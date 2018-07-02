24 ساعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟
- الأعراس وخدمات تَنڭافْت
- في شأن فرضية ظهور نظام عالمي جديد بقيادة التحالف الأمريكي الروسي؟؟
- "أزمة" الريف.. من أجل حل سياسي لمصلحة الوطن
- قيادات سياسية تدعم إحياء المشروع المغاربي و"المونديال المشترك"
- الثروة السمكية تمنح المغرب المرتبة الـ13 عالميا
احجيج: وضعية البحث العلمي مُخجلة تعكس واقع الجامعة المغربية (5.00)
قطاع التمريض ينزف .. محتجون ينادون بالتوظيف لتجاوز الخصاص (5.00)
المغرب يسعى إلى استضافة مونديال 2030 بالتنسيق مع دول الجوار (5.00)
- مؤشر لقياس رفاهية الإنسان يرمي بالمغرب إلى ذيل ترتيب البلدان - (107)
- إيرلندا "تصفع" المغرب بقانون منع استيراد منتوجات من الصحراء - (106)
- اليمين المتطرف يرفض احتفال المغاربة بـ"تتويج فرنسا" في المونديال - (80)
- الثروة السمكية تمنح المغرب المرتبة الـ13 عالميا - (76)
- عائلات مغربية تحشد ميزانيات باهظة لإقامة حفلات زفاف أسطورية - (76)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الصيد والمعيشة
السبت 14 يوليوز 2018 - 07:20