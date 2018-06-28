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كُتّاب وآراء
ما بعد الباكالوريا
الخميس 28 يونيو 2018 - 07:59
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - rash الخميس 28 يونيو 2018 - 08:16
كاريكاتور جد معبر فعلا.. تمكنت من وصف احاسيسي في تلك الفترة القاتمة من حياتي مرحلة ما بعد الباك
2 - الله ايكمل الفرحة الخميس 28 يونيو 2018 - 08:30
حلم جميل لحامل البكلوريا.بعد جد واجتهاد وتحصيل ونجاح.لكن في اجمل بلد في العالم لن يرى الا نفق مضلم ووطاويط وراءحة النشادر.
3 - fes meknes الخميس 28 يونيو 2018 - 09:14
la vrai tristesse dépression déception injustice c'est celle qu'on vit nous qui avons bien travaillé et pourtant on était surpris d'avoir des résultats qui ne reflètent aucunement les efforts draconiens qu'on a fourni. qui est responsable de ce drame va nous stigmatiser à vie. on exige une enquête
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