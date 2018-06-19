24 ساعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
بعد فشله في نيل شرف تنظيم مونديال 2026 .. هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2030؟
- كنز بولمان
- الكولومبي سانشيز يحصل على أول بطاقة حمراء في المونديال
- كولومبيا بعشرة لاعبين تسقط أمام "الساموراي" الياباني في المونديال
- خمس ملاحظات في النقاش الدستوري حول إقالة الملك للحكومة
- الغش يقود تلميذا إلى ارتكاب جريمة قتل بالقلعة
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الكرة والقفة
الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 16:19
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - سلام الصويري الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 16:32
ميدان الكرة اصبح قطاعا خاص بالدولة العميقة مثله مثل قطاع استراتيجي يستحوذ عليه المخزن وذلك لأسباب سياسية لما له من دور التنويم وتحويل الرأي العام وقد اصبح يلتهم الملايير بدون محاسبة ولا مساءلة
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1