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الرئيسية | كاريكاتير اليوم | القاتل الصامت

القاتل الصامت

الجمعة 09 فبراير 2018 - 05:26

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Amazighi الجمعة 09 فبراير 2018 - 06:04
غاز البوتان يتسرب الى الرءتين و الى الدم و يقوم بلف حول الكريات الحمراء و يمنع الكريات الحمراء بحمل الاكسجين و يصبح جسم الانسان ازرق و اخضر حسب حجم الغاز في الدم ...السخنات الاتوماتيكية التي تعتمد على فتح الغاز باستعمال ضغط الماء على المفك للغاز من اخطر السخنات حيث يتسرب الغاز الى الماء و ينتقل الى غرفة الرشاشة و من ثم تبداء الجريمة الساكتة..هناك منبهات تنذر بوجود الغاز في المكان ..هناك اليات تقوم باشعال السخانة دون استعمال الصغط الماءي،..هناك اليات تقون بقفل الغاز عند غياب الشعلة ..و كلها اليات للسلامة. وهذه الاجهزة توجد بامريكا و المانيا و تكلف ثمن وتركيبها على يد متخصص بالسخانات يتم تكوينه من طرف الشركة المصنعة للسخانات ..لتفاذي كل المشاكل ،يجب عدم استعمال سخانات من صنع صيني.. ..شراء سخانات لا تستعمل الضغط الماءي لفك الغاز ....وان تكون هناك نافذتين في مكان السخانة ،نافذة من الاسفل و نافذة في الاعلى.
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2 - farid الجمعة 09 فبراير 2018 - 11:26
اول مرة اشاهد سخان كهربائي يشتغل بغاز البوتان
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