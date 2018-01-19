24 ساعة

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال سنة 2018؟

  1. قبل احتفالات "السّْبوعْ" .. طفل مجهول المصير وغامض المستقبل (5.00)

  2. فيدرالية إسبانية تشكو ارتفاع الصادرات المغربية (5.00)

  3. تطبيق رقمي يبلغ عن مخاطر الطريق في المملكة (5.00)

  4. خبير مغربي: الجزائر تلجأ إلى تهمة المخدرات لتشويه سمعة المملكة (5.00)

  5. الإشادة بمناقب طارق السباعي تساير مواراته الثرى في مدينة سلا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | كاريكاتير اليوم | إغراق القفة

إغراق القفة

الجمعة 19 يناير 2018 - 08:56

العثماني وتعويم الدرهم

العثماني وتعويم الدرهم
الخبز الثقيل

الخبز الثقيل
القدرة الشرائية

القدرة الشرائية
مزايدات أمازيغية

مزايدات أمازيغية
حلم المعيشة

حلم المعيشة
شهادات للبيع

شهادات للبيع
Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - أمازيغي باعمراني عبدالله الجمعة 19 يناير 2018 - 09:03
القفة وسائقها تعبير مجازي عن الدولة وقبطانها .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
2 - شوف تشوف الجمعة 19 يناير 2018 - 13:50
عن إبن خلدون : الملك بالجند، والجند بالمال، والمال بالخراج، والخراج بالعمارة، والعمارة بالعدل، والعدل بإصلاح العامل، وإصلاح العامل بإستقامة الوزراء ? وغير هاذا فهم لا يدفعون أبدا أجور للعبيد ( الموظفين ) ما يكفي ليتحرروا ، فقط ما يكفيهم للبقاء أحياء ، والعودة للعمل !!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.