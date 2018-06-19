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بعد فشله في نيل شرف تنظيم مونديال 2026 .. هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2030؟

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كُتّاب وآراء

الرئيسية | كاريكاتير اليوم | الكرة والقفة

الكرة والقفة

الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 16:19

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - سلام الصويري الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 16:32
ميدان الكرة اصبح قطاعا خاص بالدولة العميقة مثله مثل قطاع استراتيجي يستحوذ عليه المخزن وذلك لأسباب سياسية لما له من دور التنويم وتحويل الرأي العام وقد اصبح يلتهم الملايير بدون محاسبة ولا مساءلة
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