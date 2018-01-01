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كُتّاب وآراء
سنة جديدة
الاثنين 01 يناير 2018 - 08:22
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - متأمل الاثنين 01 يناير 2018 - 08:38
أتمنى من الله سبحانه أن تكون 2018 بداية للخير والنماء والتقدم والازدهار للأمة الإسلامية وأن يرفع عنها تخلفها وانحطاطها حتى تكون رائدة العالم في الهداية لطريق الله و السلم والمحبة والإخاء بين شعوب العالم وأن يرفع عنها القتل والخراب والدمار باسم الطائفية المنتنة والمتخلفة العمياء آمين يا رب.
2 - wood الاثنين 01 يناير 2018 - 08:47
سنة سعيدة لجريدة هسبريس و لاطرها و كل العاملين فيها و مزيدا من التألق و الازدهار . و سنة سعيدة لقراء و معلقي هسبريس و كل المغاربة و كل عام و انتم بخير .
3 - مهاجر الاثنين 01 يناير 2018 - 09:03
سنة ميلادية سعيدة للجميع، و قريبا سنة فلاحية جديدة يوم 13 يناير إن شاء الله. عام فلاحي سعيد للجميع.
4 - غريب الاثنين 01 يناير 2018 - 10:26
زيادة في الارقام وزيادة في الاسعار وزيادة في بئس الحياة في هذا الوطن هذه هي السنوات الجديدة
5 - العربي الاثنين 01 يناير 2018 - 10:37
عام باي حال عدت يا عام ابما مضى أم فيك مشاكل وهموم
6 - متأمل الاثنين 01 يناير 2018 - 11:42
سنة سعيدة ملؤها النجاح والسعادة لكل القائمين على هذه الجريدة المتميزة وأقول لكم استمروا.
7 - أمازيغي باعمراني عبدالله الاثنين 01 يناير 2018 - 12:11
سنة جديدة وستمر حالكة على الشعب المغربي بالزيادات والإقتطاعات والأمة الإسلامة بمزيدا من الهجمات على المشايخ والعلماء والأمة لتنفير الناس منهم وكرههم الله أمكر للماكرين .
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