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أغنى رجل

الخميس 28 دجنبر 2017 - 07:48

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - الثروة الجمعة 29 دجنبر 2017 - 08:07
الماركات والموضة ، اخترعها الأذكياء لسرقة الأغنياء فصدقها الفقراء "الأغبياء " .
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2 - باريس الجمعة 29 دجنبر 2017 - 08:30
بنقطة اتضحت الصورة، جميل يا بو علي، انه سحر اللغة العربية...
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15
3 - حنظلة الجمعة 29 دجنبر 2017 - 09:38
خمنوا من هو أغبى شخص بما أن أغنى شخص عرفناه.
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16
4 - هشام الجمعة 29 دجنبر 2017 - 10:25
المغاربة ليسوا اغبياء بل ضعفاء ولكن المسؤولين هم اﻻغبياء والخونة لانهم ساعدوا اصحاب الثروات ودمروا الشعب
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5 - aloui 353 الجمعة 29 دجنبر 2017 - 11:39
الغني من اغناه الله عن الخلق،والدينا فقيرة زائلة.
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2
6 - harrokki الجمعة 29 دجنبر 2017 - 11:43
D'après des économistes le logement représente 1%de la richesse d'une personne riche alors comptez Avec moi 17palais a 2milliards de dollars pièce,3 châteaux en France a 500 millions de dollars pièces ,2 chalets en France et un chalet en suisse a 300millions de dollars pièce ...faites le calcul, (17x2)+ (500x3) +(300x2)= 36,100 milliards de dollars est le 1%de la richesse de cette personne qui représente 36,100 milliards de dollars, alors sa richesse totale et de combien ??? Cette personne marocaine est la plus riche sur terre
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