24 ساعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟

  1. مختبر الشرطة العلمية والتقنية ينال شهادة الجودة (5.00)

  2. المدير الرياضي لـ"شالكه04" يتوعد بتوبيخ منديل (5.00)

  3. فاعلون يناقشون آفاق ترسيم الأمازيغية في ذكرى "خطاب أجدير" (5.00)

  4. عملية إزاحة "قطار بوقنادل" تقترب من تحرير السكة (5.00)

  5. إعدام مدان باغتصاب وقتل 8 أطفال في باكستان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | كاريكاتير اليوم | قطار الموت

قطار الموت

الخميس 18 أكتوبر 2018 - 07:39

حوار اجتماعي

حوار اجتماعي
حقوق الإنسان نائمة

حقوق الإنسان نائمة
ما بعد الخطاب

ما بعد الخطاب
الصحة عليلة

الصحة عليلة
تحقيقات

تحقيقات
الحكومة العمياء

الحكومة العمياء
Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - med الخميس 18 أكتوبر 2018 - 08:25
مع الأسف الشديد يأتي في اللحظة الغير مناسبة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - من المغرب الخميس 18 أكتوبر 2018 - 08:28
قطار الموت كان في المغرب نسمع كل يوم حادث قطار .
هل الفرنسيين قالو قطار الموت في عام 2015 لما نحرف القطار في ستراسبورغ وقتل 12 من الركاب.هل اسبانيا قالت عن 22 ضحية شهداء لما اصطدم قطارين ومات 22 من الركاب .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.