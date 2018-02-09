24 ساعة
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
هل تؤيد (ين) قرار تعويم الدرهم المغربي؟
- الثلوج تدفع مديرية التعليم بأكادير إلى تفعيل اليقظة
- توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الجمعة
- الملك يهنئ نينيستو بإعادة انتخابه رئيسا لفنلندا
- "مرصد الشمال" يندد بترحيل مهاجرين إلى المغرب
- الصناعة التقليدية المغربية تحظى بإقبال في نيودلهي
هذه حصيلة عمل مفوضية شؤون اللاجئين بالمغرب في عام واحد (5.00)
اليوسفي يبوح بأسرار التناوب التوافقي والمفاوضات مع الحسن الثاني (5.00)
- وزراء "الأحرار" يقاطعون مجلس الحكومة ردا على تصريحات بنكيران - (108)
- اليوسفي يبوح بأسرار التناوب التوافقي والمفاوضات مع الحسن الثاني - (61)
- تسريب صور زوجة اعمراشا يثير غضب الزفزافي وسط محكمة البيضاء - (54)
- الحكومة المغربية تنفي وجود مفاوضات مباشرة مع البوليساريو - (52)
- نشطاء مغاربة يطالبون بتجريم التمييز على أساس الميول الجنسية - (32)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
القاتل الصامت
الجمعة 09 فبراير 2018 - 05:26
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - Amazighi الجمعة 09 فبراير 2018 - 06:04
غاز البوتان يتسرب الى الرءتين و الى الدم و يقوم بلف حول الكريات الحمراء و يمنع الكريات الحمراء بحمل الاكسجين و يصبح جسم الانسان ازرق و اخضر حسب حجم الغاز في الدم ...السخنات الاتوماتيكية التي تعتمد على فتح الغاز باستعمال ضغط الماء على المفك للغاز من اخطر السخنات حيث يتسرب الغاز الى الماء و ينتقل الى غرفة الرشاشة و من ثم تبداء الجريمة الساكتة..هناك منبهات تنذر بوجود الغاز في المكان ..هناك اليات تقوم باشعال السخانة دون استعمال الصغط الماءي،..هناك اليات تقون بقفل الغاز عند غياب الشعلة ..و كلها اليات للسلامة. وهذه الاجهزة توجد بامريكا و المانيا و تكلف ثمن وتركيبها على يد متخصص بالسخانات يتم تكوينه من طرف الشركة المصنعة للسخانات ..لتفاذي كل المشاكل ،يجب عدم استعمال سخانات من صنع صيني.. ..شراء سخانات لا تستعمل الضغط الماءي لفك الغاز ....وان تكون هناك نافذتين في مكان السخانة ،نافذة من الاسفل و نافذة في الاعلى.
2 - farid الجمعة 09 فبراير 2018 - 11:26
اول مرة اشاهد سخان كهربائي يشتغل بغاز البوتان
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2