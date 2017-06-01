24 ساعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟
- الخيام وتفكيك عصابة تزوير
- الحكومة تذكر الإدارات بحسن استقبال مغاربة العالم
- البكوش يحث زعماء "الاتحاد المغاربي" على تنظيم مشترك للمونديال
- ارتفاع الواردات الصينية والمحروقات يفاقم العجز التجاري للمملكة
- "اقتطاع مالي" يدفع ثلاثينيا إلى محاولة الانتحار
مصحات خاصة تستقبل حاملي بطائق "راميد" لعلاج الأمراض المزمنة (5.00)
الجهوية المتقدمة وإصلاح التعليم يؤثران على المالية العمومية للمغرب (5.00)
اتفاق جديد للصيد البحري بين الرباط والاتحاد الأوروبي يشمل الصحراء (5.00)
المغرب يُقصي البوليساريو من المشاركة في الألعاب الإفريقية بالجزائر (5.00)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
برلماني سابق
الجمعة 20 يوليوز 2018 - 06:11
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - عبد الحكيم الجمعة 20 يوليوز 2018 - 12:43
مسكين مرهق من العمل
تصدقوا عليه بقليل من المال يا محسنين
تصدقوا عليه بقليل من المال يا محسنين
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1