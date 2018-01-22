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كُتّاب وآراء
الخبز
الاثنين 22 يناير 2018 - 08:26
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - الخبز الحافي الاثنين 22 يناير 2018 - 08:33
حقيقة الطروف المعيشية الصعبة شكرا على هادا الكاريكاتير لي هو المغرب تاع الصح في اجمل بلاد في العالم
2 - بعيدا عن الهامش الاثنين 22 يناير 2018 - 10:34
اليوم(2018/01/22) توفي رجل في الثلاثنيات من عمره أمام ناظري في معبر مليلية المحتلة حيث كان ذاهبا للعمل ( التهريب المعيشي) و ليجلب لأبنانه هذا التمساح الذي اخده الى دار البقاء، وكما العادة كل يوم نفقد اخا او اختا او ابا او أما من ابناء وطننا الجريح لا إلاه الا الله
3 - حلالة 59 الاثنين 22 يناير 2018 - 10:42
نعم أصبح الخبز يأكل الآكل. هذا من شدة غلاء المعيشة. و إذا تأملت جيدا ستلاحظ هزالة جسم المواطن البسيط المتحمل لمسؤولية أسرته. لاحظ هذا. ستدرك بأن الخبز أصبح يأكل المواطن البسيط كما جاء به صاحب الكاريكاتير
4 - عبدالسلام الاثنين 22 يناير 2018 - 14:37
الكركتور.فعلا.معبىر.لاكن.نتمنى.التمساح.ان.
يلتهم.من.تسبب.في.هادا.الغلاء.
يلتهم.من.تسبب.في.هادا.الغلاء.
5 - زغليل الاثنين 22 يناير 2018 - 14:49
كاريكاتير معبر .المعيشة وﻻت تمساح . سولوا بنكيران راه هو اللي روضوا !!!
6 - النرويجي الأسمر الاثنين 22 يناير 2018 - 17:10
تمساح الخبز
+
عفريت فاتورتي الماء و الكهرباء
+
غول قنينة الغاز
+
مخلوقات مخيفة أخرى يختص كل واحد منها بجانب معين من المعيش اليومي للمواطن
=
الفردوس المغربي.
+
عفريت فاتورتي الماء و الكهرباء
+
غول قنينة الغاز
+
مخلوقات مخيفة أخرى يختص كل واحد منها بجانب معين من المعيش اليومي للمواطن
=
الفردوس المغربي.
7 - التمساح الاصلع . الاثنين 22 يناير 2018 - 17:52
تمساح من التماسيح التى عفى عنها كران المطرود . وجاد وساير وافتعل مع العفو حسي مسي المنصب . كانا الاتنين يرددان في البرلمان . الله يعفو ويتوب… .. اجي نقوليك هداك… .!!!!"
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