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من يقف وراء عدم مرور المنتخب المغربي إلى الدور الثاني من مونديال 2018؟
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كُتّاب وآراء
المغرب يودع المونديال
الخميس 21 يونيو 2018 - 17:25
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
1 - hicham الخميس 21 يونيو 2018 - 17:38
لم نجر أذيال الخيبة يمكننا الافتخار بالمنتخب رغم الخروج. فالتأهل بحد ذاته إنجاز إنتظرناه لعشرين سنة كاملة رغم طموحنا للأفضل
2 - تعليق الخميس 21 يونيو 2018 - 17:43
المنتخب الوطني كبير وأخاف عليه من كترة المسيرين
5 - رشيد الخميس 21 يونيو 2018 - 17:51
لا تبكي يا أسد فقد أعدوا لك احتفالا يليق بهزيمتك... و دائما يحتفلون بهزيمتك كأنهم يشجعونك لتجلب لهم المزيد من الهزائم.. لا عليك ! لقد رأيت كيف احتفلوا بك سنة 2004 حين ضيعت الفوز بكأس إفريقيا الذي كان في متناول يديك ؟ .. لا تخف يا أسد.. نحن الشعب الذي يقلب الهزائم لانتصارات طمعا في لحظة فرح ثمنها الملاييييير من أموال دافعي الضرائب !
6 - simi الخميس 21 يونيو 2018 - 17:53
هذه فقط وجهة نظر لأنني أتابع الفريق الوطني بالقلب ثم الفرجة. كأس العالم تمارس فيه لعبة أخرى قذرة في الكواليس. فالفيفا بحاجة إلى استمرارية البرتغال ليس حبا في الفريق وإنما يرون في رونالدو استمرارية لريال مدريد. ونحن نعرف الماركونينغ الذي يمارسه هذا الفريق على الصعيد الدولي وما ينتج عن ذلك من مداخيل وأرباح للفيفا.
7 - مواطن مغربي الخميس 21 يونيو 2018 - 17:54
إذا اقصي المغرب فامنا فرنسا وخالتنا أسبانيا مؤهلين ومرشحين للفوز بالكاس..فلما القلق!!!
8 - fox الخميس 21 يونيو 2018 - 17:56
يحق لنا الافتخار باسودنا فلقد قدموا عرضا حسنا وقاتلوا قتال الابطال لكن الحكم والفيفا كان لهما وجهة نظر أخرى.
لقد كانت مشاركة مشرفة شهد لنا القريب والبعيد بالروح الرياضية وبالجدية كما أن ملف ترشحنا ل 2026 كان موضوعيا ونزيها ونظيفا ورياضيا لنفكر في المستقبل
لقد كانت مشاركة مشرفة شهد لنا القريب والبعيد بالروح الرياضية وبالجدية كما أن ملف ترشحنا ل 2026 كان موضوعيا ونزيها ونظيفا ورياضيا لنفكر في المستقبل
9 - بنت الرباط الخميس 21 يونيو 2018 - 18:01
لك الله ياوطني. لكم الله يا مغاربة. تأملنا بعض الفرح والتفاؤل ولو في لعبة ومسابقة. ولكن ....لاحول ولا قوة الا بالله....
10 - المحمودي الخميس 21 يونيو 2018 - 18:17
آعتز وأفتخر بالأسود وبالأداء البطولي والرجولي لولا سوء الحظ وإنعدام التجربة في المحفل العالمي لكان مكان رؤية المنتخب بالدور الربع النهائي اقل إيمان علي دالك المرجو من جميع النقاد في شتي المجالات من الصحافة السمعية والمرئية والإعلاميين والمحلليين في القنوات الفضائية والآرضية أن يكون هناك نقد منطقي وعلمي بناء لا ثم لا الرجوع للوراء عدنا بعد 20 سنة من الغياب نريد الإستمرارية والمداومة علي المحافل العالمية والقارية
11 - كولو لعدس رَآه كايدير اركابي الخميس 21 يونيو 2018 - 18:33
لا ادري لمذا يرضى البعض بالمردود الهزيل يحسبه مفخرة هل أنتم مرضى بالدونية ولديكم عقدة الكبار ومركب النقص امام المنتخبات القوية الكل اولاد تسعة أشهر وليس لديهم أربعة أرجُل للفرد وأنتم تزحفون غريب امركم تحسبون كل إنجاز مهما كان هزيلاً نصرا قيِّمو الأمور بالندية وليس بأننا حضرنا هناك فقط للمشاركة . يَخْ على انهزامية النفس عند البعض.
12 - 007 الخميس 21 يونيو 2018 - 18:34
قال الشاعر: ﻻ تحسبوا رقصي بينكم طربا. ..فالطير يرقص مذبوحا من أﻻلم. فكل شيء عندنا مقلوب.
13 - مواطن. الخميس 21 يونيو 2018 - 18:39
نفتخر.داءما.بلاشيء.نفتخر.اننا.خصرنا.
في.المنديال.ونفتخر.اننا.خصرنا.مزانية.
على.الموازن.نفتخر.اننا.نشرمل.الاساتدة.
والستادات.ونفتخر.اننا.تلامدنا.يقتل.بعضهم.
بعض.على.النيق.ونفتخر.بحكومة.لاتهش.
ولاتنش.ونفنخر.بءنا.لنابرلمانيون.يبحثون.
عن.مصالحم.ونفتخر.اننا.نسينا.بعضنا.بعض
في.المنديال.ونفتخر.اننا.خصرنا.مزانية.
على.الموازن.نفتخر.اننا.نشرمل.الاساتدة.
والستادات.ونفتخر.اننا.تلامدنا.يقتل.بعضهم.
بعض.على.النيق.ونفتخر.بحكومة.لاتهش.
ولاتنش.ونفنخر.بءنا.لنابرلمانيون.يبحثون.
عن.مصالحم.ونفتخر.اننا.نسينا.بعضنا.بعض
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