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كُتّاب وآراء

الرئيسية | كاريكاتير اليوم | فرنسا في نهائي المونديال

فرنسا في نهائي المونديال

الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 23:25

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - صياد العقارب الصفراء الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 23:43
ديك ممتاز من سلالة دكالة انه سمين وعاطي العين شتف على تعلب بل جيكا
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9
2 - قدور الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 23:50
يجب تغيير عنوان المقال ليصبح : "إفريقيا في نهائي المنديال" و الفاهم يفهم
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4
3 - رشيد من فرنسا مغربي الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 23:53
هل تعرفون بأن حاكم البلد اشترى لابنه طيارة يقدر ثمنها بملايين الاور ، وتتسع لسبعة أشخاص فقط !! المرجو نشر تعليقي ، أما بالنسبة لفرنسا فتستاهل هاد الكاس لان دولة مثل فرنسا لا يجب مقارنتها ببلدي الذي تحكمه عصابات ، ففرنسا شعبها ينعم بثرواثه أما نحن فالثروة في يد الحكام وخدام الدولة وشكرا هسبريس المرجو نشر تعليقي
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11
4 - الديك يقضي على ااجن الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 23:54
أصلا كانت باينة حيت معروفة على الديك كايجري على الجنون في الفجر هههههههه
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6
5 - خداه محمد الأربعاء 11 يوليوز 2018 - 00:43
لیسه المره الاولا التی یلعبون العرب او الافارقه النهاٸی او الفوز بالکاس
المهم بلدان التعایش وشعوب التعایش تثبت ان لا احد اقوا من الاراده والشجاعه والانسجام
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2
6 - حاميدو الأربعاء 11 يوليوز 2018 - 00:46
وا هادو هوما لفرارج ما يسمع موسيقى في التداريب ما يدخن شيشة ما يضرب الطاسة ما يتصاحب مع دجاجات.
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