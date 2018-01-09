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كُتّاب وآراء
ثلوج درعة تافيلالت
الثلاثاء 09 يناير 2018 - 08:14
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - ناجز الثلاثاء 09 يناير 2018 - 10:50
هناك من يكتوي بنار الثلوج وتلفح وجوههم لهيبها وهناك من يرى فيها منتزها ومتنفسا ينعم فيه بنضرتها وبياضها.
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