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الرئيسية | كاريكاتير اليوم | محنة المعيشة

محنة المعيشة

الخميس 08 فبراير 2018 - 06:38

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - tazlagout الخميس 08 فبراير 2018 - 07:52
تحية كبيرة واحترام وتقدير للفنان الكاريكاتيرست .
مواضيع فالمستوى .
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2
2 - المذنب الضعيف الخميس 08 فبراير 2018 - 08:23
اللهم الطف بك يا مسكين
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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1
3 - حلالة 59 الخميس 08 فبراير 2018 - 09:36
الحكومة تهدد المواطن البسيط بسلاح جديد مصنوع من مادة الدقيق و صممه المهندس أخنوش .بكل كاريزما و ديناميكية. حتى يصفد المواطن و ينبطح أرضا
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