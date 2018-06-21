24 ساعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

من يقف وراء عدم مرور المنتخب المغربي إلى الدور الثاني من مونديال 2018؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. نقابة الأئمة التونسيين تطالب بتعطيل فريضة الحج (5.00)

  2. خريجو معاهد التمريض يحتجون من أجل التوظيف (5.00)

  3. "المنع" يُلاحقُ أسر معتقلي الريف .. والزفزافي: قرار فوق القانون (5.00)

  4. صعقة كهربائية تصرع أمّا لـ5 أبناء قرب سطات (5.00)

  5. تسعيرة "الباركينغ" تحدث فوضى وسط "صمت" والي الدار البيضاء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | كاريكاتير اليوم | المغرب يودع المونديال

المغرب يودع المونديال

الخميس 21 يونيو 2018 - 17:25

طائرات الانتفاضة

طائرات الانتفاضة
الكرة والقفة

الكرة والقفة
تذاكر المونديال

تذاكر المونديال
عاملات الفراولة

عاملات الفراولة
بوحدوز

بوحدوز
هزيمة المغرب أمام إيران

هزيمة المغرب أمام إيران
Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - hicham الخميس 21 يونيو 2018 - 17:38
لم نجر أذيال الخيبة يمكننا الافتخار بالمنتخب رغم الخروج. فالتأهل بحد ذاته إنجاز إنتظرناه لعشرين سنة كاملة رغم طموحنا للأفضل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
2 - تعليق الخميس 21 يونيو 2018 - 17:43
المنتخب الوطني كبير وأخاف عليه من كترة المسيرين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
3 - samy الخميس 21 يونيو 2018 - 17:45
للاسف اسد هزيل في غابة قاحلة
موحلة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-8
4 - hind الخميس 21 يونيو 2018 - 17:49
التاهل في حد ذاته مفخرة لكل المغاربة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
5 - رشيد الخميس 21 يونيو 2018 - 17:51
لا تبكي يا أسد فقد أعدوا لك احتفالا يليق بهزيمتك... و دائما يحتفلون بهزيمتك كأنهم يشجعونك لتجلب لهم المزيد من الهزائم.. لا عليك ! لقد رأيت كيف احتفلوا بك سنة 2004 حين ضيعت الفوز بكأس إفريقيا الذي كان في متناول يديك ؟ .. لا تخف يا أسد.. نحن الشعب الذي يقلب الهزائم لانتصارات طمعا في لحظة فرح ثمنها الملاييييير من أموال دافعي الضرائب !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
6 - simi الخميس 21 يونيو 2018 - 17:53
هذه فقط وجهة نظر لأنني أتابع الفريق الوطني بالقلب ثم الفرجة. كأس العالم تمارس فيه لعبة أخرى قذرة في الكواليس. فالفيفا بحاجة إلى استمرارية البرتغال ليس حبا في الفريق وإنما يرون في رونالدو استمرارية لريال مدريد. ونحن نعرف الماركونينغ الذي يمارسه هذا الفريق على الصعيد الدولي وما ينتج عن ذلك من مداخيل وأرباح للفيفا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
7 - مواطن مغربي الخميس 21 يونيو 2018 - 17:54
إذا اقصي المغرب فامنا فرنسا وخالتنا أسبانيا مؤهلين ومرشحين للفوز بالكاس..فلما القلق!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-8
8 - fox الخميس 21 يونيو 2018 - 17:56
يحق لنا الافتخار باسودنا فلقد قدموا عرضا حسنا وقاتلوا قتال الابطال لكن الحكم والفيفا كان لهما وجهة نظر أخرى.
لقد كانت مشاركة مشرفة شهد لنا القريب والبعيد بالروح الرياضية وبالجدية كما أن ملف ترشحنا ل 2026 كان موضوعيا ونزيها ونظيفا ورياضيا لنفكر في المستقبل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
9 - بنت الرباط الخميس 21 يونيو 2018 - 18:01
لك الله ياوطني. لكم الله يا مغاربة. تأملنا بعض الفرح والتفاؤل ولو في لعبة ومسابقة. ولكن ....لاحول ولا قوة الا بالله....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
10 - المحمودي الخميس 21 يونيو 2018 - 18:17
آعتز وأفتخر بالأسود وبالأداء البطولي والرجولي لولا سوء الحظ وإنعدام التجربة في المحفل العالمي لكان مكان رؤية المنتخب بالدور الربع النهائي اقل إيمان علي دالك المرجو من جميع النقاد في شتي المجالات من الصحافة السمعية والمرئية والإعلاميين والمحلليين في القنوات الفضائية والآرضية أن يكون هناك نقد منطقي وعلمي بناء لا ثم لا الرجوع للوراء عدنا بعد 20 سنة من الغياب نريد الإستمرارية والمداومة علي المحافل العالمية والقارية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
11 - كولو لعدس رَآه كايدير اركابي الخميس 21 يونيو 2018 - 18:33
لا ادري لمذا يرضى البعض بالمردود الهزيل يحسبه مفخرة هل أنتم مرضى بالدونية ولديكم عقدة الكبار ومركب النقص امام المنتخبات القوية الكل اولاد تسعة أشهر وليس لديهم أربعة أرجُل للفرد وأنتم تزحفون غريب امركم تحسبون كل إنجاز مهما كان هزيلاً نصرا قيِّمو الأمور بالندية وليس بأننا حضرنا هناك فقط للمشاركة . يَخْ على انهزامية النفس عند البعض.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
12 - 007 الخميس 21 يونيو 2018 - 18:34
قال الشاعر: ﻻ تحسبوا رقصي بينكم طربا. ..فالطير يرقص مذبوحا من أﻻلم. فكل شيء عندنا مقلوب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
13 - مواطن. الخميس 21 يونيو 2018 - 18:39
نفتخر.داءما.بلاشيء.نفتخر.اننا.خصرنا.
في.المنديال.ونفتخر.اننا.خصرنا.مزانية.
على.الموازن.نفتخر.اننا.نشرمل.الاساتدة.
والستادات.ونفتخر.اننا.تلامدنا.يقتل.بعضهم.
بعض.على.النيق.ونفتخر.بحكومة.لاتهش.
ولاتنش.ونفنخر.بءنا.لنابرلمانيون.يبحثون.
عن.مصالحم.ونفتخر.اننا.نسينا.بعضنا.بعض
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 13 | عرض: 1 - 13

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.