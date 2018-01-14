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كُتّاب وآراء
مزايدات أمازيغية
الأحد 14 يناير 2018 - 09:10
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
1 - ملاحظ مغاربي الأحد 14 يناير 2018 - 09:43
الجزاءر اعترفت بهده المناسبة رغم تفاهتها لاحراج المغرب ولارضاء القبايل المدفوعين من طرف اسراءييل وبناء على تعليمات بوتفليقة الخرف اما المغرب فتقديرا منه لكون هده المناسبة ليست الا عادة فلاحية وعادة للاكل والشراب وترتبط بالوثنية ولوجود رصيد من الوعى والديمقراطية لم تشا الاعتراف بهدا اليوم لانه اغراق للدولة فى الوثنية وعبادة للارض او تخليد لغزوة وهمية فالبربر وخاصة هدا الوقت من السنة الدى يستد فىه البرد ليسوا قادرين حتى الخروج من منازلهم وبالاخرى هزم الفرعون هده كلها مزايدات واوهام باطلة ليس الا
تعليق غير لائق
-36
2 - ماسين الأحد 14 يناير 2018 - 09:44
الجزائر. بزاف.علينا.نوصلو.عليها.حنا.باركين.غير.على.الانتقادات.والتعليقات.الخاوبين. شفو.غير.الاعلام.ديالهم.فين.واصل.حنا.2دالقنوات.لي.داز.مع.12.فدوزيم.تلكآه. مع.3.فالمغربية
3 - ميساء الأحد 14 يناير 2018 - 10:14
عسكر الجزائر هو من قتل مئات الأمازيغ في العشرية السوداء عن طريق الجاماعات المتطرفة ...... الحمد لله على نعمة المغرب كلشي عايش بأمان الأمازيغ و العرب و الصحراويين و اليهود الخ
تعليق غير لائق
-14
4 - هشام الأحد 14 يناير 2018 - 10:33
اعتقد انه ليست هناك مزايدات بين الدولتين المغربية و الجزائرية حول الأمازيغية...أما بالنسبة للامازيغيين فهم عرق واحد،الاختلاف يكمن في طبيعة الحكم السائد في بلادهم...إلى صاحب التعليق الأول،أتمنى أن تعطيني حقيقة حساب كل من التاريخين الهجري و الميلادي...و هل بداية هذين التقويمين يستند إلى الدقة.و أتمنى ألا تكون متعصبا في إصدار الأحكام و لك الحق في أن تقول ما تريد.
5 - ASSOUKI LE MAURE الأحد 14 يناير 2018 - 10:44
ماسين اغريقي السلوك والمظهر واللسان والامزيغية صناعة مفبركة وحذيثة العهد وليست إفريقية ولم يتعدى بعد ظهورها على ارض المغرب MAROC اكثر من 40 سنة . أين لها من 2968 ؟ التاريخ المذكور بداية استعمار إفريقيا من طرف الانسان الابيض الاوروبي . لا يوجد دليل عل ان قوما ما اسمهم مزيغ جذورهم افريقية عاشوا على ارض Maurétania التاريخية . لا الايبيرومورسيين سمعوا بهذا القوم ولا الفنيقيين تعاملوا معهم .ولا الROMAINS أرخوا لهم ولا VANDALES عاشروهم . ماهي إنجازات مازيغ الاثرية والفنية والثقافية واللسنية والحضارية على ارض MAURES طيلة كل هذا السبات العجيب ؟ كل اللهجات وافدة من شرق قرطاج ومن شمالها وعبر هيسبانيا .الارض لاصحابها Maures الاصليين .
تعليق غير لائق
-23
6 - hassan الأحد 14 يناير 2018 - 12:50
Depuis la création dû couscous .donc a vous de faire le calcule
7 - HAMID الأحد 14 يناير 2018 - 12:53
الجزائر لا تزايد على احد
لا فرق بين الامازيغ والعرب في الجزائر
كلهم جاهدو ستشهدو من اجل استقلال الجزائر
كلهم جاهدو ستشهدو من اجل القضاء على الارهاب
كلهم يحكم الجزائر من هرم السلطة الى الجيش الوطني
في الجزائر لا توجد اقلية تحكم الشعب لانها انزلت من السماء
الجزائر تفتخر بماضيها من يوغرطة الى عبد القادر حتى عميروش.
لا فرق بين الامازيغ والعرب في الجزائر
كلهم جاهدو ستشهدو من اجل استقلال الجزائر
كلهم جاهدو ستشهدو من اجل القضاء على الارهاب
كلهم يحكم الجزائر من هرم السلطة الى الجيش الوطني
في الجزائر لا توجد اقلية تحكم الشعب لانها انزلت من السماء
الجزائر تفتخر بماضيها من يوغرطة الى عبد القادر حتى عميروش.
8 - ياسف الأحد 14 يناير 2018 - 13:34
لا توجد مزيدات بين البلدين بل حصل ارتباك عند الاخوة المغاربة، الحاكم في الجزاءر اتخذ قرارا تارخيا يقوي يخدم و في صالح المجتمع في البلاد و لم يعارضه احد، قرار ترسيم اول السنة الامزغية عيدا و طنيا و انشاء الاكدمية ساري المفعول في الجمهورية الجزاءرية دون غيرها و لم يخص المملكة المغربية، النتيجة ارتياح عام و استحسان الجميع في الجزاءر و ازعاج و ارتباك في المغرب، شكرا هيسبرس،
9 - محمد الأحد 14 يناير 2018 - 13:53
اغلب من فى السلطة فى الجزائر هم امازيغ الجزائر للجميع لا فرق بين الامازيغ والعرب كلنا واحد ابناء الجزائر الحبيبة التى استشهد من اجلها الامازيغ والشوية والطوارق وكل اطياف المجتمع الجزائري
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