24 ساعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟
- توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الثلاثاء
- "السوبر الإسبانية" تحل بطنجة بعد موافقة "الفيفا"
- مرصد يرفض إغلاق مركز لطب الإدمان في تطوان
- منع عالمة إسرائيلية من المشاركة في هيأة علمية
- مجموعة عمل لتطور الإسبانية ترى النور بالمغرب
إسبانيا تغري المغاربة أصحاب المشاريع المبتكرة للاشتغال من مدريد (5.00)
- بعد واقعة "الكوبل الحكومي" .. "وزير إسلامي" يطلب تعدد الزوجات - (148)
- حامي الدين ينتقد شكل النظام الملكيّ ويطالب بالتفاوض من أجل إصلاحه - (144)
- الداودي: لا أدافع عن شركات المحروقات .. وأرباح 17 مليارا مزايدات - (144)
- سائق طاكسي يردّ 10 ملايين - (104)
- العثماني يتشبث بمحاربة الفساد ويطالب بدلائل ثابتة عوض الإشاعات - (88)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
فرنسا في نهائي المونديال
الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 23:25
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - صياد العقارب الصفراء الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 23:43
ديك ممتاز من سلالة دكالة انه سمين وعاطي العين شتف على تعلب بل جيكا
2 - قدور الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 23:50
يجب تغيير عنوان المقال ليصبح : "إفريقيا في نهائي المنديال" و الفاهم يفهم
3 - رشيد من فرنسا مغربي الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 23:53
هل تعرفون بأن حاكم البلد اشترى لابنه طيارة يقدر ثمنها بملايين الاور ، وتتسع لسبعة أشخاص فقط !! المرجو نشر تعليقي ، أما بالنسبة لفرنسا فتستاهل هاد الكاس لان دولة مثل فرنسا لا يجب مقارنتها ببلدي الذي تحكمه عصابات ، ففرنسا شعبها ينعم بثرواثه أما نحن فالثروة في يد الحكام وخدام الدولة وشكرا هسبريس المرجو نشر تعليقي
4 - الديك يقضي على ااجن الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 23:54
أصلا كانت باينة حيت معروفة على الديك كايجري على الجنون في الفجر هههههههه
5 - خداه محمد الأربعاء 11 يوليوز 2018 - 00:43
لیسه المره الاولا التی یلعبون العرب او الافارقه النهاٸی او الفوز بالکاس
المهم بلدان التعایش وشعوب التعایش تثبت ان لا احد اقوا من الاراده والشجاعه والانسجام
المهم بلدان التعایش وشعوب التعایش تثبت ان لا احد اقوا من الاراده والشجاعه والانسجام
6 - حاميدو الأربعاء 11 يوليوز 2018 - 00:46
وا هادو هوما لفرارج ما يسمع موسيقى في التداريب ما يدخن شيشة ما يضرب الطاسة ما يتصاحب مع دجاجات.
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6