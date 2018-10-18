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كُتّاب وآراء
قطار الموت
الخميس 18 أكتوبر 2018 - 07:39
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
2 - من المغرب الخميس 18 أكتوبر 2018 - 08:28
قطار الموت كان في المغرب نسمع كل يوم حادث قطار .
هل الفرنسيين قالو قطار الموت في عام 2015 لما نحرف القطار في ستراسبورغ وقتل 12 من الركاب.هل اسبانيا قالت عن 22 ضحية شهداء لما اصطدم قطارين ومات 22 من الركاب .
هل الفرنسيين قالو قطار الموت في عام 2015 لما نحرف القطار في ستراسبورغ وقتل 12 من الركاب.هل اسبانيا قالت عن 22 ضحية شهداء لما اصطدم قطارين ومات 22 من الركاب .
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