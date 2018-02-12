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الرئيسية | كاريكاتير اليوم | الخبز الأزرق

الخبز الأزرق

الاثنين 12 فبراير 2018 - 08:31

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - احمد الاثنين 12 فبراير 2018 - 09:01
تحية وتقدير لهدا الرسام على هده الفكرة المعبرة في وقتها وزمانها
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13
2 - شوف تشوف الاثنين 12 فبراير 2018 - 09:43
ثقب الأرض وطبقة الأوزون البورجوازية : هاذا لا يفرق بين الغول البنفسجي والخبز الأزرق والمخزن الأسود والشعب الحافي ثلات مكونات لم يجتمع فيهما كل ما هو إجتماعي. لنفهم بأن الإنسان المغربي أصبح غريب الدار. والدولة تملصت من مسؤولية الفرد والمجتمع . فالمملكة أصبحت علامة تجارية والفرد المغربي يعتبر ماركة ضاربة في عمق البيزنيس ولهاذا تبيعنا كل شيئ حتى الوهم له ثمن والحلم ثمن والسراب ثمن. فعندما تفكر بقطع الطريق فأنت مجبر لتأدي 25 درهم كثمن لوجودك فوق أرض ليس لك فيها حق ولا تمشوا فيها مختالين متبخترين. وعندما تنتحر أو تحترق أو تموت على جنبات الطريق فأنت تكلف الدولة الشيئ الكثير وهي تحرك أسطول أعوانها لجمع أشلائك. رجاءا موثوا في منازلكم بأنفة وعزة فكرامتكم تمس صندوق الدولة وميزانية الحكومة .. شعب أصبح كاره للصدقات تحت الضغط وصدمة الأزمات !!
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5
3 - moi-meme الاثنين 12 فبراير 2018 - 13:36
Tout simplement génial. Bravo l artiste
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