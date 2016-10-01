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كُتّاب وآراء

الرئيسية | كاريكاتير اليوم | طبيب تزنيت

طبيب تزنيت

الجمعة 27 يوليوز 2018 - 11:05

ما تقيش معاشي

ما تقيش معاشي
أحوال معلّـقة

أحوال معلّـقة
برلماني سابق

برلماني سابق
مياه ومياه

مياه ومياه
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محنة مواطن
الصيد والمعيشة

الصيد والمعيشة
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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - عمر الجمعة 27 يوليوز 2018 - 12:32
هاذ الشىء لواقع ، حضي من عدوك مرة وحضي ملي قريب لك 1000 مرة
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6
2 - simohamed fes الجمعة 27 يوليوز 2018 - 12:48
شكرا للدكتور الحقيقي طبيب الأطفال الفقراء الشافعي أنه عرى على واقع الطب في المغرب.وهي وزارة الصحة القرش الأبيض القاتل
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3
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