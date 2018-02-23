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ميثاق الأغلبية

الجمعة 23 فبراير 2018 - 07:07

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - مجد الجمعة 23 فبراير 2018 - 10:46
حذاء إيطالي جميل يلبسه سوى الأغنياء و الاقوياء و أصحاب المشاريع و الشركات و التجار
أما قبعة الفقيه تحمل قنديل قديم و جلباب جحا ما عليه سوى الطاعة و تتبع خطوات الحذاء و
رأسماله (جحا) سوى اللسان و المراوغات و البلبلة و ..........
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2
2 - ديما محمد من سلا الجمعة 23 فبراير 2018 - 12:26
شكرا جزيلا لكم كلكم جميعا . اشربوا نخبكم .لنا الله احكم الحاكمين..!!
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