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تحقيقات

الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 09:24

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - الوطنية الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 09:31
التحقيقات تجري عبر مجلس جطو ولكن تبقى محصورة في الاوراق دون محاسبة أصحابها ستظل عديمة الجدوى . وحتى من تم توقيفهم في اختلاسات مالية لا يحاسبون لماذا التحقيق اذن
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2 - Kamal Deutschland الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 09:49
رسم معبر وفي الصميم.تبارك الله على سي عماد وهسبريس.
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3 - مواطنة الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 09:55
هههه.تيغسلوا ذنوبهم فالحجر اﻷسود.ياودي خليها ع الله وصافي.هو اللي عندو الحساب مقاد
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4 - اعلي الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 09:58
المشكيل شكون كيحقق ومعامن والحقيقة كلشي فحال فحال الأن في الحقيقة أن جميع المؤسسات عاطلة ويجب عليها أن تعمل بالديمقراطية و فصل السلط ما عاد فهو ضحك على الدقون.
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