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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | حوارات | الوكيلي: العقل السلفي يستثمر الأوبئة لتصفية الحساب مع الأنظمة

الوكيلي: العقل السلفي يستثمر الأوبئة لتصفية الحساب مع الأنظمة

الوكيلي: العقل السلفي يستثمر الأوبئة لتصفية الحساب مع الأنظمة
حاوره: مصطفى شاكري
الجمعة 13 مارس 2020 - 10:00

قال يونس الوكيلي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة محمد الخامس المتخصص في سوسيولوجيا الإسلام، إن "الفكر الديني يعتبر المرض أو الوباء المعدي المنتشر عقابا أو ابتلاء للذين لا يؤمنون أو ابتلاء للذين يؤمنون لكنهم مُقصرون في إيمانهم، أي إنهم مذنبون؛ فالمرض يصبح وسيلة لتصحيح سلوك المؤمنين"، مبرزا أن "المرض يصبح رسالة وعلامة إلهية للتنبيه وتصحيح الخلل".

وأضاف الوكيلي، في حوار أجرته معه جريدة هسبريس الإلكترونية، أن "التأويل قائم دائما إزاء النصوص الدينية، فقراءة الشيوخ السلفيين تتسم بكونها مقاربة لا تاريخية للنصوص، لأنها قراءة اتباعية وظاهرية، خاصة قراءة مجموعة من الآثار المرتبطة بالمرض والأوبئة"، مشيرا إلى أن "كل الأنظمة الدينية تدمج مسألة العذاب بوصفه عقابا في تصورها لانتظام الأشياء في العالم".

وأوضح الأستاذ الباحث في الأنثروبولوجيا أن تفشي فيروس "كورونا" يعتبر "فرصة لتوجيه رسائل إلى أنظمة سياسية في المنطقة أضحت تعيد علاقتها بإيديولوجيتها الدينية الوهابية، فالوباء فرصة لتصفية الحساب مع التحولات السياسية الراهنة التي ليست في صالح المشروع السلفي"، لافتا إلى أن "الخطاب السلفي منفلت من رقابة الخطاب الديني الرسمي ومؤسساته، ومازالت رؤيته إلى المجتمع دينية محضة، لا تسمح بدخول أي عنصر من عناصر الحداثة في طريقة التفكير في المجتمع وتحولاته".

إليكم نص الحوار كاملا:

في رأيك لماذا يربط السلفيون، أو الفكر الديني عموما، بين المرض والأوبئة والعقاب الإلهي؟

أولا، تختلف طبيعة المرض حسب اختلاف رؤى العالَم بشكل عام؛ فالطب الحديث مثلا يتصور المرض جزءا من الطبيعة؛ بمعنى أنه "حدوث خلل في توازن الجسم"، وسببه إما يرتبط بعوامل داخل الجسد، كالأمراض الوراثية مثلا، أو خارجه وتؤثر فيه، مثل العوامل البيئية، إلا أننا في الحالتين نظل في العالَم الفيزيقي. لكن إذا انتقلنا إلى الفكر الديني، صحيح أن المرض خلل في توازن الجسم، لكن السبب يختلف، فلا نتحدث عن عوامل وراثية أو بيئية، وإنما عن قوى فوق طبيعية، يمكن أن تكون خيّرة، الله مثلا، أو شريرة، الجن مثلا.

الاختلاف، إذن، في نظام الأسباب، أي "ما يكون أولاً" بتعبير ابن سينا، ورؤية العالم الدينية إلى المرض على هذا النحو موجودة في كل الأديان. ما يختلف من مجتمع إلى آخر هو حجم انتشار هذه الرؤية الدينية أو الاعتقادات، في مجتمعات تكون سائدة ومهيمنة، وفي أخرى تكون هامشية واستثنائية.

ثانيا، من هذا المنطلق، الفكر الديني يعتبر المرض أو الوباء المعدي المنتشر عقابا أو ابتلاء، عقابًا للذين لا يؤمنون أو ابتلاء للذين يؤمنون لكنهم مُقصرون في إيمانهم؛ أي إنهم مذنبون؛ فالمرض يصبح وسيلة لتصحيح سلوك المؤمنين. كيف يكون هذا التصحيح؟ يكون حسب التعبير الديني في الإسلام بـ"التوبة"، أي التخلي عن كل الآثام والذنوب والمعاصي التي يقترفها المؤمنون. المرض هنا يصبح رسالة وعلامة إلهية للتنبيه وتصحيح الخلل، وبه يرتهن ما يسمى "رفع البلاء"؛ وهو فعل إلهي حسب تصور المؤمنين، وهذا لا يدفع إلا بالتوبة والدعاء والرجوع إلى الله.

كيف تنظر إلى اعتبار بعض الشيوخ السلفيين وباء "كورونا المستجد" عقابا من الله؟

بداية، يصدر هؤلاء الشيوخ عن رؤية دينية؛ ولأن التأويل قائم دائما إزاء النصوص الدينية، فقراءة الشيوخ السلفيين تتسم بكونها مقاربة لا تاريخية للنصوص، لأنها قراءة اتباعية وظاهرية، خاصة قراءة مجموعة من الآثار المرتبطة بالمرض والأوبئة، مثل: "تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور"، أو المعادلة السلفية كالآتي: "ما نزل بلاء إلا بذنب وما رُفع إلا بتوبة".

المرض رسالة إلهية، والفيروس، "كورونا" أو غيره، "جند من جنود الله" يعاقب به غير المؤمنين لأنهم ظالمون، ولأن دعوات المظلومين تلاحقهم (أقلية الإيغور في الصين)، ويبتلي بها المؤمنين لأنهم آثمون لا يؤدون الشعائر، والخدمات الصحية غير جيدة في المستشفيات، والخدمات الإدارية غير جيدة، والدين يحارب...إلخ، كما يقول بعض الدعاة السلفيين.

بهذه الخلفية، فالمرض أو الوباء أو العذاب بشكل عام عقاب إلهي نتيجة انتهاك للمُحرم (Breach of Taboo) كما لاحظ الكثير من الأنثروبولوجيين حول مجتمعات عديدة. لذلك يمكن أن نؤكد أن كل الأنظمة الدينية تدمج مسألة العذاب بوصفه عقابا في تصورها لانتظام الأشياء في العالم.

بماذا تُفسّر أن السلفيين وحدهم من أصدروا خطابات وآراء حول الموضوع؟

من جهة أولى، لا يمكن فصل الخطاب السلفي حول فيروس "كورونا" عن المشروع الإيديولوجي العام، فالوباء، كما أشرنا، هو لحظة يستثمرها العقل السلفي لإعادة تذكير المجتمع بجدارة المشروع السلفي داخل المجتمع، فالمعادلة هي: ارجعوا إلى الله، يُرفع عنكم الوباء.. ابتعادكم عن الدين هو الذي يعرضكم لهذه "المصائب".

من جهة ثانية هو فرصة لتوجيه رسائل إلى أنظمة سياسية في المنطقة أضحت تعيد علاقتها بإيديولوجيتها الدينية الوهابية، وهذا واضح في تشكيك بعض الشيوخ السلفيين في الإجراءات الاحترازية التي قامت بها المملكة العربية السعودية، من توقيف العمرة وحلقات تحفيظ القرآن داخل الحرم المكي، وإشارتهم في الوقت نفسه إلى الإبقاء على الحفلات الفنية.. فالوباء فرصة لتصفية الحساب مع التحولات السياسية الراهنة التي ليست في صالح المشروع السلفي.

من جهة ثالثة، يلاحظ أن جزءا كبيرا من الخطاب السلفي مازال خارج رقابة الخطاب الديني الرسمي ومؤسساته، فإذا كانت الأصوات الإسلامية التقليدية أو الإسلامية السياسية لا تستطيع إعلان موقف مخافة العقوبات التي يمكن أن تصدرها وزارة الأوقاف في الأول، أو مخافة الوصم بترويج خطابات استغلالية للدين بالنسبة للثاني، فإن جزءا من الخطاب السلفي منفلت من هذه الرقابة وعصيّ على الترويض، ومازالت رؤيته إلى المجتمع دينية محضة لا تسمح بدخول أي عنصر من عناصر الحداثة في طريقة التفكير في المجتمع وتحولاته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (35)

1 - brahim الجمعة 13 مارس 2020 - 10:09
صح لسانك يا أستاذ أسأل الله أن تصل كلمتك إلى الكل السلفية هم بلاء هذه الأمة زد عليهم الوهابية والإخوان
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-87
2 - Said الجمعة 13 مارس 2020 - 10:13
وامثالكم ينتظرون هاته الاشياء ليوجهوا سهامهم نحو الاسلام وهذا معروف ومعروف ان الله يعذب اقواما كثر فيهم الفساد وحتى ان هناك من سلط عليهم الريح او خسف بهم الارض ثم ان الله يبتلي المومن بالامراض ليعلم الصابرين ونرى العديد من المذنبين يتذكرون الله عند المرض ويطلبون من الله العفو والعافية فأين المشكل ومافعلتم انتم من اجل هذا المرض؟ لا شيء طبعا فقط محاولة النيل من الاسلام
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94
3 - أغراس الجمعة 13 مارس 2020 - 10:17
لكن في وقتنا هدا لأ احد يثق بالعقل السلفي إلا المغفلين و الأميين
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-74
4 - almahdi الجمعة 13 مارس 2020 - 10:18
الفكر السلفي يجد مصداقيته في الضراء اكثر من السراء؛لسبب بسيط ان النفس البشرية في السراء تكون ممتنعة وفي الضراء تكون خائفة؟!!!
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17
5 - الحقيقة الكاملة الجمعة 13 مارس 2020 - 10:18
الفكرة الراسخة في العقل الباطني لكل إنسان في العالم هي الإيمان اليقين بوجود الله وهي فكرة مترسخة بالفطرة لا يمكن التخلص منها أبدا..والشخص الملحد يؤمن في قرارة نفسه هو الآخر وغصبا عنه بوجود الله ..لكنه فقط الكبر والمكابرة هما ما يجعلانه يتظاهر كونه غير مؤمن.. حيث يقول فيهم الحق سبحانه : "وجحدوا بِها واستيقنتها أَنفسهم ظلما وعلوا" ..والحقيقة أن هذا الملحد البائس يعيش صراعا داخليا نفسيا موجعا بين الحقيقة الراسخة في ذهنه المتمثلة في وجود الله وصدق رسالة الإسلام وبين رغبته الحيوانية في التحرر من كل القيود الدينية التي ترقى بالإنسان وتميزه بإنسانيته عن باقي المخلوقات الدونية..ويرجع سبب جحود الملحد غالبا إلى حقد شديد مزمن ودفين ينتابه اتجاه خالقه الذي يؤمن يقينا بوجوده في عقله الباطن..حقد يمكن أن يكون ناتجا عن تضرع إلى الله فيما سبق من طرف هذا الشخص ودعاءه بتحقيق نزوة طائشة أو بتملك متاع من أمتعة هذه الدنيا الفانية لم يستجب له في حينها لحكمة من الله.. فتجد هذا الجاحد الشقي وقد جزع بسرعة ومرق من الإيمان والطمأنينة والتناغم إلى الجحود والشقاء والمعاناة الداخلية..
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54
6 - مواطن الجمعة 13 مارس 2020 - 10:22
نحن الأعراب لم ينفع معنا لتقويم سلوكنا لادين و لا مبادئ إنسانية. انطبق علينا القول أننا نقول مالا نفعل ونظهر ععس مانضمر. حتى الدين أخذنا منه المظاهر وتركنا السلوك الذي يعتبر روح الإلتزام بالدين ويعتبر أساس للمنفعة العامة بين البشر.فنحن ننسا أن خير الناس انفعم للناس. الناس كافة وليس للمسلمين وحدهم. نحن لم نعد ننفع أحد وما وصل إليه الأعراب من انحطاط إلا نتيجة سوء المعاملة فيما بينهم ومع غيرهم
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25
7 - morssi الجمعة 13 مارس 2020 - 10:22
مخلوق لا يرى بعين مجردة تسبب بأسابع بتعطيل الحياة عبر الكرة الأرضية أكثر من أحداث سبتمبر 2011 وأكثر من الحرب العالمية الثانية في ست سنوات، فقد شل حركة الطيران والسيارات والمصانع وحطم سلاسل التوريد ودمر قطاع السياحة وبعثر الأسواق وأفقد بورصات الأسهم تريليوناتها، وتوعد كل من تسول لهم أنفسهم بالتجمع في مقهى أو سينما أو نادي ليلي أو عرس أو عزاء أو مباراة أو تجمع انتخابي أو مناورات حربية وأقعد كبار المسؤولين بمنازلهم، بل أدهش منظري إحتباس حراري بقدرته على وقف التلاعب بالبيئة وتخفيض الأدخنة بوقت قياسي
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35
8 - citoyen الجمعة 13 مارس 2020 - 10:23
اعجبتني هذه العبارة
منفلت من الرقابة وعصي علي الترويض
هذا واقع مر في المغرب
الكفاءات الحقيقية مهمشة ومكانها يضع الخزن الكفاءات الحزبية علي اساس باك صاحبي
وهناك الخطاب السلفي المتطرف
وهناك الخطاب الديني الرسمي الذي لايريد للخطاب الحقيقي ان يسود
اي الخطاب الحقيقي الذي يرسي قواعد العدل والانصاف
وبالعودة الي كورونا
من يعتقد ان مورونا عقاب الاهي ولايابه بالوقاية
ومن يعتبر ه وباء لكن لا يعد العدة والخطط لمواجهته
لو واجه المخزن الوصي الرسمي علي بلدنا العزيز الذي قتل روح الابتكار والابداع وترك في الواجهةزالرداءة السياسية في بلدنا العزيز لو واجه ماتواجهه ايطاليا او فرنسا لكانا الكارثة العظمي
انطر الي خال المستشفيات والحالة الصحية لكبار السن في المغرب
سيتغير حال بلدنا بفضل نضال الاحرار علي غم انف المخزن
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7
9 - M.ESSETTE الجمعة 13 مارس 2020 - 10:24
لازال رجال الدين ينشطون في اوساط المجتمع و يعيثون في الارض فسادا بافكارهم وتفسيراتهم التي من شانها ان تحيدنا عن تفسير الظواهر و التعامل مع المشاكل بطريقة عقلانية و واقعية وخصوصا التفريق بين ما هو علمي تجريبي و ما هو لاهوتي و خرافي . و يعزي هذا الى ان الاغلبية من الناس في المجتمعات المتخلفة لا زالت تعيش على ايقاع العلاقة بين الخالق و المخلوق و قوة الاله وضعف البشر و غيرها من الضوابط الفكرية و التي تؤسس لهذا النمط من التفسيرات الشعبوية.
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-16
10 - Yassine الجمعة 13 مارس 2020 - 10:25
مقال جيد جدا، شخَّص أحد امراض الامة المغربية و هو الفكر السلفي.

من يعتقد ان الاوبئة و الامراض هي عقاب الهي او ابتلاء، يجب عليه عدم تناول الادوية البشرية لانه بهذا يتعارض مع ارادة الاله الذي قرر معاقبتنا (حسب زعمهم و طبعا هذا هراء).

الاوبئة و الامراض هي جزء من النظام البيئي و تحفظ توازن الطبيعة، مثلها مثل الزلازل و البراكين و باقي الظواهر الطبيعية حتى و ان كان لتدخل الانسان دور في هذا الامر، فهو يبقى جزء من النظام البيئي.

في اعتقادي الشخصي، خالق الطبيعة و قوانينها لا يتدخل لمعاقبتنا او اختبارنا...فهو ليس احمق كما تصوره الاديان الابراهيمية.
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-7
11 - صلاح الدين الجمعة 13 مارس 2020 - 10:27
السلام عليكم
هل : ارجعوا إلى الله، يُرفع عنكم الوباء.. ابتعادكم عن الدين هو الذي يعرضكم لهذه "المصائب".هل هو تصفية حساب مع الانظمة اسمح لي فهذه فلسفة تعبيرية فقط لتعبير عن أشياء بداخلك ? أطلب من الله الهداية للجميع
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10
12 - متقاعد الجمعة 13 مارس 2020 - 10:29
في رءيك يا استاذ الوباء او المرض هو نتيجة لخلل في الجسم او موروت وما يتداول من العقاب الالاهي و الانذار ليس صوابا .ما رءيك إذن في قوله تعالى "ما اصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها "؟صدق الله العظيم.
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7
13 - هشام الجمعة 13 مارس 2020 - 10:30
تبارك الله على ابن خلدون.كلكم بغيت اركبوا على ظهر السلفية.اعلم أن السلفية هي مذهب الإمام مالك و أحمد والشافعي و أبي حنيفة ونهج الصحابة و الخلفاء الراشدين و هي نهج الوسطية السمحاء لا تفريط و لا إفراط و أي انحراف يجب أن ينسب إلى صاحبه مع ذكر اسمه ولا تطلق اتهامات مرتكزا على فهمك الضيق للاحاديث التى لا تحسن تخريج صحتها او ضعفها.
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13
14 - ايت الراصد:المهاجر الجمعة 13 مارس 2020 - 10:31
لقد اصبح التعبير عن حرية الراي بمثابة عدم السماح للحداثة وضد التحولات السياسة ؟!كما يروج له اساتذة الماستر والدكتوراه الممنوحة بالطرق المعلومة!! ولقد قلت سابقا ‎بصفتي خريج إدارة الاعمال والرعاية الصحية من نيويورك ولي احتكاك كفاعل مديني مع عدة افراد من مختلف الديانات وبصفتي مستقلا عن التخندق الحزبي او اي تيار..فانني رصدت ان هناك تعبيرا عن الراي بكل حرية بخصوص الوباء هنا بامريكا ولم نجد من اتهم احد لاخر بانه رحعي او سلفي ،لان هذا يدخل في تعدد وجهات النظر ..ويمكنني القول كمسلم بان الوباء فساد وقد ظهر في البر والبحر والجبل بما صنعته ايادي استغلال الضعف البشري ..واذا ابتعدنا عن الوباء الى اشتعال الحروب نجد انها مصطنعة لأسباب السيطرة السياسية والتجارية وبسبب تسليط الله الجبار علينا من لايخافه ولايرحمنا ، وبفعل تامر الحكام ورفضهم التداول على السلطة وتوزيع الثروات بالعدل؟؟
‎امامايخص وباء كوفيد 19 فانه باختصار مططنع من طرف شركات الادوية العملاقة وكمرحلة من الحرب التجارية على الزحف الاقتصادي الصيني وهذا يعبر عنه أمريكيون مثقفون جَهْرًا ولم يتهمهم اي احد في رأيهم مثل الموصوف بالأستاذ !!اعلاه
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10
15 - Mohamed الجمعة 13 مارس 2020 - 10:31
تخصصاتكم باطلة فلو تعتبر نفسك دكتور لساعدت البشرية للخروج من محنتها بمحاولة إيجاد دواء أو بالخروج إلى الشارع لتوعية الناس ولكن للأسف علمك غير نافع من أنت لتغير سلوك كافة الناس بالرجوع إلى خالق وقت الشدائد؟؟؟
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4
16 - عبدالله الجمعة 13 مارس 2020 - 10:32
خد العبرة من القران الكريم في قوم فرعون وقوم عاد وتمود ولوط.... مادا حل بهم عندما طغووا اما نحن اليوم فنفعل كل ما عوقبوا عليهم من غش وزنى ولواط وظلم وترك الصلاة وعدم اخراج الزكاة واكل رمضان وعقوق الوالدين وقتل الانفس واكل مال اليتيم واغتصاب النساء والاطفال وسرقة اموال العباد والرشوة والربى والاتجار في البشر واشاعة الفاحشة واجبار الفتيات على البغي ......
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4
17 - عبد الحق الجمعة 13 مارس 2020 - 10:33
حبدا لو ترفع مثقفونا من إستعمال....مصطلحات...كالوهابية ...السلفية...الاسلام الوسطي (لاشك أنهم يقصدون..التصوف )...والإسلام السياسي.(الإخوان)... وهلم جرا من الأسماء التي لم تزد الأمة الا مزيد من التفرقة والتشردم....حبدا لو عرفنا مرجعية الكاتب وما هي المصادر التي يعتمد عليها للحديث في موضوع الأوبئة من امراض..ووو
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4
18 - طيف الماضي الجمعة 13 مارس 2020 - 10:34
سواء كان المرض خلل في الطبيعة، الطبيعة التي نحن دمرناها بالتلوث و التجارب العلمية لا أخلاقية و سلوكنا الذي لا يحترم أي شيء ولا يفكر إلا في الربح السريع، أو كان ذاك عقابا أو إنذارا من الله فالأمر لا يتعارض ولا يختلف. و أما ما اتهمتم به السلفية من التأويل فأنا أقول لك أنها ليست السلفية وحدها ولكنه الموروث الثقافي و الديني بصفة عامة و اسأل اي مسلم بسيط في هذا الأمر و الذي لا يعرف حتى ما معنى السلفية سيقول لك أنه عقاب و ابتلاء من الله.. و ذلك لأن القرآن مليء بهذا المعنى و حتى السنة... اذا كنت انت لا تؤمن بما جاء في القرآن و السنة فهذا شأنك، ولكن لا تتهم أن كل الأمة وهابية لأن كل الامة تؤمن بأن الأمراض و الكوارث آيات من آيات الله
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5
19 - مواطن الجمعة 13 مارس 2020 - 10:39
لا تاريخيون، نعم. كم من الاوبئة والمصائب تصلتت على امة الاسلام، وهؤلاء لم يتعضوا. سنرى غدا، ما الذي سيقولون عندما يكتشف الغرب او الصين، دواء هذا الوباء. لقد خصصت امريكا وحدها ما يربو على خمسين مليار دولار، اي ان الاخرين(الكفار) يفكرون ويخترعون ويستعدون، عمليا وواقعيا لتجاوز المطبات، ونكتفؤ نحن، وعلماؤنا الاجلاء، بالدعاء والكلام الخائب،فمتى كان هناك قوم لا يصابون بالاوبئة، بما في ذلك زمن الخلافة المفترى عليها، زمن ابي بكر وعمر وعلي وعثمان الخ. متى يصحو القوم يا رب
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20 - علي الجمعة 13 مارس 2020 - 10:42
السىلفي ينتظر الاوبئة للهجوم على الدولة، والسوسيولوجي ينتظر رد السلفي ليعقب.. سير دير شي شغل نافع الكلام لايقدم الوطن. وما تقول لا يغير ولا ينفع ولا يرد المصائب.
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3
21 - Maroc الجمعة 13 مارس 2020 - 10:42
ما أنزل الله من بلاء إلا وأنزل له الدواء أما قضية العقاب فهي حكمة من الله فالمؤمن يرجع إلى الله والكافر يراجع نفسه والأمراض المعدية سببها الإنسان فالله خلق وقدر والإنسان هو من يفسد في الأرض..
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3
22 - محب الخير الجمعة 13 مارس 2020 - 10:43
السلام عليكم ورحمة الله يقول تعالى (ضهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليدقهم بعض اللذي عملو لعلهم يرجعون ) دعك من السلفيين وارجع إلى ربك . الوباء حكمة ورحمة وعقوبة وابتلاء من الله فهل تفهم . من يرد به الله خيرا يفقه في الدين .
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3
23 - الحداثة الجمعة 13 مارس 2020 - 10:44
من الجيد ان يقترن الدين بالعلم، خاصة في العلوم الحقة، وإلا فسيخبط المفسر خبط عشواء في تاويلاته وتفسيراته بترهات لا صلة لها بمقصدية الآيات، وهنا نشير مثلا، إلى تفسير إبن كثير لقوله تعالى: " إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها.."، التي فسرها باقحام الاسرائيليات والأسطورة اليونانية باشارته إلا ان الكرة الأرضية يحملها ثور بين قرنيه كلما تحرك تتحرك، لان ظاهرة الزلزال كظاهرة طبيعية لم ترصد وتكتشف بعد علميا، وهنا نتساءل أيضا، هل الزلزال المقصود هنا هو الزلزال الذي نعرف، ام زلزال آخر تتحكم فيه قوى غيبية لا يمكن ادراكها بحواسنا لان الأمر مرتبط بيوم القيامة ؟
كما أنه لا ينبغي تغليب الاديولوجيا الدينية او السياسية، بجعلها مطية لقذف وسب وشتم او حتى اتهام جهة ما بغير ما فيها، ركوبا على أمواج الحداثة والتغيير، صحيح اننا نطمح إلى تنمية المجتمع وتطويره في شتى الأصعدة لكن ليس من خلال تبني فكر او اديولوجيا معين تبخس عمل الآخر والتقليص منه إلى حد الاذلال.... كل معتقد بالكمال فهو ناقص وفي كل نقصان كمال محدود في الزمان والمكان. بالعلم تتطور وتتقدم المجتمعات لا بالخرافات والترهات.
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3
24 - العصر الحجري الجمعة 13 مارس 2020 - 10:54
شنو بقا فالبلاد غير السلفيين و تجار الدين و اهل الخرافات اما الكفاءات العلمية كلها هاجرت او تفكر تهاجر يخدموا بلاد الناس ف الطب و الهندسة و العلوم اما هاد السلفيين اللي عمرو البلاد باش استفدات منهم غير نشر افكار ارهابية و كل جيل يخرج اكثر جهلا و تطرفا من الجيل السابق . الي بقات الامور هكا غادي نرجعو حرفيا للعصر الحجري .
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0
25 - الادريسي الجمعة 13 مارس 2020 - 10:55
الاسلام بريء من السياسة اذا كانت فنا للكذب اما ان تسوس الناس بما يرضى رب الناس فهذا هو إسلامنا... اما الدعاء لله من أجل رفع بلاء أو عقاب أو مصيبة فهذا لا دخل لانسان به فهو بينه و بين ربه الا اذا كان كارها للاسلام يدخل أنفه فيما لا يعنيه. ايوا الله يهدي ما خلق
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-2
26 - عيسى الجمعة 13 مارس 2020 - 10:56
اودي باركا ما تحماقو على عباد الله و تكذبوا عليهم.
غي لي قرا جوج حروف فالجامعة ينوض يخربق و ينضر.
العلماء الأكفاء لا يقولون بما تهرف.
و البلاء إذا جاء يعم الصالح و الطالح.
و لقد مات خير الناس صحابة رسول الله بالطاعون طاعون عمواس.
قتلتونا باللف و الدوران.
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-2
27 - ياسين الجمعة 13 مارس 2020 - 11:02
السلام عليكم،
عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: سألتُ رسول الله ﷺ عن الطاعون فأخبرني أنه: عذاب يبعثه الله على من يشاء، وأن الله جعله رحمة للمؤمنين، ليس من أحدٍ يقعُ الطاعونُ فيمكث في بلده صابراً محتسباً، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد[1]، رواه البخاري
بالله عليكم أليس من الجهل و الحمق ان يتحدث المرء في غير فنه. حسبنا الله و نعم الوكيل
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0
28 - سليمان الجمعة 13 مارس 2020 - 11:03
في الحقيقة عندما نمرض أو يصيبنا أدى نبدأ بزيارة الطبيب و اخد الأدوية و عندما تطول المدة ... يضهر علينا بعض الياس فنفوض من قلة حيلنا و علمنا أمرنا لله و نستعطفه في صمت و جهر ليخفف عنا الألم. المتطفلين يريدون داءما ربط الله بكل شيء و بأية طريقة...وهنا الخطأ الدي يفصل الجهلاء عن العلماء ...فالله عليم و الطريق الوحيد لربط الأشياء بالله هو العلم و ليست الشعودة لهدا يخشى الله من قومه العلماء.
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1
29 - Jamal الجمعة 13 مارس 2020 - 11:05
اي حدث او مستجد اربطوه بالسلفية عقول متحجرة و حاقدة رجاءا ارتقوا قليلا بمستواكم
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-2
30 - استاد الجمعة 13 مارس 2020 - 11:09
المرض ليس له علاقة لاي دين لان المراض كانت مند بداية البشرية ولايجب الاختلاط بينهما يجب للمرء ان يقرء تاريخ البشرية والعلم الجيني قبل التكلم في اختصاصات علمية ليس في مستواها .
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31 - السلام الجمعة 13 مارس 2020 - 11:14
ثقة في الله عز وجل أما سلفية الوهابية كلكم
تجار دين لتحقيق مأربكم دنوية
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32 - رشيد الجمعة 13 مارس 2020 - 11:20
‏قال النعمان بن بشير رضي الله عنه :

*"إنّ الهَلَكَةَ كلَّ الهلكةِ أن تعملَ بالسيئاتِ في زمانِ البلاء"* .

البداية والنهاية ١١/ ٦٨٠
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33 - رشيق الجمعة 13 مارس 2020 - 11:21
قال الله تعالى في سورة النساء الاية 79 : وما اصابك من خير فمن الله وما اصابك من سيىة فمن نفسك يعني عقاب الله لك لخطاياك.وهذا لا يمنع ان يبتلى المؤمن بالامراض والمصاىب والحوادث وهي تكون له مغفرة من الذنوب.وعقاب الله وارد في القران عقاب الله لليمنيين عندما كانوا يعبدون الشمس والله كان يريسل لهم الانبياء فيابوا ان يعبدوه عقاب فرعون عقاب قوم عاد هل تعلم ماذا وقع لهم لقد نزل الملك سيدنا جبريل واخذ مدينتهم بسكانها بالكامل الى اعلى الفضاء وقلبها وضرب بها الارض ..وهناك عقوبات الهية لا يتوصرها الذي لا يامن بالله وملاىكته وكتبه ورسله وباليوم الاخر وبالقدر خير وشره.المسالة ليس سلفيين فربما يكون فيهم امثالك
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34 - karim الجمعة 13 مارس 2020 - 11:22
Mr Wakili
Si c’était vrai ce que tu dis que c’est une punition du dieu en vers l’occident Dieu aurait déjà punis les progrès qu’il font
Le Dieu aurait déjà échoué tous les progrès les nouvelles technologies
Dans l’automobile là l’aéronautique l’énergie l’espace l’industrie en général les téléviseurs les communications téléphoniques
Pour quoi le dieu nous Pas donner tous ces savoir faire
Le travail est une prière
Le dieu est de côté de ce lui qui travaille
Les musulmans font que les prières et ils. Attendent mais ils attendent longtemps
Regardez maintenant c’est l’occident qui vont chercher de ce débarrasser de cette maladie et j’ai confiance en eux
Toi Mr Wakil attendez les bonnes vagues pour y glisser
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35 - موحا الجمعة 13 مارس 2020 - 11:23
قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر أخرجوا لها مباشرة وقولوا موقف الاسلام من كذا وكذا. وأن ليس للكون رب-تعالى الله عما يقولون- يدبره وييسره ويقدر فيه ما شاء وما أراد. والعقوا وا ستقاءه الغرب من الحاد وانكار لوجود الله. الموضى زلذي اندثرت واصلخت أضحوكت التاريخ من داروينيك وماركسية وووو
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