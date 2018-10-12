24 ساعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟
- معهد ملكي مغربي يقدم خارطة طريق لنموذج تنموي إفريقي ناجح
- قُطّاع في قِطَاع الأعمال
- هل أخذت قضية الخاشقجي أكثر مما تستحق
- إصدار الصكوك السيادية المغربية ودورها في التنمية الاقتصادية الوطنية
- مفردات من اللهجة الحَسّانية
معهد ملكي مغربي يقدم خارطة طريق لنموذج تنموي إفريقي ناجح (5.00)
المغرب يحتاج ثلاثة ملايير يورو لمكافحة الهجرة غير النظامية (5.00)
أطباء غاضبون يحتجون بـ"استقالة جماعية" قبل مغادرة المملكة (5.00)
- نشطاء يلجؤون إلى الأمم المتحدة لإقرار اللغة الأمازيغية بالمغرب - (92)
- أطباء غاضبون يحتجون بـ"استقالة جماعية" قبل مغادرة المملكة - (82)
- غوتيريس يلزم البوليساريو بالجلاء من الكركرات وتيفاريتي وبير لحلو - (50)
- وزارة القصور: الملك يخاطب الشعب المغربي - (45)
- نقابات ترمي مشروع قانون المالية الجديد بتجاهل مطالب الموظفين - (42)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الصحة عليلة
الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 09:12
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - ●○•◇◇☆ الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 09:59
les dépenses de l etat en matière de sante ou du sociale ou de l education sont la cause directe de tout vos difficite budjetaire .sans blague .c juste un pretexte pour augmenter les prix et rendre cher la vie dans les métropoles et c ppur c que tous c qui sont responsable chaqu un de son poste soit ministre ou depute ou un simple employé .ils volen .arnaquent et trichent .arreter d enduir en erreurs les pauvrs ignorant ce n est pas la bonbonne de gaz qui vous rendra cridible au yeux du monde ni la place d un etudiant pauvre dans une classe .commencez par nettoyer du haut vers le baaaaaaaaaaaaas.
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1