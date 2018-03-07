24 ساعة

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. وزارة التجهيز تبحث عن مستثمرين للتنقيب عن "غاسول ميسور" (5.00)

  2. "أساتذة مرسبون" يعودون إلى الشارع لمحاسبة بنكيران ولفتيت (5.00)

  3. "تازة الممر والمستقر..." (5.00)

  4. جيش أمريكا يقر بإساءة معاملة "كلاب الحرب" (5.00)

  5. لقجع يعلن دَعم المغرب لتنظيم "كأس إفريقيا 2019" بالكاميرون (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | كاريكاتير اليوم | فساد صحي

فساد صحي

الأربعاء 07 مارس 2018 - 08:12

الحوار الاجتماعي

الحوار الاجتماعي
مدفع المصباح

مدفع المصباح
ميثاق الأغلبية

ميثاق الأغلبية
الرميد وحقوق الإنسان

الرميد وحقوق الإنسان
الملح على الجرح

الملح على الجرح
ما بعد الإجازة

ما بعد الإجازة
Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - مغربي حر من بلجيكا الأربعاء 07 مارس 2018 - 08:38
الفساد والرشوة متفشيان في جميع الميادين، في المستشفيات، في المختبرات، في الإدارات العمومية، في المحاكم، في مراكز الشرطة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.