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الرئيسية | كاريكاتير اليوم | ثلوج درعة تافيلالت

ثلوج درعة تافيلالت

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1 - ناجز الثلاثاء 09 يناير 2018 - 10:50
هناك من يكتوي بنار الثلوج وتلفح وجوههم لهيبها وهناك من يرى فيها منتزها ومتنفسا ينعم فيه بنضرتها وبياضها.
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