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كُتّاب وآراء
إغراق القفة
الجمعة 19 يناير 2018 - 08:56
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - أمازيغي باعمراني عبدالله الجمعة 19 يناير 2018 - 09:03
القفة وسائقها تعبير مجازي عن الدولة وقبطانها .
2 - شوف تشوف الجمعة 19 يناير 2018 - 13:50
عن إبن خلدون : الملك بالجند، والجند بالمال، والمال بالخراج، والخراج بالعمارة، والعمارة بالعدل، والعدل بإصلاح العامل، وإصلاح العامل بإستقامة الوزراء ? وغير هاذا فهم لا يدفعون أبدا أجور للعبيد ( الموظفين ) ما يكفي ليتحرروا ، فقط ما يكفيهم للبقاء أحياء ، والعودة للعمل !!!
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