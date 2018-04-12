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كُتّاب وآراء
فتيل الحرب
الخميس 12 أبريل 2018 - 08:40
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - ملاحظ الخميس 12 أبريل 2018 - 08:58
مكاين لا حرب ولا هم يحزنون مجرد زوبعة في فنجان من طرف الاعلام المغربي قبل صدور القرار الدولي حول الصحراء نهاية الشهر من اجل جص نبض مواقف دول مجلس الامن حول الصراع لهدا سيخف تيرموماتر الحرب وسيوضع فالثلاجةحتي فيفري من السنة القادم من اجل شحن الهمم بالوطنية و العدو الخارجي مع اقتراب انعقاد مجلس الامن وهكدا
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