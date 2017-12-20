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كُتّاب وآراء
غلاء الخضر
الجمعة 29 دجنبر 2017 - 07:57
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
2 - ناجز الجمعة 29 دجنبر 2017 - 14:48
الفقراء في راس العام مغادي يطل عليهم حد, اللهم يتسناو باباننويل عل وعسى.!
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