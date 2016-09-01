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كُتّاب وآراء
مقاطع ومقطوع
الخميس 17 ماي 2018 - 07:52
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - men allemania الخميس 17 ماي 2018 - 08:06
هههه ، كاريكاتور جميل يدل على ان هناك حس في الإبداع ...اعجبني !!! احسنت واصل
رمضان مبارك سعيد
رمضان مبارك سعيد
2 - Deutschland الخميس 17 ماي 2018 - 08:14
كاين لي قاطع ...وكاين لي مقاطع ....وكاين لي مقطع معندو عشاء ليلة
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