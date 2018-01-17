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كُتّاب وآراء
الخبز الثقيل
الأربعاء 17 يناير 2018 - 08:14
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - الوطنية الأربعاء 17 يناير 2018 - 08:37
أصبحت الحياة مضنية والعيش حار كلف عمر مجموعة من النساء عمرهن الله يرحمهم فقط لانهن خرجن لتحصيل لقمة العيش من التهريب متى يتوقف هذا النزيف ؟
2 - هشام الأربعاء 17 يناير 2018 - 08:38
حبذا لو رسم خبرة دائرية الشكل....فيها ثقبة في الوسط.فهي صعبة المنال مثل العجلة تجري....أما "الباكيط " فهو سهل المنال.رحمة الله على الفقيدتين.
3 - المتنبي الأربعاء 17 يناير 2018 - 09:07
في عهد ليس ببعيد قبل ان تتحرر اسبانيا من الحكم الدكتاتوري (فرانكو) كنا نستهزا بهم و اطلقن عليهم اسم : ( اسبانيولي الحازق ) وبعد ان تخلصوا من ذالك الحكم الظالم. ها هم الان احسن حلا منا بكثير .حتى اصبحت النساء المغربيات يغامرن بحياتهن لجلب السلع المهربة من من كنا نسخر منهم. و هاهم ييضحكون على المغربيات ولربما يطلقون عليهن الاسم الذي كنا نردده ( المغربيات الحازقات) و الحكومة المغربية تتفرج عليهن و هن يدسن في شرفهن و حياتهن. ويستنجدن :يا حكومتاه. ولا من مجيب لكن الله يا مغربيات المكافحات من اجل لقمة عيش فاس. سيجل لكم مخرجا، رغم، كيد ذوي القربى.
4 - شوف تشوف الأربعاء 17 يناير 2018 - 10:28
صباحكم سعيد : هل تعلموا ماهي شعارات الحكومة في عامكم الجديد لنتيجة التقشف وتعويم الدرهم نبدأ بوزارة المالية سترفع شعار ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ، وزارة الفلاحة والموارد المائية سيكون شعارها وخلقنا من الماء كل شيئ حي فتيمموا صعيدا طيبا ، وزارة الصحة كل من عليها فان ولا يبقى إلا وجه ربك ذو الجلال ، وزارة النقل والمواصلات والخيل والبغال والحمير لتركبوها ، وزارة التجارة والصناعة وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون ، ووزارة الدفاع فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون ، أما أم الوزارت الداخلية والأوقاف من حسن إسلام المرأ تركه ما لا يعنيه ، ووزارة الثقافة إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب ، أما وزارة الماء والكهرباء سترفع شعار وجعلنا القمر ضياء والشمس نورا
5 - beny abd الأربعاء 17 يناير 2018 - 10:35
que Dieu les aient dans son adrn amine: AHAYAT AL
KHOUBZ AL HAFI
KHOUBZ AL HAFI
6 - وليد الأربعاء 17 يناير 2018 - 14:50
اسبانيا قامت بترسيخ ديموقراطية حقيقية تم فيها فصل السلط بوضوح. وذالك ادى الى اقلاع اقتصادي مبهر حتى اصبحت تحتل الرتبه الرابعة في منطقة الاورو و الخامسة على مستوى الاتحاد الأوروبي باكمله. وتحتل المرتبة الرابع عشر عالميا. اذن لماذا لا نتعلم منها ونحذو حذوها لكي نتقدم ايظا لكي لا نرى هذه المشاهد المؤلمة التي يندى لها الجبين في المعابر مثلا.
والسلام.
والسلام.
7 - عبدو الأربعاء 17 يناير 2018 - 15:06
"لي بغا الحوت يبلل سروالو" .مثل مغربي صادق :لان المنافسة الموجدة , حتى الان , في ميدانيين اثنين : السعاعية والتهريب .واذا زدنا المنافسة التركية فهل من مغيث ..
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