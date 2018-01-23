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كُتّاب وآراء
الهاوية
الثلاثاء 23 يناير 2018 - 08:44
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - شوف تشوف الثلاثاء 23 يناير 2018 - 09:25
السلطة لا تغير الأشخاص هي فقط تكشفهم عن حقيقتهم
2 - حمزة الثلاثاء 23 يناير 2018 - 09:40
إن شاء الله هاد هو مصيره. والله إلى كان كل المغاربة عندهم أمل في العدالة و التنمية ولكن مني جاو للحكم والمغاربة يعانون من الغلاء
3 - شوف تشوف الثلاثاء 23 يناير 2018 - 10:15
لم نكن في الماضي مهتمين بالسياسة أو متشبعين بها فعشنا البساطة والرخاء واليوم نبكي حظنا التعس على موت المرحوم الحسن الثاني لقد كان رحيما بشعبه ?
4 - فاق الثلاثاء 23 يناير 2018 - 12:11
هؤلاء يسترجع ما نهب من أموال من طرف مسؤولين على حساب المواطنين ذون معاقبة ناديها الأصليين
5 - kjkjkjkj الثلاثاء 23 يناير 2018 - 13:21
تحية كبيرة للفنان المبدع صاحب الكاريكاتير
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