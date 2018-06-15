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كُتّاب وآراء
خسارة السعودية
الجمعة 15 يونيو 2018 - 09:53
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
1 - ربيع الجمعة 15 يونيو 2018 - 10:09
السعودية تستحق ذالك لأنه منتخب ليست له قدرات للعب كأس العالم مم يدفعنا أن نتسائل كيف وصلت السعودية للمونديال ؟
2 - TEACHER الجمعة 15 يونيو 2018 - 10:20
برافو الدب الروسي لأنه يعلم أن فرائض الإسلام خمسة هههههه السعودية اختارت خندقها و هزيمتها المدوية في الرياضة ما هي إلا بداية الهزائم في جميع المجالات لأن ما كل شيء يشترى !!!
3 - NOUMRI الجمعة 15 يونيو 2018 - 10:20
الدب الروسي يبتلع بوكرش القريشي السعودي هنيئا له و العكوبة للفرعون المصري يواصل الحفلة و يختمها البراغواي
5 - خمسة و خميس الجمعة 15 يونيو 2018 - 10:30
5 أهداف يوم الخميس تذكرهم بأركان الإسلام الخمسة
6 - الشرقي الجمعة 15 يونيو 2018 - 10:32
اضن ان المتخب السعودي سيكون الفريق الوحيد الذي سيخرج من البطوله باكثر هزيمه .نيه المغاربه هزمت شيطنه السوادعه .شكرا روسيا على رد الاعتبار السريع جدا .
7 - الشلح الجمعة 15 يونيو 2018 - 10:32
كاريكاتير جميل و معبر، هادو غير صاطوا عليهم 5-0
8 - habboooob الجمعة 15 يونيو 2018 - 10:34
الحمد الله على خسارة قرايش
allez dégage
allez dégage
9 - hamid الجمعة 15 يونيو 2018 - 10:37
اللهم لا شماته... المغرب دفع ثمن دعمه لقطر و الأعراب أشد كفرا و نفاقا.
شكرا للجزائر الشقيقة و فلسطين المحتله واليمن الجريح و ليبيا المشتتة و سوريا المكلومة و قطر المحاصرة و اخواننا في عمان و الجارة موريتنيا و تونس الخضراء و كل من دعمنا من قريب أو بعيد.
شكرا للجزائر الشقيقة و فلسطين المحتله واليمن الجريح و ليبيا المشتتة و سوريا المكلومة و قطر المحاصرة و اخواننا في عمان و الجارة موريتنيا و تونس الخضراء و كل من دعمنا من قريب أو بعيد.
10 - meme الجمعة 15 يونيو 2018 - 10:45
حكومه العثماني لم تجد لحد الان موضوعا يلهي المغاربه عن المقاطعة و عن المخسورات التي خسرت و هم كانوا يعرفون ان امريكا حلت الفيفا و ادخلت السجن من ادخلت و اقالت بلاطيييير من منصبه حتئ تفوز بالتنظيم و في الاخير دوزو للمغرب الضحك علئ الدقون انتهئ سالا و لا زلنا مقاطعووووووون
11 - مغربي. .. الجمعة 15 يونيو 2018 - 10:51
روسيا ذكرت السعودية باركان الإسلام 5ل0 لأنهم طغوا
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