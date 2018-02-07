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كُتّاب وآراء
اقتطاعات التقاعد
الأربعاء 07 فبراير 2018 - 08:07
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - كوثر الأربعاء 07 فبراير 2018 - 10:51
كان من المفروض أن يتم البحث عن من أفرغ الصندوق ومحاسبته لكن الحكومة غير منصفة تلجأ دائما الى الحلقة الضغيفة في السلسلة لتعميق أزماتها المادية الله بما تعملون عليم وشاهد
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