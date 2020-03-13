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كُتّاب وآراء
الوكيلي: العقل السلفي يستثمر الأوبئة لتصفية الحساب مع الأنظمة
قال يونس الوكيلي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة محمد الخامس المتخصص في سوسيولوجيا الإسلام، إن "الفكر الديني يعتبر المرض أو الوباء المعدي المنتشر عقابا أو ابتلاء للذين لا يؤمنون أو ابتلاء للذين يؤمنون لكنهم مُقصرون في إيمانهم، أي إنهم مذنبون؛ فالمرض يصبح وسيلة لتصحيح سلوك المؤمنين"، مبرزا أن "المرض يصبح رسالة وعلامة إلهية للتنبيه وتصحيح الخلل".
وأضاف الوكيلي، في حوار أجرته معه جريدة هسبريس الإلكترونية، أن "التأويل قائم دائما إزاء النصوص الدينية، فقراءة الشيوخ السلفيين تتسم بكونها مقاربة لا تاريخية للنصوص، لأنها قراءة اتباعية وظاهرية، خاصة قراءة مجموعة من الآثار المرتبطة بالمرض والأوبئة"، مشيرا إلى أن "كل الأنظمة الدينية تدمج مسألة العذاب بوصفه عقابا في تصورها لانتظام الأشياء في العالم".
وأوضح الأستاذ الباحث في الأنثروبولوجيا أن تفشي فيروس "كورونا" يعتبر "فرصة لتوجيه رسائل إلى أنظمة سياسية في المنطقة أضحت تعيد علاقتها بإيديولوجيتها الدينية الوهابية، فالوباء فرصة لتصفية الحساب مع التحولات السياسية الراهنة التي ليست في صالح المشروع السلفي"، لافتا إلى أن "الخطاب السلفي منفلت من رقابة الخطاب الديني الرسمي ومؤسساته، ومازالت رؤيته إلى المجتمع دينية محضة، لا تسمح بدخول أي عنصر من عناصر الحداثة في طريقة التفكير في المجتمع وتحولاته".
إليكم نص الحوار كاملا:
في رأيك لماذا يربط السلفيون، أو الفكر الديني عموما، بين المرض والأوبئة والعقاب الإلهي؟
أولا، تختلف طبيعة المرض حسب اختلاف رؤى العالَم بشكل عام؛ فالطب الحديث مثلا يتصور المرض جزءا من الطبيعة؛ بمعنى أنه "حدوث خلل في توازن الجسم"، وسببه إما يرتبط بعوامل داخل الجسد، كالأمراض الوراثية مثلا، أو خارجه وتؤثر فيه، مثل العوامل البيئية، إلا أننا في الحالتين نظل في العالَم الفيزيقي. لكن إذا انتقلنا إلى الفكر الديني، صحيح أن المرض خلل في توازن الجسم، لكن السبب يختلف، فلا نتحدث عن عوامل وراثية أو بيئية، وإنما عن قوى فوق طبيعية، يمكن أن تكون خيّرة، الله مثلا، أو شريرة، الجن مثلا.
الاختلاف، إذن، في نظام الأسباب، أي "ما يكون أولاً" بتعبير ابن سينا، ورؤية العالم الدينية إلى المرض على هذا النحو موجودة في كل الأديان. ما يختلف من مجتمع إلى آخر هو حجم انتشار هذه الرؤية الدينية أو الاعتقادات، في مجتمعات تكون سائدة ومهيمنة، وفي أخرى تكون هامشية واستثنائية.
ثانيا، من هذا المنطلق، الفكر الديني يعتبر المرض أو الوباء المعدي المنتشر عقابا أو ابتلاء، عقابًا للذين لا يؤمنون أو ابتلاء للذين يؤمنون لكنهم مُقصرون في إيمانهم؛ أي إنهم مذنبون؛ فالمرض يصبح وسيلة لتصحيح سلوك المؤمنين. كيف يكون هذا التصحيح؟ يكون حسب التعبير الديني في الإسلام بـ"التوبة"، أي التخلي عن كل الآثام والذنوب والمعاصي التي يقترفها المؤمنون. المرض هنا يصبح رسالة وعلامة إلهية للتنبيه وتصحيح الخلل، وبه يرتهن ما يسمى "رفع البلاء"؛ وهو فعل إلهي حسب تصور المؤمنين، وهذا لا يدفع إلا بالتوبة والدعاء والرجوع إلى الله.
كيف تنظر إلى اعتبار بعض الشيوخ السلفيين وباء "كورونا المستجد" عقابا من الله؟
بداية، يصدر هؤلاء الشيوخ عن رؤية دينية؛ ولأن التأويل قائم دائما إزاء النصوص الدينية، فقراءة الشيوخ السلفيين تتسم بكونها مقاربة لا تاريخية للنصوص، لأنها قراءة اتباعية وظاهرية، خاصة قراءة مجموعة من الآثار المرتبطة بالمرض والأوبئة، مثل: "تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور"، أو المعادلة السلفية كالآتي: "ما نزل بلاء إلا بذنب وما رُفع إلا بتوبة".
المرض رسالة إلهية، والفيروس، "كورونا" أو غيره، "جند من جنود الله" يعاقب به غير المؤمنين لأنهم ظالمون، ولأن دعوات المظلومين تلاحقهم (أقلية الإيغور في الصين)، ويبتلي بها المؤمنين لأنهم آثمون لا يؤدون الشعائر، والخدمات الصحية غير جيدة في المستشفيات، والخدمات الإدارية غير جيدة، والدين يحارب...إلخ، كما يقول بعض الدعاة السلفيين.
بهذه الخلفية، فالمرض أو الوباء أو العذاب بشكل عام عقاب إلهي نتيجة انتهاك للمُحرم (Breach of Taboo) كما لاحظ الكثير من الأنثروبولوجيين حول مجتمعات عديدة. لذلك يمكن أن نؤكد أن كل الأنظمة الدينية تدمج مسألة العذاب بوصفه عقابا في تصورها لانتظام الأشياء في العالم.
بماذا تُفسّر أن السلفيين وحدهم من أصدروا خطابات وآراء حول الموضوع؟
من جهة أولى، لا يمكن فصل الخطاب السلفي حول فيروس "كورونا" عن المشروع الإيديولوجي العام، فالوباء، كما أشرنا، هو لحظة يستثمرها العقل السلفي لإعادة تذكير المجتمع بجدارة المشروع السلفي داخل المجتمع، فالمعادلة هي: ارجعوا إلى الله، يُرفع عنكم الوباء.. ابتعادكم عن الدين هو الذي يعرضكم لهذه "المصائب".
من جهة ثانية هو فرصة لتوجيه رسائل إلى أنظمة سياسية في المنطقة أضحت تعيد علاقتها بإيديولوجيتها الدينية الوهابية، وهذا واضح في تشكيك بعض الشيوخ السلفيين في الإجراءات الاحترازية التي قامت بها المملكة العربية السعودية، من توقيف العمرة وحلقات تحفيظ القرآن داخل الحرم المكي، وإشارتهم في الوقت نفسه إلى الإبقاء على الحفلات الفنية.. فالوباء فرصة لتصفية الحساب مع التحولات السياسية الراهنة التي ليست في صالح المشروع السلفي.
من جهة ثالثة، يلاحظ أن جزءا كبيرا من الخطاب السلفي مازال خارج رقابة الخطاب الديني الرسمي ومؤسساته، فإذا كانت الأصوات الإسلامية التقليدية أو الإسلامية السياسية لا تستطيع إعلان موقف مخافة العقوبات التي يمكن أن تصدرها وزارة الأوقاف في الأول، أو مخافة الوصم بترويج خطابات استغلالية للدين بالنسبة للثاني، فإن جزءا من الخطاب السلفي منفلت من هذه الرقابة وعصيّ على الترويض، ومازالت رؤيته إلى المجتمع دينية محضة لا تسمح بدخول أي عنصر من عناصر الحداثة في طريقة التفكير في المجتمع وتحولاته.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (35)
منفلت من الرقابة وعصي علي الترويض
هذا واقع مر في المغرب
الكفاءات الحقيقية مهمشة ومكانها يضع الخزن الكفاءات الحزبية علي اساس باك صاحبي
وهناك الخطاب السلفي المتطرف
وهناك الخطاب الديني الرسمي الذي لايريد للخطاب الحقيقي ان يسود
اي الخطاب الحقيقي الذي يرسي قواعد العدل والانصاف
وبالعودة الي كورونا
من يعتقد ان مورونا عقاب الاهي ولايابه بالوقاية
ومن يعتبر ه وباء لكن لا يعد العدة والخطط لمواجهته
لو واجه المخزن الوصي الرسمي علي بلدنا العزيز الذي قتل روح الابتكار والابداع وترك في الواجهةزالرداءة السياسية في بلدنا العزيز لو واجه ماتواجهه ايطاليا او فرنسا لكانا الكارثة العظمي
انطر الي خال المستشفيات والحالة الصحية لكبار السن في المغرب
سيتغير حال بلدنا بفضل نضال الاحرار علي غم انف المخزن
من يعتقد ان الاوبئة و الامراض هي عقاب الهي او ابتلاء، يجب عليه عدم تناول الادوية البشرية لانه بهذا يتعارض مع ارادة الاله الذي قرر معاقبتنا (حسب زعمهم و طبعا هذا هراء).
الاوبئة و الامراض هي جزء من النظام البيئي و تحفظ توازن الطبيعة، مثلها مثل الزلازل و البراكين و باقي الظواهر الطبيعية حتى و ان كان لتدخل الانسان دور في هذا الامر، فهو يبقى جزء من النظام البيئي.
في اعتقادي الشخصي، خالق الطبيعة و قوانينها لا يتدخل لمعاقبتنا او اختبارنا...فهو ليس احمق كما تصوره الاديان الابراهيمية.
هل : ارجعوا إلى الله، يُرفع عنكم الوباء.. ابتعادكم عن الدين هو الذي يعرضكم لهذه "المصائب".هل هو تصفية حساب مع الانظمة اسمح لي فهذه فلسفة تعبيرية فقط لتعبير عن أشياء بداخلك ? أطلب من الله الهداية للجميع
امامايخص وباء كوفيد 19 فانه باختصار مططنع من طرف شركات الادوية العملاقة وكمرحلة من الحرب التجارية على الزحف الاقتصادي الصيني وهذا يعبر عنه أمريكيون مثقفون جَهْرًا ولم يتهمهم اي احد في رأيهم مثل الموصوف بالأستاذ !!اعلاه
كما أنه لا ينبغي تغليب الاديولوجيا الدينية او السياسية، بجعلها مطية لقذف وسب وشتم او حتى اتهام جهة ما بغير ما فيها، ركوبا على أمواج الحداثة والتغيير، صحيح اننا نطمح إلى تنمية المجتمع وتطويره في شتى الأصعدة لكن ليس من خلال تبني فكر او اديولوجيا معين تبخس عمل الآخر والتقليص منه إلى حد الاذلال.... كل معتقد بالكمال فهو ناقص وفي كل نقصان كمال محدود في الزمان والمكان. بالعلم تتطور وتتقدم المجتمعات لا بالخرافات والترهات.
غي لي قرا جوج حروف فالجامعة ينوض يخربق و ينضر.
العلماء الأكفاء لا يقولون بما تهرف.
و البلاء إذا جاء يعم الصالح و الطالح.
و لقد مات خير الناس صحابة رسول الله بالطاعون طاعون عمواس.
قتلتونا باللف و الدوران.
عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: سألتُ رسول الله ﷺ عن الطاعون فأخبرني أنه: عذاب يبعثه الله على من يشاء، وأن الله جعله رحمة للمؤمنين، ليس من أحدٍ يقعُ الطاعونُ فيمكث في بلده صابراً محتسباً، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد[1]، رواه البخاري
بالله عليكم أليس من الجهل و الحمق ان يتحدث المرء في غير فنه. حسبنا الله و نعم الوكيل
تجار دين لتحقيق مأربكم دنوية
*"إنّ الهَلَكَةَ كلَّ الهلكةِ أن تعملَ بالسيئاتِ في زمانِ البلاء"* .
البداية والنهاية ١١/ ٦٨٠
Si c’était vrai ce que tu dis que c’est une punition du dieu en vers l’occident Dieu aurait déjà punis les progrès qu’il font
Le Dieu aurait déjà échoué tous les progrès les nouvelles technologies
Dans l’automobile là l’aéronautique l’énergie l’espace l’industrie en général les téléviseurs les communications téléphoniques
Pour quoi le dieu nous Pas donner tous ces savoir faire
Le travail est une prière
Le dieu est de côté de ce lui qui travaille
Les musulmans font que les prières et ils. Attendent mais ils attendent longtemps
Regardez maintenant c’est l’occident qui vont chercher de ce débarrasser de cette maladie et j’ai confiance en eux
Toi Mr Wakil attendez les bonnes vagues pour y glisser