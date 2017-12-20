24 ساعة

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال العام المقبل 2018؟

  1. نزار غالي .. طبيب جراح مغربي يقتحم مجال الغناء (5.00)

  2. ترامب ينظم مسابقة لاختيار "ملك الأنباء الكاذبة" (5.00)

  3. عملية جراحية تنهي حياة نزيل في سجن العرجات 1 (5.00)

  4. فضيحة عقارية لمسؤول جماعي تصل مكتب الفتيت (5.00)

  5. والد التميمي: عهد تجسد رغبة العربي في إنهاء الاحتلال الصهيوني (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | كاريكاتير اليوم | سوسة السلام

سوسة السلام

السبت 30 دجنبر 2017 - 08:06

غلاء الخضر

غلاء الخضر
أغنى رجل

أغنى رجل
من 2017 إلى 2018

من 2017 إلى 2018
فاجعة جرادة

فاجعة جرادة
العثماني والسنة الجديدة

العثماني والسنة الجديدة
أسعار الخضار

أسعار الخضار
Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - غريب السبت 30 دجنبر 2017 - 08:20
انتظرنا طويلا لعلى هذا السلام يأتي ولعلى هذا الغراب يرحل...في الحقيقة نحن من يجب ان نعيد السلام ونبعد الغراب فإن انتظرنا سنموت في قاعة الانتظار نمجد الماضي والاطلال...الى متى وكيف...؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
2 - الوطنية السبت 30 دجنبر 2017 - 08:53
سوسة السلام في العالم هو ترامب وحلفاؤه الصهاينة وكل رئيس استحود او يستحود على الرئاسة ويرفض مغادرتها وكانت السبب في سفك دماء الشعوب البريئة . سلمت يداك كل يوم تطلع لنا بحديد اكثر تعبرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
3 - شوف تشوف السبت 30 دجنبر 2017 - 12:46
نبتعد عن السلام والصراع العربي الإسرائيلي أو الفلسطيني إن صح التغبير وهو سلام ملغوم وبفتقد للشرعية إبتداءا من الجامعة العربية ووصولا بفقدان مصداقية الساسة العرب فكل شيئ متفق عليه متفتق بين معارض ومنتمي لجهة أو سياسة ما فالنعرج على السلام الحياتي والمعيشي وما يجمع السلطة والشعب في المغرب وأي دور مشترك بينهما ليتأكد لنا بالواضح بأن شجرة الشعب تأكلها دودة الحكومة فهاذا ما نقصد به بالسلام المسوس ودودته اليوم تأتي على الأخضر واليابس والشجرة اليوم تآكلت عروشها وفقدت ظلها أصبحنا بدونه في العراء ، فقال عنها الحسن الثاني يوما ما بأن المغرب شجرة جذورها ضاربة في عمق التاريخ الأفريقي وعروشها تطل على العالم الغربي فالمرحوم لم ينطق بالكلام على عواهنه فكانت نضرته تاقبة وتحوي الكثير من العبارات والمعاني وتحاكي الوضع الحالي والمزري لإقتصاد حياتنا اليومية وما يقع في المغرب شجرة واحدة والسوسة أنواع والدود من كلا القارتين الأفريقية والأوروپية وشعب تآكلت أطرافه وأصبحت رائحته نتنة وينفر منها السياسي المتأسلم فمن سيدفن هاته الجثت . شكرا أبوا علي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.