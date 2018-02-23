24 ساعة
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟
- الكيان السياسي هو عمقه الأخلاقي
- خالص جلبي يسلط الضوء على عتمة "عصر الظلمات العربي"
- مبروكي: مصالحة التعليم مع "الدارجة" تحقق توزان المجتمع المغربي
- الماء في تاكونيت .. كنز مفقود وحرمان مولود
- محكمة أوروبية تتهم بولندا بانتهاك جودة الهواء
بلقاضي: الانسجام الحكومي بين التعاقد السياسي والرادع القانوني (5.00)
- حقوقيات: إشارة ملكية لتعديل مدونة الأسرة وإقرار المساواة في الإرث - (185)
- السكتاوي: المغاربة لن يعترضوا على حقّ الحرية الفردية للمِثليين - (146)
- مبروكي: مصالحة التعليم مع "الدارجة" تحقق توزان المجتمع المغربي - (85)
- تسليم سعيد شعو إلى السلطات المغربية .. قضاء هولندا يرفض الاستجابة - (84)
- مسؤول حكومي يرصد تناقضات هولندا حول تسليم شعو للمغرب - (45)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ميثاق الأغلبية
الجمعة 23 فبراير 2018 - 07:07
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - مجد الجمعة 23 فبراير 2018 - 10:46
حذاء إيطالي جميل يلبسه سوى الأغنياء و الاقوياء و أصحاب المشاريع و الشركات و التجار
أما قبعة الفقيه تحمل قنديل قديم و جلباب جحا ما عليه سوى الطاعة و تتبع خطوات الحذاء و
رأسماله (جحا) سوى اللسان و المراوغات و البلبلة و ..........
أما قبعة الفقيه تحمل قنديل قديم و جلباب جحا ما عليه سوى الطاعة و تتبع خطوات الحذاء و
رأسماله (جحا) سوى اللسان و المراوغات و البلبلة و ..........
2 - ديما محمد من سلا الجمعة 23 فبراير 2018 - 12:26
شكرا جزيلا لكم كلكم جميعا . اشربوا نخبكم .لنا الله احكم الحاكمين..!!
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2