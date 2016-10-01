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كُتّاب وآراء
طبيب تزنيت
الجمعة 27 يوليوز 2018 - 11:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - عمر الجمعة 27 يوليوز 2018 - 12:32
هاذ الشىء لواقع ، حضي من عدوك مرة وحضي ملي قريب لك 1000 مرة
2 - simohamed fes الجمعة 27 يوليوز 2018 - 12:48
شكرا للدكتور الحقيقي طبيب الأطفال الفقراء الشافعي أنه عرى على واقع الطب في المغرب.وهي وزارة الصحة القرش الأبيض القاتل
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