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الرئيسية | كاريكاتير اليوم | غلاء الخضر

غلاء الخضر

الجمعة 29 دجنبر 2017 - 07:57

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ahrbil الجمعة 29 دجنبر 2017 - 12:49
خلاصة القول حسبي الله ونعم الوكيل فيهم
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2 - ناجز الجمعة 29 دجنبر 2017 - 14:48
الفقراء في راس العام مغادي يطل عليهم حد, اللهم يتسناو باباننويل عل وعسى.!
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