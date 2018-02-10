ارتفاع الأسعار

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السبت 10 فبراير 2018 - 08:26

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - شوف تشوف السبت 10 فبراير 2018 - 09:11
نتسائل لما هاذا الغلاء والأمر بسيط للغاية توجد في المغرب شركة واحدة ومعروفة بإسم ( أونا ) وتنضوي تحت إسمها مجموعة شركات مغربية كالمعادن والمعروفة بأين الثروة سنترال ليتيير لوسيوز كريسطاب 2M أسواق مرجان وأسيما شركة السكر المعروفة بكوسيمار شركة الوطنية الشاي والمياه المعدنية وتستحود على كل مداخيل الشعب يعني هي ألي كتبيع ووووو اللائحة وهاد الأخطبوط التجاري هو ألي كيبيع معانا ويشيري وحالبنا مزيان ومكاين غير العصير وحنا عطيينها غير لبكا وتنقولوا هاد الغلاء منين جاي واش معرفتوش منين جاي وراكم ظالمين هاد الحكومة مسكينة والناس راه خدامين حتى بكونطرا بحال يلا مسخرين باش يطحنونا ويستافدوا صافي هادي هي السياسة ديال لبلاد .
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2 - العلمي السبت 10 فبراير 2018 - 10:42
انطلاقة صاروخية للاسعار و بالخصوص المواد. الغذائية، هل هي انطلاقة ظرفية ام مستمرة.؟ في اعتقادي انها نتيجة احوال الطقس في هاذه الفترة. مع نزول الثلوج بكثرة و في جل المناطق.. وبعد تحسن الجو ستنخفض اسعار المواد الغذائية ان شاء الله. واني متفائل.
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3 - حلالة 59 السبت 10 فبراير 2018 - 10:52
و هذا الغلاء الذي أصبح يخنق المواطن ما هو إلا انتقام ممن لم يصوت لهم الشعب منذ سنين خلت. لأنهم مرفوضون. و مفتاحهم هو المحروقات التي بين أيدي منقذهم. فبفظله أصبح غلاء المعيشة في تصاعد.و تنصلوا من وطنيتهم
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