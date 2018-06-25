24 ساعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
من يقف وراء عدم مرور المنتخب المغربي إلى الدور الثاني من مونديال 2018؟
- عوالم كناوة في الصويرة
- قصص شيوخ وعجائز باب الخوخة .. غدر الزمان ووطأة النسيان
- مغربية تتفوق في "باكالوريا الامتياز" بإسبانيا
- المغرب في الجبل الأسود
- "شعراء يكتبون الرواية" في ندوة أدبية بتطوان
محاكمة الصحافي المهداوي تشارف "النهاية" .. وأسرته تنتظر البراءة (5.00)
"فيفا" تحقق في مشاكل تكنولوجية خلال مباراة المغرب والبرتغال (5.00)
- "فيفا" تحقق في مشاكل تكنولوجية خلال مباراة المغرب والبرتغال - (114)
- عمور: الدراسة بالتعليم الخصوصي في متناول جميع العائلات المغربية - (110)
- رجب أردوغان يعلن "فوزه المريح" في الانتخابات الرئاسية التركية - (97)
- مدرب المنتخب يعد بخروج "الأسود" مرفوعي الرأس بعد ظلم التحكيم - (68)
- العثماني يلتقي النقابات ويتمسك بعرض الحكومة لما قبل فاتح ماي - (60)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الفيفا والتحكيم
الاثنين 25 يونيو 2018 - 07:09