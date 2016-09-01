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الرئيسية | كاريكاتير اليوم | أسعار الخضار

أسعار الخضار

الاثنين 25 دجنبر 2017 - 08:06

تحايل على القانون

تحايل على القانون
استهداف المواطن

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - fouad الاثنين 25 دجنبر 2017 - 09:00
ماقادين تحكموا في اسعار الخضر ابلغني يعومو الدرهم
سيرو تحشمو
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4
2 - Hanane hanane الاثنين 25 دجنبر 2017 - 10:19
السوق والاسعار مهرسهم المضاربين والسماسرية دايرين مابغاو فينا.
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9
3 - azad meryam الاثنين 25 دجنبر 2017 - 10:21
كاريكاتور معبر فعلا الله يكون فالعون....نتمنى من الوزارة المعنية بتخاذ الاجراءات الصارمة من اجل الوقوف في وجه السماسرية والحد من طغيانهم.
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10
4 - farid baraka الاثنين 25 دجنبر 2017 - 10:23
الخير موجود الحمد لله لكن بنادم كحل الراس كينوض الفتنة ديال الغلاء .
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4
5 - amal hajiri الاثنين 25 دجنبر 2017 - 10:38
ارتفاع الخضر سببه هو الوساطة السماسرية خرجو علينا ف هاد البلاد الله احفظ
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6
6 - mohamed rida الاثنين 25 دجنبر 2017 - 10:41
رغم كل المجهودات المبذولة من طرف وزارة الفلاحة فلا زال المواطن المغربي يشكو من الارتفاع الصاروخي للاسعار والسبب الرئيسي السماسرية لي مابغاوش يتقاو الله
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5
7 - أمين خالدي الاثنين 25 دجنبر 2017 - 10:42
الوزارة المعنية تقوم بعملها المتمثل أساسا في ضمان توفر المنتوجات الفلاحية بشكل يستجيب لطلب المستهلك، لكن الاشكال المتعلق بتحديد الأثمنة المتداولة في الأسواق يبقى خارج الوزارة، بحيث أن هذا الموضوع تتذخل فيه عدة جهات أخرى متداخلة فيما بينها من سلطات و جمعيات حماية المستهلك إلخ، و بالتالي فإن المتضرر الأكبر من هذه الوضعية يتمثل في الفلاح بالدرجة الأولى، بحيث أن هذا الأخير تبقى أرباحه محدودة بالمقارنة مع الشناقة المعروفين بالوسطاء، و بالتالي فثمن المنتجات الفلاحية يخضع بالأساس لمنطق التظارب و السمسرة مما يجعله يصل المستهلك بأثمنة جد مبالغ فيها مقارنة بثمنه الحقيقي من المصدر.
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1
8 - المغربي الاثنين 25 دجنبر 2017 - 10:49
حكومة.ماقداش.على.السماسرة.والمضاربين.
في.الاسواق.
وماقداش.على.المشرملين.في.الشواريع.
ومقداش.تحل.مشكيل.المحتجين.في.الشواريع.
وقداش.تحل.مشكل.التعليم.ومقداش.تحل.مشكيل.الصحة.ومقداش.تحل.مشكيل.البطالة.
ومقداش.تحل.مشكيل.اسعار.البترول.
بلاه.عليكم.ماهو.دوركم.مدا.تفعلون.
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7
9 - خديجة الاثنين 25 دجنبر 2017 - 11:08
الصورة تعبر عن نفسها ارتفاع المعيشة فعلا اثقل كاهل المواطن الضعيف .على الحكومة التدخل سريعا للضرب من حديد كل السماسرة المتلاعبين بالاسعار
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8
10 - كونيتو الاثنين 25 دجنبر 2017 - 11:42
عدد من المزرعات المخزنية هي من تلهب اسعار الخضر .وتغتنم الفرص في المناسبات وليس للتاجر اي يد في مايجري.فحاميها حراميها كما يقولون لو ارادوا مراقبة الاسعار لفعلوا
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0
11 - ﻻزم اوي الاثنين 25 دجنبر 2017 - 13:22
زيدونا سعرا زيدونا كيف ماقال كاظم هاد الشي مايكيفينا !!!!!!!!!!!!!!
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