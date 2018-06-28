24 ساعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. فاجعة في إقليم سطات .. حبلى تنتحر بمادة سامة (5.00)

  2. شخص يستخدم بندقية ضد مهاجمين في برشيد (5.00)

  3. رصيف الصحافة: البوليساريو تخرج انفصاليي الداخل إلى شوارع المملكة (5.00)

  4. "أحكام الريف" توحِّد نشطاء يساريين وأمازيغ في وقفة احتجاجية بالرباط (5.00)

  5. مولاي هشام: "أحكام الريف" صادمة .. الرؤية تضيق والغبن يتفاقم (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | كاريكاتير اليوم | ما بعد الباكالوريا

ما بعد الباكالوريا

الخميس 28 يونيو 2018 - 07:59

بين الفار والفيتو

بين الفار والفيتو
عرب المونديال

عرب المونديال
الفيفا والتحكيم

الفيفا والتحكيم
المغرب يودع المونديال

المغرب يودع المونديال
طائرات الانتفاضة

طائرات الانتفاضة
الكرة والقفة

الكرة والقفة
Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - rash الخميس 28 يونيو 2018 - 08:16
كاريكاتور جد معبر فعلا.. تمكنت من وصف احاسيسي في تلك الفترة القاتمة من حياتي مرحلة ما بعد الباك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - الله ايكمل الفرحة الخميس 28 يونيو 2018 - 08:30
حلم جميل لحامل البكلوريا.بعد جد واجتهاد وتحصيل ونجاح.لكن في اجمل بلد في العالم لن يرى الا نفق مضلم ووطاويط وراءحة النشادر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - fes meknes الخميس 28 يونيو 2018 - 09:14
la vrai tristesse dépression déception injustice c'est celle qu'on vit nous qui avons bien travaillé et pourtant on était surpris d'avoir des résultats qui ne reflètent aucunement les efforts draconiens qu'on a fourni. qui est responsable de ce drame va nous stigmatiser à vie. on exige une enquête
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.