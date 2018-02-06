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كُتّاب وآراء
ضحايا الثلوج
الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 08:01
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - حضي راسك من السميقلي! الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 08:16
شكون حاس بالمزود غير المضروب بيه .
2 - المذنب الضعيف الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 09:10
شكرا جزيلا سي بوعلي
فأنت دائما تبدعنا
فأنت دائما تبدعنا
3 - عين تبكي عليك يا وطني الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 11:08
هادي خاصها تضاف للثمار السياسية والاقتصادية بعد انضمام المغرب للاتحاد الافريقي ، من رأس العين واكبر مسؤول البلاد وانجازاتها الى اصغر مسئول ماشي العثماني بوحدو وحكومته
4 - شوف تشوف الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 11:18
قبيل الإنتخابات المقبلة سنعمل بنفس المقولة حفاظا على كرامتنا وعدم الإدلاء بأصواتنا لكي لا نتحمل مسؤولية أي كان أمام الله. ولأنكم أكبر من مفهوم الكلمة ومصدرها بمن يمليكم علينا بقهرنا فممنوع الإزعاج
5 - ﻻزم زغلووول الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 11:35
كلشي كيتخبا من الثلج غير المواطن الضعيف كيبقا فالعراء..... شكرا الفنان بوعلي الذي يتابع نبض المجتمع.
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