الساعة الإضافية

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الأحد 07 أكتوبر 2018 - 09:32

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - قلب الأسد الأحد 07 أكتوبر 2018 - 09:46
كنتمنى تكون أخر مرة هي هذه وبشكل نهائي نرجعوا لساعتنا لي عطانا ربي بلا زيادة بلا نقصان
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23
2 - شمالي الأحد 07 أكتوبر 2018 - 10:03
مللنا الكلام عن هذه الساعة المصيبة. الشعب أدلى برأيه عبر هيسپريس . نحن تستنكرها وتشجبها. نريد أن نعيش في طمأنينة، لا وألف لا لساعة الفتنة. كفانا ما نحن فيه من فتن الحياة والدهر.
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11
3 - شرف الأحد 07 أكتوبر 2018 - 10:17
زيادة ساعة بلبلت ايقاعات حياتنا وبعثرت ساعتنا البيولوجية. لم تفدنا في أي شيء. كلما أتيحت فرصة الا وطالبنا بحذفها ومع ذلك فآذان اللمسؤولين صماء. وهي احدى المساوئ الَمحسوبة لحكومة بنكيران.
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4 - اقتصادي الأحد 07 أكتوبر 2018 - 10:45
تغيير الساعة عملت لأصحاب الاقتصاد و التجارة الخارجية و ليس لك كمواطن
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