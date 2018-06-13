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كُتّاب وآراء

الرئيسية | كاريكاتير اليوم | نهاية حلم

نهاية حلم

الأربعاء 13 يونيو 2018 - 17:09

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - غوبر حميد الأربعاء 13 يونيو 2018 - 17:19
نهاية مغامرة !!!اش من حلم عند أغلبية الشعب في السهول والجبال والمناطق الهامشية !!
لابد من الاعتراف بالحقيقة المرة الذي يوجد عليها البلد من حيث مستوى التنمية البشرية والتطور والتقدم فالبلد يوجد في الموخرة وغارق في الديون واغلب القطاعات فاشلة بالاضافة الى انهيار منظومة القضاء وانعدام المساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية الحقيقية .
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8
2 - امين مغربي الأربعاء 13 يونيو 2018 - 17:20
يجب علينا ان نتعلم من هذه الدروس بأن نصلح جميع القطاعات ونعترف اننا دولة فقيرة جدا من كل النواحي . كفانا من الكذب على انفسنا
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14
3 - محمد الأربعاء 13 يونيو 2018 - 17:21
صدمت لنتيجة التصويت و ادركت معها إدراكا تاما انه على المغاربة ان ينهضوا من هذه الكبوة و الالتفات الى المشاكل الحقيقية و المتفاقمة و يعملوا على تطوير تعليمهم و صحتهم و حرياتهم
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6
4 - محمد الأربعاء 13 يونيو 2018 - 17:22
نعم نهاية حلم هذا يعني انا كنا على يقين بأننا لن ولن نستطيع تنظيم كاس العالم ، أتمنى أن تصرف الأموال التي كانت ستصرف في كأس العالم إلى النهوض في بناء البنى التحتية وإنشاء مستشفيات وكل ما وعدتم به لجنة تاسك فوكس حتى لا يبقى كل ما قدمتموه خبرا على ورق
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7
5 - بنادم الأربعاء 13 يونيو 2018 - 17:22
نهاية كابوس والحمد لله ...رب ضارة نافعه...المغرب الرسمي لم يكن في يوم من الايام جاد في العمل على تقدم العباد والبلاد بل فقط يراوغ و ويخذر ويتلاعب عندما عرفت عن موضوع سرغينه تيقنت ان المغرب مزال يعيس في عهد الحمايه
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6
6 - شقيف الأربعاء 13 يونيو 2018 - 17:23
و الله عندكم الحق، راه كان حلم. أما الحقيقة فهي ملاعب أمريكا و فنادقها و طرقاتها. مسؤولونا و حكامنا متهورون لا يعرفون واقع البلاد، أو انهم يعرفوه و يتجاهلوه. البرازيل دولة نامية و قوية ووجدت صعوبات في التنظيم. كاس العالم تحتاج الكتاف ماشي اللسان و الجبهة
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8
7 - Dali الأربعاء 13 يونيو 2018 - 17:25
كنا نطمع في لجم المسؤولين عبر مشاريع تنموية صريحه وواضحة مع مراقبة الفيفا لكن الغالب الله
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8 - طارق الأربعاء 13 يونيو 2018 - 17:25
الحمد لله كنعتارفو بأنه حلم ماشي حقيقة
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9 - باحث عن الحقيقة الأربعاء 13 يونيو 2018 - 17:25
من حلم بان المغرب قد يفوز بالتنظيم ... فمسكين قد كان فقط يحلم . ولا يحلم في هذا البلد سوى الحمقى والضعفاء
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10 - امين الأربعاء 13 يونيو 2018 - 17:28
لم ينته الحلم فحلمنا اكبر حلمنا ان نرى مغربا متطورا من بنيته التحتية لحقوق الانسان والمواطن لقضاءه للقضاء على الفساد مغربا يعتز بمواطنيه لجودة التعليم لاقتصاد قوي لتنمية طموحة و رفاهية المواطنين ،
فهل من ملف يحقق ذلك ؟
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11 - متقيش بلادي الأربعاء 13 يونيو 2018 - 17:30
اللهم اجعل لنا فيه الخير
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