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كُتّاب وآراء
التضحية والأضحية
السبت 11 غشت 2018 - 01:01
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - طنجاوي السبت 11 غشت 2018 - 01:15
الله ارزق الصبر الدرويش العيد والدخول المدرسي لا الاه الا الله
2 - Caricature السبت 11 غشت 2018 - 01:28
فن الكاريكاتير له القدرة على النقد بما يفوق المقالات و التقارير الصحفية . Bravo
3 - أبو طاگاز السبت 11 غشت 2018 - 01:30
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. صدق الله العظيم
4 - أحمد السبت 11 غشت 2018 - 01:37
لا أعرف لماذا رجال الأمن (البوليس) يأخذون الأكباش بالمجان رغم أن رواتبهم ممكن أن توفر لهم ثمن الكبش ، مع أنهم لا يقومون بعملهم بجد وإخلاص، والأمن منعدم في الأحياء الشعبية لكن تجده في ذروته في محيط القصور وقرب الإشارات المرورية من أجل نهب المواطنين، جرب مرة أن تقوم باتصال مع الدائرة الأمنية القريبة منكم من أجل تبليغ على إعتداء أو سرقة وأنظر هل سيجيبونك.
5 - محمود السبت 11 غشت 2018 - 01:38
وغم ان الفكرة في محلها لكن الكاريكاتور لا ينصح مشاهدته من قبل مرضى القلب و بعض الناشئة .
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