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هل تؤيد (ين) قرار تعويم الدرهم المغربي؟

  1. حقوقيون يدعون إلى النهوض بنظام الكفالة لصد التخلي عن الأطفال‎ (5.00)

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الرئيسية | كاريكاتير اليوم | دافوس

دافوس

الجمعة 26 يناير 2018 - 07:06

الدرهم الخفيف

الدرهم الخفيف
تعديل ذكوري

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الهاوية

الهاوية
الخبز

الخبز
البوطاغاز

البوطاغاز
إغراق القفة

إغراق القفة
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