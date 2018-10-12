24 ساعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟

  1. معهد ملكي مغربي يقدم خارطة طريق لنموذج تنموي إفريقي ناجح (5.00)

  2. قُطّاع في قِطَاع الأعمال (5.00)

  3. عاصفة تجرف قناطر وتحاصر ساكنة "عين بلال" (5.00)

  4. المغرب يحتاج ثلاثة ملايير يورو لمكافحة الهجرة غير النظامية (5.00)

  5. أطباء غاضبون يحتجون بـ"استقالة جماعية" قبل مغادرة المملكة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | كاريكاتير اليوم | الصحة عليلة

الصحة عليلة

الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 09:12

تحقيقات

تحقيقات
الحكومة العمياء

الحكومة العمياء
الساعة الإضافية

الساعة الإضافية
تحت المقصلة

تحت المقصلة
الهجرة السرية واليأس

الهجرة السرية واليأس
قوارب الموت

قوارب الموت
Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - ●○•◇◇☆ الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 09:59
les dépenses de l etat en matière de sante ou du sociale ou de l education sont la cause directe de tout vos difficite budjetaire .sans blague .c juste un pretexte pour augmenter les prix et rendre cher la vie dans les métropoles et c ppur c que tous c qui sont responsable chaqu un de son poste soit ministre ou depute ou un simple employé .ils volen .arnaquent et trichent .arreter d enduir en erreurs les pauvrs ignorant ce n est pas la bonbonne de gaz qui vous rendra cridible au yeux du monde ni la place d un etudiant pauvre dans une classe .commencez par nettoyer du haut vers le baaaaaaaaaaaaas.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.