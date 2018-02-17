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كُتّاب وآراء
إنعاش الكتاب
السبت 17 فبراير 2018 - 08:35
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - ماغوكان السبت 17 فبراير 2018 - 09:46
السﻻم عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا المعرض للكتاب هدفه الحقيقي هو التعريف بالكتب الجديدة والتعريف بالمؤلف والكاتب وتحبيب الناس في المطالعة. هناك أشباح وجواسيس في كواليس المعرض . مثل : البوليساريو والجزائر و داعش وإزدراء اﻷديان .
2 - متأمل السبت 17 فبراير 2018 - 10:04
الكتاب أصبح مهجورا بسبب عدم اهتمام الشباب بالثقافة والعلم فالكتاب به يبدع العلماء في كل المجالات ويكون
ثورة ضد التخلف والإستبداد ويؤسس لجيل حضاري واعي بمسؤوليته إتجاه وطنه ومواطنيه فهيا بنا لنصطلح مع الكتاب ليكون لنا مستقبلا زاهرا ومشرقا.
ثورة ضد التخلف والإستبداد ويؤسس لجيل حضاري واعي بمسؤوليته إتجاه وطنه ومواطنيه فهيا بنا لنصطلح مع الكتاب ليكون لنا مستقبلا زاهرا ومشرقا.
3 - قارئ السبت 17 فبراير 2018 - 12:55
مع الأسف دائما يتم وضع المعرض على سكة خارج سكة العطلة ...متى يتم التنسيق بين وزارة التعليم ووزارة الثقافة لبرمجة المعرض الكتاب في العطلة
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