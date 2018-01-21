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الرئيسية | كاريكاتير اليوم | البوطاغاز

البوطاغاز

الأحد 21 يناير 2018 - 07:48

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - عبدالله فاس ا الأحد 21 يناير 2018 - 09:58
ربما ربة ضرة نافعة هدا ما نطق به سهمكم والله أعلم
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-16
2 - منار الأحد 21 يناير 2018 - 10:23
ياكما غادي يزيدو بثمن البوطا؟؟؟ايلا داروها الله يزيد لهم لعذاب
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32
3 - moha الأحد 21 يناير 2018 - 10:23
فكرني فمحمدالذرة إلاعقلتو عليه الله معاك أفقيرر
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36
4 - حسيمي من هولندا الأحد 21 يناير 2018 - 11:23
بوعلي..
كاريكاتير يستحق التقدير كل التقدير. أتمنى لك مزيدا من التألق.
صورة معبرة للغاية، لعلها تجد أعينا ترى لأن الآذان صمت (بضم الصاد و الشدة مع النصبة على الميم) منذ زمن بعيد.
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22
5 - الهاشمي الأحد 21 يناير 2018 - 11:35
لقد تم التلاعب في وزن البوطة في عهد بن كيران، ويستمر مسلسل النصب والإحتيال على المواطن، أي أن رفع الدعم عن هذه المادة جاء رغما عنكم ولكن عن طريق التدليس والمكر، لا مصداقية ولا أخلاق لكم الكل يريد الإغتناء.
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18
6 - عبدللسلام الأحد 21 يناير 2018 - 11:57
كان.على.داك.الوزر.لدي.كان.يدردر.علبت.السكر.
في.البرلمان.
انيءتي.ببوطة.ويدردر.غازها.علي.برلمانيه.
الدين.كان.يعطي.ضرسه.الباءخ.لهم
موسيو.الدردار.وزير.لاشيء
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-2
7 - كونيتو الأحد 21 يناير 2018 - 12:29
ماتقيس بوطي .غاتفركع اعليك.ماتقيس بوطي الله يفركعها اعليك. ماتقيس بوطي هي اسباب اخلاكم.ان شاء الله
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6
8 - mmm الأحد 21 يناير 2018 - 13:53
C'est les conséquences du dirham et ce n'est pas fini ce n'est que le commencement
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1
9 - برافووو الأحد 21 يناير 2018 - 14:05
بوعلي برافووووووو . لك مني كل التقدير والاحترام
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4
10 - tarik الأحد 21 يناير 2018 - 15:26
للاسف الشديد سيتم الزيادة في ثمن البوطة ابتداء من الاسبوع المقبل لتصل الى 75 درهم للقنينة
اين خطة دعم الفقراء
لمادا الزيادة في ثمن البوطة رغم ان المغرب يعيش حاليا في ظرف اقتصادي جيد
لا حول ولا قوة الا بالله يجب على الشعب المغربي ان يثور في وجه هؤلاء الدين يهدفون الى تفقير الشعب المغربي
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