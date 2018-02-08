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كُتّاب وآراء
محنة المعيشة
الخميس 08 فبراير 2018 - 06:38
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - tazlagout الخميس 08 فبراير 2018 - 07:52
تحية كبيرة واحترام وتقدير للفنان الكاريكاتيرست .
مواضيع فالمستوى .
مواضيع فالمستوى .
2 - المذنب الضعيف الخميس 08 فبراير 2018 - 08:23
اللهم الطف بك يا مسكين
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
3 - حلالة 59 الخميس 08 فبراير 2018 - 09:36
الحكومة تهدد المواطن البسيط بسلاح جديد مصنوع من مادة الدقيق و صممه المهندس أخنوش .بكل كاريزما و ديناميكية. حتى يصفد المواطن و ينبطح أرضا
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