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اقتطاعات التقاعد

الأربعاء 07 فبراير 2018 - 08:07

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1 - كوثر الأربعاء 07 فبراير 2018 - 10:51
كان من المفروض أن يتم البحث عن من أفرغ الصندوق ومحاسبته لكن الحكومة غير منصفة تلجأ دائما الى الحلقة الضغيفة في السلسلة لتعميق أزماتها المادية الله بما تعملون عليم وشاهد
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