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كُتّاب وآراء
عقدة القفّة
الاثنين 05 فبراير 2018 - 07:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - مجد الاثنين 05 فبراير 2018 - 08:15
و متى سنبقى متفرجين على ناهبي المال العام والمفسدين. القفة عند امتلاءها بالخيرات و تخزينها بثلاجة فهي شفاء. أما فراغها فيفرق زوج عن زوجته ودوامة نفسية ف تفكير لإمتلاءها بالحلال. القفة تسعد ناس و تدمر ناس. القفة المجانية تسكت ناس وتغضب ناس.......
2 - مولاة لحريرة الاثنين 05 فبراير 2018 - 08:46
حضي راسك لا يفوزو بيك القومان يا فلان. منين لمخزن ولا كيدي لمواطن كروستو وحمارو. بحال والو يدي ليه حتا لقفة لخاوية.
3 - الوطنية الاثنين 05 فبراير 2018 - 09:42
تعويم الدرهم خدم مروجي الاموال بالاقتصاد او عن طريق النهب مما سيؤثر سلبا على قفة المواطن التي يتظل فارغة ما مادامت الاسعار ملتهبة
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