24 ساعة

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. رياح السياسة و"مؤامرات" الجيران تطفئ شمعة الاتحاد المغاربي (5.00)

  2. المغرب يتصدر ارتفاع أداء "رونو" في قارة إفريقيا (5.00)

  3. الإسعاف الجوي ينقل حبلى من وزان إلى شفشاون (5.00)

  4. "مؤشر الانفتاح" يضع ميزانية المغرب في المرتبة الـ58 عالميا (5.00)

  5. ازدراء الأديان وبتر الصحراء يستنفران وزارة الثقافة في الدار البيضاء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | كاريكاتير اليوم | إنعاش الكتاب

إنعاش الكتاب

السبت 17 فبراير 2018 - 08:35

حفار الخبز

حفار الخبز
عيد الحب

عيد الحب
الصحافة والسلطة

الصحافة والسلطة
إضراب الأطباء

إضراب الأطباء
الخبز الأزرق

الخبز الأزرق
الحطب أولا

الحطب أولا
Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - ماغوكان السبت 17 فبراير 2018 - 09:46
السﻻم عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا المعرض للكتاب هدفه الحقيقي هو التعريف بالكتب الجديدة والتعريف بالمؤلف والكاتب وتحبيب الناس في المطالعة. هناك أشباح وجواسيس في كواليس المعرض . مثل : البوليساريو والجزائر و داعش وإزدراء اﻷديان .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
2 - متأمل السبت 17 فبراير 2018 - 10:04
الكتاب أصبح مهجورا بسبب عدم اهتمام الشباب بالثقافة والعلم فالكتاب به يبدع العلماء في كل المجالات ويكون
ثورة ضد التخلف والإستبداد ويؤسس لجيل حضاري واعي بمسؤوليته إتجاه وطنه ومواطنيه فهيا بنا لنصطلح مع الكتاب ليكون لنا مستقبلا زاهرا ومشرقا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
3 - قارئ السبت 17 فبراير 2018 - 12:55
مع الأسف دائما يتم وضع المعرض على سكة خارج سكة العطلة ...متى يتم التنسيق بين وزارة التعليم ووزارة الثقافة لبرمجة المعرض الكتاب في العطلة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.