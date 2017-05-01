ترامب وستورمي

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟

الزيادة في الأجور 4865 : (23.9 %)

تشغيل الشباب 9985 : (49.06 %)

دعم الفقراء 1662 : (8.17 %)

إعادة النظر في راميد 226 : (1.11 %)

الرفع من ميزانية التعليم 3616 : (17.77 %)

عدد المشاركين : 20354