ما بين شوية ديال النزاهة والإباحية ونشر اللواط و الزنى أو الفساد السياسي والإداري والإنتهازية والتخلف والذل.. أمران خيرهم مر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - marocain الأحد 06 أكتوبر 2019 - 10:24
أما أنت السي عمر فبتصريحاتك الأخيرة عن عدم تجريم المثلية والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج فإنك أردت أن تغير معتقد 40 مليون مغربي، ثب إلى الله وأرجع إلى الطريق الصحيح.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - شرح الواضحات الأحد 06 أكتوبر 2019 - 10:27
* إن ظهرشخص ما إعلامياً ، عليه أن يستغل الفرصة ،
لتنوير الرأي العام بما لم يعلم غالبية الناس.
* أما قولك :" التعديل الحكومي يُغيّر الوجوه فقط .. والسياسات لا تتبدل"،
فهذا يعلمه كل المغاربة علم اليقين . لم تأتي بالجديد . وهنا أقول لك
شرح الواضحات من المفضحات ( لا العكس ) .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - مواطن3 الأحد 06 أكتوبر 2019 - 10:30
لفهم خرجة اليساري بلافريج.. إليكم المعادلة واضحة.. القضية فيها مؤامرة وخطة صهيونية جندت هؤلاء أبطال المسرحيات التي تجري اليوم  خاصة مسرحية الريسوني وبوعشرين وخرجات بنكيران الأخيرة  حول تقاعده و لغات التدريس.. مندسون في البيجيدي لا علاقة لهم بالاسلام ولا بالمرجعية الاسلامية كما يدعون.. القضية كلها  تتمحور وتتلخص في الاختراق السياسي للأحزاب خاصة العدالة والتنمية لماذا البيجيدي؟ الهدف هو  الحصول على تفويض شعبي  سيكون مقدمة  لحكومة التقنوقراط كما يروج حاليا؛ لكن هذا السيناريو مرعب لو خرج الشعب إلى الشارع على غرار عشرين فبراير حيث لا يمكن التكهن هذه المرة بسقف المطالب الشعبية.. النتيجة ليست حكومة كفاءات بل دخول البلد في دوامة الخراب  والفراغ السياسي وبالتالي نجاح أصحاب الربيع العربي الصهيوني في مرحلته الثالثة لاستهداف الأنظمة الملكية المتبقية من العاصفة. . احذروا مستنقع السياسة ويستحسن العمل على مستوى الجماعات المحلية... لأن الحكومات أصبحت مصدر  تحريض الشعب على الفوضى خاصة بعد قرارات بنكيران اليساري الفاسي السابق ضد الشعب.. فهمتوا اللعبة ولا مزال؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - الإدريسي الأحد 06 أكتوبر 2019 - 10:30
فعلا،لقد عرفنا اكثر من تعديل دون جدوى بل الأكثر من ذلك للتعديل كلفة مالية على ميزانية الدولة من معاشات وتعويضات المغادرين والوافدين.
من أجل الوطن نحتاج إلى حقائب وزارية أقل و القطع مع معاشات الوزراء والبرلمانيين وكل مظاهر التبذير وإعمال القانون ....!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - عماد الدين الأحد 06 أكتوبر 2019 - 10:31
حقيقة يجب فصل السلط ومحاسبة المسؤولين ومحاربة الفساد لكن لا يمكن تغير السياسات في التوجهات التي تتعلق بالثوابت التي بنيت عليها الأمة المغربية حتي لا يأتي كل من هب ودب ليفتي فتاويه بحيث نجد حتى المجال الديني تريد أن تتدخل فيه جهات من اليمين والشمال ليجر كل واحد لجهته مما قد يؤدي إلى صدام وتوتر نحن في غنى عنه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - كون غير أنت زين الأحد 06 أكتوبر 2019 - 10:36
علاش كنبغيو نضحكو على روسنا رآه كلشي باين. حنا عارفين غاد اتبدلو غير الوجوه ومعهم وجهك الكريم.
خلاصة القول كلنا مسؤولون
الحكومة باركين على السرقة والشعب بارك على النعاس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
12 - العرايشي الأحد 06 أكتوبر 2019 - 10:36
السيد بلافريج يطلب من البرلمانيين اتخاذ المبادرات وينسى ان اكثرهم اميين زيد على ان عدد كبير انتخب بدفع 200 درهم الزرقاء وبالتالي لا ينتضر منهم خيرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - عبدو الأحد 06 أكتوبر 2019 - 10:37
حتى الوجوه لا تتبدل إلا بنسبة قليلة ...فقط تغير المواقع ....يتناوبون علينا بالدارجة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
14 - nabil swol الأحد 06 أكتوبر 2019 - 10:37
مازلت اتسائل لأي حد سينتهي هاذا المسلسل سياسي بحيث ولينا كنشوفو غير (شفارا) والمعاناة ديال شعب كتزيد تستمر خلاصة القول (¶وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ)،،،، سنلتقي في يوم الدين ان شاء الله وسنرى عذابكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
15 - meme الأحد 06 أكتوبر 2019 - 10:37
نحن نعرف ان الوجوه هي التي تتيغير ونعرف من يحكم ونعرف خبايا الأمور ولهذا انتخبناكم لتغيروا السياسات ولكن كل من طلع للمنصة يتمتع بالسيارة والفيلا وووو وينسى لماذا هو جالس في قبة البرامان ومنهم من يقول هناك تماسيح ومن يقول مثلك تتغير والوجوه والسيايات هي هي ومن يسرق ويقول الشعب مكلخ ومنهم من يهتم بمصالحه فقط ومنهم من يغتني ويغرف لانه كان محروما ومنهم من يقول هناك حكومة الظل هي التي تحكم . اذا لم تستطيعوا تغيير السياسات فالتزموا بيوتكم والتزموا الصمت.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
16 - مواطن الأحد 06 أكتوبر 2019 - 10:40
هذا هو و اقع الحال و تريدون من الشعب ان يصوت في الانتخابات..لو فهم الناس واقعهم لانقطعوا عن التصويت انقطاعا تاما و عندها نرى ما سيحدث..الشعب طاب..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
17 - الخنفوش الأحد 06 أكتوبر 2019 - 10:41
بصراحة أنت من أكفأ البرلمانيين في المغرب ولن يعرفوا قيمتك إلا بعد 20 أو 30 سنة..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
18 - Hamido الأحد 06 أكتوبر 2019 - 10:43
نريد من الفيدرالية وخصوصا الاشتراكي الموحد ان يقول للمغاربة ماذا يحدث في المغرب.وماهو موقفكم من هذه الفوضى التي ساهم فيها الجميع .الكل يتحدث ان على ان المغرب وصل الى الحاءط وما كان يتحدث عنه(العدميون والانفصاليون)اصبح حقيقة وسياسة القمع والمتابعات اتبثت فشلها.وعلى الملك ان يستمع الى شعبه ويحتكم اليهم بدل حفنة من الانتهازيين .اولا نريد ان يطلق سراح المناضلين الشرفاء وعلى راسهم اهل الريف والصحافيين.وتطهير الجهاز القضاءي والامني.ومتابعة لصوص المال العام .تفكيك اغلب الاحزاب التي صنعتها الدولة .عدا ذالك انتضروا الاسوا .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
19 - Ben taib الأحد 06 أكتوبر 2019 - 10:43
مع الأسف كنت من بين الدين يتعاطفون مع الحزب الدي تنتمي اليه.
لكن مع خرجاتك الأخيرة حطمت كل شيء.
لفقيه لنتسناو براكة دخل لجامع بلغت.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
20 - Mehdi الأحد 06 أكتوبر 2019 - 10:43
وانت صافي حرقتي الوراق مع المغاربة ملي خرجتي كتدافع على العلاقات الرضائية والاجهاض. ومصيبة هاذ الأحزاب فالمغرب ومكاينش واحد تحط عليه يديك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
21 - بورغيت الأحد 06 أكتوبر 2019 - 10:45
كلامه كله منطق فالمشهد السياسي المغربي وجهين لعملة واحدة.الشعب المغربي فاقد تماما للثقة.كم عايشنا من تغيير في الشخوص في العقود الأخيرة،الحصيلة دوما سلبية لا تكاد ترتقي مما هو مرجو فيها. إن كان هذا التغيير لن يأتي بجديد فما معناه،لقد سئمنا من هاته التمثيليات التي تستحمر الشعب وتقلل من شأنه.نريد سياسات جديدة واستراتجيات أخرى قادرة على محو السياسات الفاشلة السابقة وتعيد الثقة للمواطن.أما إذا كان التغيير يشمل الوجوه فقط فهناك حل بسيط يمكن إجراء قرعة والاختيار عشوائيا وكفانا استحمار .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
22 - عبده من سلا الأحد 06 أكتوبر 2019 - 10:46
مع تغير الوجوه من أمثالك تتغير الرؤى والأفكار والإيديولجيات وبالتالي تتغير السياسة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
23 - abderrahim الأحد 06 أكتوبر 2019 - 10:48
راهم غير دايرين دارت علينا بش ميخصرو حتى لواحد خاطروا والشعب ينتظر الوهم اليوم غدي تزيان غدا غدي تزيان ونحن على هذا الحال منذ الاستقلال يتناوب علينا الفاسدين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
24 - ali الأحد 06 أكتوبر 2019 - 10:48
الاحزاب يتسابقون لخلق المناصب للابناء والعاءلة وللامتيازات والوطن والمواطنبن يمشو يسعاو مشي شغلهوم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 24 | عرض: 1 - 24

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.